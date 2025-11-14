Nu-l poate transfera pe Niță Motivul pentru care portarul român nu va ajunge sub comanda lui Cosmin Contra în Qatar

Cosmin Contra (49 de ani), antrenorul lui Al Arabi, a fost întrebat dacă ar vrea să-l transfere pe Florin Niță (38 de ani), acesta fiind liber de contract.

Tehnicianul român a precizat imediat motivul pentru care portarul nu poate ajunge sub comanda sa.

Niță a rămas fără echipă după ce s-a despărțit de Damac în această vară. Pentru formația din Arabia Saudită, portarul român a bifat 31 de partide.

Cosmin Contra explică de ce nu-l poate transfera pe Florin Niță: „Există o regulă aici”

Cosmin Contra a precizat că în Qatar există o regulă potrivit căreia nu pot fi transferați portari străini, acesta fiind motivul pentru care mutarea lui Florin Niță nu poate fi realizată.

„Am o idee despre potențialul echipei, dar deocamdată nu m-am gândit la transferurile din ianuarie. Sunt focusat pe ceea ce avem de făcut în campionat.

Mai avem două meciuri, vreau din toată inima să le câștigăm și să fim între primele 5-6 echipe pentru a sta liniștiți.

Nu sunt portari străini aici, nu există. Este o regulă aici și nu poți aduce portari străini ”, a declarat Contra, potrivit digisport.ro.

Antrenorul român a fost cel care l-a adus pe Florin Niță la Damac în 2024. Cei doi au colaborat timp de 4 luni, în care portarul a fost folosit de 10 ori.

46 de goluri a încasat Florin Niță în cele 31 de partide disputate în tricoul lui Damac. A păstrat poarta intactă în 7 meciuri

Niță a mai fost dorit de Cosmin Contra

Tehnicianul român și-a mai exprimat interesul pentru fostul portar de la FCSB și în trecut.

După ce a semnat cu Al-Kholood în această vară, Cosmin Contra a dorit să colaboreze din nou cu Florin Niță în Arabia Saudită, potrivit sport.ro.

Mutarea nu s-a realizat, iar Contra s-a despărțit de formația saudită chiar înainte să debuteze, după ce miliardarul american Ben Harburg a preluat controlul asupra clubului.

Cifrele lui Forin Niță:

FCSB - 117 meciuri / 107 goluri încasate / 45 de meciuri fără gol primit

Sparta Praga - 110 / 129 / 41

Concordia Chiajna - 68 / 73 / 22

Gaziantep - 35 / 49 / 9

Damac - 31 / 46 / 7

Pardubice - 17 / 20 / 4

150.000 de euro valorează Forin Niță, potrivit Transfermarkt

