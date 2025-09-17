O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află +8 foto
Ilinca Dalina Amariei foto: imago
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 18:48
alt-text Actualizat: 17.09.2025, ora 20:16
  • Șoferița aflată în mașina lovită de Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este o jucătoare de tenis aflată în activitate.
  • Toto Dumitrescu a fost reținut la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului.

Dumitrescu Jr. a fost implicat duminică într-un accident rutier, în care a lovit puternic o mașină care trebuia să-i acorde prioritate.

Liga Campionilor Cristi Chivu debutează cu dreptul în UCL. PSG, victorie clară cu Atalanta » Ce a făcut Vlad Dragomir
Liga Campionilor Cristi Chivu debutează cu dreptul în UCL. PSG, victorie clară cu Atalanta » Ce a făcut Vlad Dragomir
Liga Campionilor Cristi Chivu debutează cu dreptul în UCL. PSG, victorie clară cu Atalanta » Ce a făcut Vlad Dragomir

Ilinca Dalina Amariei s-ar fi aflat la volanul mașinii lovite de Toto Dumitrescu

Femeia aflată la volan ar fi Ilinca Dalina Amariei (23 de ani, 348 WTA), jucătoare de tenis care a reprezentat România la Billie Jean King Cup, potrivit gsp.ro.

Aceasta ar fi suferit răni ușoare în zona picioarelor și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale după accident.

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier FOTO: Captură de ecran/obervatornews.ro

INML a confirmat că Toto Dumitrescu a consumat cocaină

Cât despre fiul fostului fotbalist al Stelei, Ilie Dumitrescu, acesta a fost găsit într-un apartament din Ilfov la 48 de ore după accidentul la care a părăsit locul. A fost apoi reținut pentru 24 de ore pentru această infracțiune, fiind depistat și pozitiv la cocaină în urma unui drug-test.

„Nu am consumat droguri. Am fugit pentru că m-am speriat. A fost greșeala ei!”, declarase înainte Toto Dumitrescu, potrivit observatornews.ro.

Acum, actorul riscă între 2 și 7 de închisoare pentru părăsirea locului accidentului. Acesta mai are o condamnare la activ din 2021, 8 luni cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.

Toto Dumitrescu, arestat preventiv

Procurorii au cerut și obținut arestarea preventivă:

„Judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Superliga
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
„Femeile trag la fotbaliști"  Marian Aliuță, despre singurul viciu cu care s-a confruntat în cariera sa: „Toți bărbații fac asta"
Special
18:05
„Femeile trag la fotbaliști" Marian Aliuță, despre singurul viciu cu care s-a confruntat în cariera sa: „Toți bărbații fac asta"
„Femeile trag la fotbaliști"  Marian Aliuță, despre singurul viciu cu care s-a confruntat în cariera sa: „Toți bărbații fac asta"

Ilie Dumitrescu accident toto dumitrescu ilinca dalina amariei
