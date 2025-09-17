Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc +16 foto
Csikszereda - U Craiova. FOTO facebook.com/fkcsikszereda
Superliga

Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc

George Neagu
Publicat: 17.09.2025, ora 18:16
Actualizat: 17.09.2025, ora 18:33
  • Comisia de Disciplină a FRF a luat o hotărâre în privința clubului Csikszereda după ce a promovat Ținutul Secuiesc.
  • Totul s-a întâmplat în meciul de la Miercurea-Ciuc de pe 17 august împotriva Craiovei, câștigat de olteni cu scorul de 2-1.

În debutul partidei de pe Municipalul din Miercurea-Ciuc, jucătorii celor două formații au intrat pe teren ținând de mână copii care erau îmbrăcați în tricouri cu însemnele Ținutului Secuiesc.

Csikszereda și-a aflat pedeapsa după controversa din meciul cu U Craiova

Comisia de Disciplină a FRF a decis miercuri să o sancționeze pe Csikszereda cu un avertisment după ce a promovat Ținutul Secuiesc în debutul partidei cu U Craiova din etapa 6.

FK Csikszereda M. Ciuc vs. Universitatea Craiova - Incidente - Admite sesizarea secretarului general al FRF. În temeiul art.54.6 din RD raportat la art.12 și art.14 Bis din RD se sancționează clubul FK Csikzereda M. Ciuc cu Avertisment”, a apărut în comunicatul de presă de pe lpf.ro.

La meciul de acasă cu FCSB, 1-1, de pe 14 septembrie, mascotele clubului au intrat pe teren cu tricouri în culorile și cu sigla formației harghitene, în locul celor cu Ținutul Secuiesc:

FOTO facebook.com/fkcsikszereda FOTO facebook.com/fkcsikszereda
FOTO facebook.com/fkcsikszereda
72%
din populația orașului Miercurea-Ciuc este formată din etnici secui, conform recensământului realizat în 2021

Ce s-a întâmplat în debutul partidei de la Miercurea-Ciuc

Fotbaliștii celor două formații au intrat pe teren însoțiți de copii de la grupele din Academia clubului gazdă. Puștii purtau tricouri cu însemnele, culorile și stema Ținutului Secuiesc.

Echipamentul copiilor era bleu, culoarea steagului Ținutului Secuiesc, purtau și stema și pe piept scria Szekelyfold (n.r. - Ținutul Secuiesc). În dreptul siglei, erau imprimate semiluna și soarele, simbolurile de pe steagul Ținutului Secuiesc.

Și în tribune au fost afișate steaguri cu Ținutul Secuiesc, o practică devenită tradiție la Miercurea Ciuc. Totuși, promovarea unor astfel de însemne vine în contradicție cu poziția oficială a statului român.

Galerie foto (16 imagini)

Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (1).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (2).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (3).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (4).jpeg Csikszereda - U Craiova FOTO FB U Craiova (5).jpeg
+16 Foto
labels.photo-gallery

În 2023, într-un comunicat oferit opiniei publice, Ministerul de Externe al României a oferit un punct de vedere: „Nu există nici o unitate administrativ-teritorială cu denumirea Ținutul Secuiesc şi deci nici îndreptățirea la vreun însemn oficial specific”.

  • În partida de pe 17 august, Universitatea Craiova a întors scorul grație „dublei” lui Nsimba, din minutele 11 și 69, după ce „ciucanii” au condus prin autogolul lui Silviu Lung Jr., din minutul 3.

Secretarul general al FRF a sesizat Comisia de Disciplină

După partida dintre Csikszereda și Universitatea Craiova, 1-2, GOLAZO.ro a întrebat conducerea FRF cum se poziționează față de cele petrecute la Miercurea Ciuc și dacă acceptă strategia clubului harghitean.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, putem confirma că secretarul general al FRF, Radu Vișan, a sesizat Comisia de Disciplină. Astfel, fiind un dosar pe masa Comisiei, nu putem face alte comentarii”.

FRF a reclamat încălcarea articolului 54 din Regulamentul Disciplinar, care se referă la Rasism, Xenofobie, Discriminare, Denigrare.

„Am fost complet, total șocat să aflu că secretarul general al FRF ne-a reclamat personal comisiei disciplinare, deoarece o persoană privată care și-a obținut informațiile de pe un site numit GOLAZO.ro și de la Forumul Civil al Românilor din Harghita și Covasna a raportat cazul din auzite. Evident, nu au fost la fața locului”, a declarat Zoltan Szondi, potrivit sport.szekelyhon.ro.

