Lovitură primită de Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al celor de la FCSB și al naționalei Africii de Sud.

FIFA a decis ca naționala Bafana Bafana să piardă cu 0-3, la „masa verde”, meciul cu Lesotho, din preliminarii CM 2026, zona africană, deoarece a folosit un jucător suspendat.

Partida a avut loc pe 5 septembrie, iar pe teren Africa de Sud s-a impus, scor 3-0, însă forul internațional a deschis o anchetă cu privire la trimiterea pe teren a mijlocaşului Teboho Mokoena (28 de ani).

Fotbalistul celor de la Mamelodi Sundowns era suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene primite, dar cu toate acestea, a fost folosit ca titular, iar FIFA a anunțat decizia.

Africa de Sud a pierdut la „masa verde” meciul cu Lesotho

„Comisia de Disciplină din cadrul FIFA a sancționat Asociația Sud-Africană de Fotbal (SAFA) pentru că a introdus pe teren un jucător neeligibil, Teboho Mokoena, în meciul Africa de Sud - Lesotho disputat pe 21 martie 2025 în cadrul competiției preliminare a Cupei Mondiale FIFA 2026, încălcând astfel articolul 19 din Codul Disciplinar FIFA (CSD) și articolul 14 din Regulamentul Competiției Preliminare M a Cupei Mondiale FIFA 2026.

În consecință, Comisia de Disciplină a FIFA a declarat meciul în cauză drept pierdut de echipa reprezentativă a Africii de Sud cu scorul de 0-3.

SAFA a fost, de asemenea, obligată să plătească o amendă de 10.000 de franci elvețieni către FIFA, în timp ce Teboho Mokoena a primit un avertisment”, se arată în comunicatul FIFA, potrivit idiskitimes.co.za.

Siyabonga Ngezana, om de bază atât la națională, cât și la FCSB, a fost rezervă neutilizată în meciul din Lesotho.

Sud-africanii pot face apel, deoarece aceste trei puncte pierdute ar putea să-i coste calificarea la Cupa Mondială din 2026, ce se va desfășura în SUA, Mexic și Canada.

În acest moment, Africa de Sud este pe locul 2 în Grupa C, a preliminariilor, zona africană, cu 14 puncte, la egalitate cu liderul Benin. Podiumul este completat de Nigeria, cu 11.

De precizat că doar prima clasată merge la Campionatul Mondial, iar până la finalul calificărilor, toate echipele din grupă mai au două meciuri de disputat.

Acțiunea se va desfășura în luna noiembrie. Africa de Sud joacă în deplasare în Zimbabwe şi pe teren propriu cu Rwanda, iar Benin va juca în deplasare cu Rwanda şi cu Nigeria.

3 prezențe are Africa de Sud la Cupa Mondială (1998, 2002 și 2010). Ultima a venit în calitate de gazdă a competiției

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport