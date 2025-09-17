O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află

- Șoferița aflată în mașina lovită de Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, este o jucătoare de tenis aflată în activitate.
- Toto Dumitrescu a fost reținut la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului.
Dumitrescu Jr. a fost implicat duminică într-un accident rutier, în care a lovit puternic o mașină care trebuia să-i acorde prioritate.
Ilinca Dalina Amariei s-ar fi aflat la volanul mașinii lovite de Toto Dumitrescu
Femeia aflată la volan ar fi Ilinca Dalina Amariei (23 de ani, 348 WTA), jucătoare de tenis care a reprezentat România la Billie Jean King Cup, potrivit gsp.ro.
Aceasta ar fi suferit răni ușoare în zona picioarelor și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale după accident.
Galerie foto (8 imagini)
INML a confirmat că Toto Dumitrescu a consumat cocaină
Cât despre fiul fostului fotbalist al Stelei, Ilie Dumitrescu, acesta a fost găsit într-un apartament din Ilfov la 48 de ore după accidentul la care a părăsit locul. A fost apoi reținut pentru 24 de ore pentru această infracțiune, fiind depistat și pozitiv la cocaină în urma unui drug-test.
„Nu am consumat droguri. Am fugit pentru că m-am speriat. A fost greșeala ei!”, declarase înainte Toto Dumitrescu, potrivit observatornews.ro.
Acum, actorul riscă între 2 și 7 de închisoare pentru părăsirea locului accidentului. Acesta mai are o condamnare la activ din 2021, 8 luni cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.
Toto Dumitrescu, arestat preventiv
Procurorii au cerut și obținut arestarea preventivă:
„Judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.