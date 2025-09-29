U Cluj - CFR CLUJ 2-2 Remiză spectaculoasă în primul derby al orașului din acest sezon +8 foto
U Cluj - CFR Cluj foto: sportpictures.eu
Superliga

U Cluj - CFR CLUJ 2-2 Remiză spectaculoasă în primul derby al orașului din acest sezon

alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 22:56
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 22:56
  • U Cluj și CFR Cluj au remizat, scor 2-2, în epilogul etapei #11 din Liga 1.

Sub privirile marelui Florin Piersic, U Cluj și CFR Cluj au oferit o partidă spectaculoasă în primul derby al orașului din acest sezon.

Echipa din Gruia a deschis rapid scorul. Djokovic a reluat cu capul o centrare excelentă a lui Cordea, după o lovitură liber. Era minutul 9.

U Cluj - CFR Cluj 2-2. Remiză spectaculoasă în primul derby al orașului

După 35 de minute în care nu au ajuns la poarta lui Hindrich, formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a întors rapid meciul în favoarea ei. Mai întâi a lovit Mikanovic, cel care a profitat de o deviere decisivă a lui Matei Ilie.

Două minute mai târziu, Lukic a marcat și el, iar „studenții” au intrat în avantaj la pauză.

După reluarea jocului, CFR Cluj a ieșit mai montată de la vestiare, iar Biliboc a restabilit egalitatea pe tabelă în minutul 57.

Pănă la final au mai apărut câteva ocazii la ambele porți, dar nu s-a mai înscris. S-a terminat astfel, 2-2, o remiză ce nu ajută nicio echipă.

În urma acestui rezultat, U Cluj este pe locul 9, cu 14 puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 13, cu 9 puncte.

U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (7).jpeg
U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (7).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (1).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (2).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (3).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (4).jpeg U Cluj - CFR Cluj Foto sportpictures (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

U Cluj - CFR Cluj 2-2

  • Au marcat: Mikanovic ('35), Lukic ('38)/ Djokovic ('9), Biliboc ('58)
  • Spectatori: 14.066

Min.90+4 - Final de meci la Cluj. Cele două formații din oraș încheie la egalitate, scor 2-2.

  • Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 4 minute

Min.71 - Vine și replica lui Mandorlini: iese Muhar, intră Fică.

Min.69 - O nouă modificare efectuată de Ioan Ovidiu Sabău: iese Postolachi, intră Macalou.

Min.64 - Dublă schimbare la U Cluj: ies El Sawy și Drameeh, intră Bota și Codrea.

Min.58 - GOL CFR Cluj, 2-2! Biliboc restabilește egalitatea cu un șut din marginea careului ce l-a surprins pe Gertmonas.

Min.54 - Postolachi primește o minge la marginea careului, pătrunde și șutează cu latul, puțin pe lângă poarta lui Hindich.

Min.48 - Lukic vede cartonașul galben, după un fault asupra lui M.Ilie și va fi suspendat etapa viitoare în duelul cu Csikszereda.

Min.46 - Jocul se reia. Dublă schimbare efecuată de Mandorlini: ies Djokovic și Cordea, intră Korenica și Emerllahu.

Min.45+3 - Final de primă repriză în derby-ul Clujului.

Min.45+1 - Intervenție spectaculoasă a lui Gertmonas. Portarul lituanian a avut un reflex incredibil la șutul lui Louis Munteanu, din doar câțiva metri, lateral dreapta.

  • Prima repriză va fi prelungită cu minimum 2 minute

Min.38 - GOL U Cluj, 2-1! Lukic marchează cu o lovitură de cap din doar câțiva metri, după o centrare de pe partea dreaptă a lui Nistor.

Min.35 - GOL U Cluj, 1-1! Urcat în ofensivă, Mikanovic șutează din interiorul careului, mingea este ușor deviată de Ilie, îl păcălește pe Hindrich și intră în poartă.

Min.32 - Muhar vede primul cartonaș galben al partidei, după o intrare, din spate, asupra lui Drammeh.

Min.25 - U Cluj aleargă după egalare, dar nu reușește să se apropie periculos de poarta lui Hindrich.

Min.9 - GOL CFR Cluj, 0-1! Djokovic deschide scorul cu o lovitură de cap, după o lovitură liberă executată excelent de Cordea.

Min.1 - Start de partidă la Cluj.

Echipele de start:

  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Artean, Drammeh - Postolachi, Nistor, El Sawy - Lukic
  • Rezerve: Lefter, I. Chirilă, Capradossi, Toșca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Fabry, Orban, Bota, Macalou, Trică
  • Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • CFR Cluj: Hindrich - Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Biliboc
  • Rezerve: Gal, Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Korenica, Păun, Fică, Ciubăcan, Slimani, Cernigoi
  • Antrenor: Andrea Mandorlini
  • Arbitru: Barbu Marian, A1: Neacşu George Florin, A2: Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Bîrdeş Romică
  • Stadion: Cluj Arena

20:50 Florin Piersic, invitat de onoare la derby-ul Clujului

Originar din Cluj - Napoca, marele actor Florin Piersic (89 de ani) este invitat de gală la derby-ul orașului. Fanii lui U Cluj au pregătit și o scenografie ce il înfățișează pe Piersic, în rolul care l-a făcut celebru, cel al lui „Mărgelatu”

Foto: captură Prima Sport Foto: captură Prima Sport
Foto: captură Prima Sport

Ioan Ovidiu Sabău: „E cel mai important meci de până acum”

Tehnicianul „șepcilor roșii” nu vede decât scenariul celor trei puncte la derby-ul din această seară.

„Obiectivul e victoria, clar. Eu zic că suntem pregătiți, înțelegem importanța acestui joc pentru noi, dar și pentru fanii noștri. Înțelegem că este un meci special, nu-l putem trata ca pe un meci normal de primă ligă. Vrem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.

E cel mai important meci de până acum, știm ce înseamnă, cum simt cei care ne susțin, cei care investesc în noi, mă refer aici în primul rând la fanii noștri, care investesc foarte multă pasiune. Se implică foarte mult, ne susțin și în meciurile din deplasare.

Ambele echipe nu stau bine, nu putem spune că suntem în formă sau că suntem într-o perioadă foarte bună. Noi am pierdut niște meciuri așa cum le-am pierdut, cam toate au fost acolo, la limită.

Iar ei, la ce jucători au, cum au început, faptul că sunt o echipă care s-a obișnuit să câștige campionate și să fie acolo sus, probabil că e o surpriză că se află în situația aceasta”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit fcucluj.ro.

Poate că jucătorii nu pot fi atât de implicați emoțional, dar e o datorie. E important pentru fiecare, dar cei care suntem formați și crescuți aici, înțelegem importanța acestui joc. Unii dintre jucători simt și ei, cei care sunt de mai mult timp aici se identifică cu această echipă. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor Universitatea Cluj

Andrea Mandorlini: „Mereu jucăm la victorie”

„În derby-uri mereu jucăm la victorie. Desigur, uneori nu îți iese asta, dar dăm totul pentru a reuși. Derby-urile sunt gândite doar pentru victorie. Echipa, clubul, se gândesc doar la asta.

În Italia, în Roma e un derby important pentru că e derby-ul Capitalei. Așa că e dificil să fac o comparație. Dar dacă ar fi să compar cu un derby, acela ar fi al orașului Milano. E un derby important și pentru România și pentru oraș pentru că e un oraș frumos (n.r. – Cluj), pe care îl port în suflet, și mi-ar plăcea să câștigăm”, a declarat Mandorlini înaintea partidei, potrivit as.ro.

Întrebat despre situația lui Louis Munteanu, tehnicianul a răspuns:

„Louis Munteanu e mai bine. Mi-ar plăcea să fie cu noi. Voi vorbi azi cu el. Am reușit să recuperăm câțiva jucători accidentați. Dar mai sunt problemele mai vechi.

Kamara și Simao nu sunt cu noi. În rest suntem bine și îmi doresc să fim bine și mâine seară (n.r. - luni). Clar, Louis e un punct important pentru noi”.

Detalii interesante despre derby-ul Clujului, potrivit lpf.ro:

  • Universitatea Cluj și CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 38 de ori, de opt ori s-au impus ,,Șepcile roșii”, de 19 ori au câștigat vizitatorii din această rundă, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.
  • Palmares cu U Cluj gazdă: 19 partide - 4 victorii U Cluj - 7 remize - 8 succese CFR Cluj.
  • Primul meci în SuperLiga României este considerat cel de pe 7 decembrie 1947, Ferar - U 1-3. În iarna sezonului 1947-1948, Ferar a fuzionat cu CFR Cluj, astfel, în retur, avem parte pe deplin de întâiul duel la cel mai înalt nivel, U - CFR Ferar 2-4. Antrenori erau Nicolae Munteanu (U), respectiv Elemer Hirsch (CFR).
  • În sezonul următor, 1948=1949, cele două echipe au luat împreună drumul ligii secunde, la fel cum aveau să o facă şi la finalul stagiunii 1975-1976.
  • 25 octombrie 1970, CFR - U Cluj 2-1:  pentru „studenţi" a marcat Mihai Adam, cel care a intrat în istoria fotbalului românesc drept singurul jucător care a câştigat titlul de golgheter cu două echipe din acelaşi oraş (de două ori cu U, un titlu de golgheter cu CFR). În total, acesta a marcat cinci goluri în derby-ul Clujului, patru dintre ele în tricoul vișiniu.
  • 3 mai 1972, U - CFR 1-0, gol Ion Munteanu. După acest succes, „Şepcile Roşii" au aşteptat 42 de ani până când au bifat o nouă victorie pe prima scenă în faţa rivalei  (24 martie 2014, CFR - U Cluj 1-2, goluri Ogbu / Lemnaru, Ciupe). În tot acest timp, cele două s-au mai întâlnit la cel mai înalt nivel de 17 ori, opt succese CFR şi nouă remize.
  • 7 mai 2008, Universitatea Cluj - CFR 0-1: succes în urma căruia CFR a devenit pentru întâia oară campioana României.
  • Cele mai multe goluri într-un duel de pe prima scenă: 21 august 2023, Universitatea Cluj - CFR Cluj 3-4.
  • Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 3 mai 2025, CFR Cluj - Universitatea Cluj 1-0 (M. Korenica).

derby CFR Cluj Ioan Ovidiu Sabau liga 1 u cluj andrea mandorlini
