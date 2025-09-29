Rooney vs. Ronaldo, în ring? Fostul antrenor al lui Deontay Wilder îi vrea pe cei doi în ring: „Ar fi un eveniment global”

Wayne Ronney (39 de ani) a fost încurajat să-l înfrunte pe Cristiano Ronaldo (40 de ani) în ringul de box .

. Cel care e a venit cu ideea este Malik Scott (44 de ani), fost boxer profesionist la categoria supergrea.

Scott crede că boxul ar avea parte de o imagine senzațională dacă cei doi, Wayne Ronney și Cristiano Ronaldo, ar accepta să se înfrunte în ring.

Wayne Ronney, încurajat să-l înfrunte pe Cristiano Ronaldo în ringul de box: „Ar fi un eveniment global”

Malik Scott este fost boxer și antrenor. Scott a trecut la profesioniști în 2000 și are doar 3 înfrângeri la activ. În 2021, a devenit antrenorul lui Deontay Wilder.

„Cristiano Ronaldo vs. Wayne Rooney ar atrage mai multă atenție asupra boxului, iar mie mi--ar plăcea mult.

Oricând boxul primește mai multă atenție, este un lucru bun. Vreau ca oamenii să se bucure de spectacol, nu doar să-l critice.

Bucurați-vă pur și simplu de spectacol. Ar fi un eveniment global, deoarece sunt nume de mare calibru care ar atrage un public numeros”, a declarat Malik Scott, citat de thesun.co.uk.

42 de lupte a avut în carieră Malik Scott. A câștigat 38 de meciuri, 13 prin KO, a pierdut de 3 ori, iar un meci s-a terminat l-a terminat la egalitate

Malik Scott este soțul celebrei jurnaliste de la CBS, Kate Abdo (Scott)

Ronney și Ronaldo s-au contrat la Cupa Mondială din 2006

Rooney și Ronaldo au fost coechiperi la Manchester United, în perioada 2004 - 2009. Au jucat împreună 205 meciuri.

La Cupa Mondială din anul 2006, disputată în Germania, cei doi au fost implicați într-un clinci, în timpul partidei Anglia - Portugalia din sferturile de finală ale competiției.

După un fault făcut de Rooney la mijlocul terenului, Ronaldo nu a mai ținut cont de faptul că cei doi erau coechipieri și s-a dus val vârtej spre „centralul” acelei partide căruia i-a cerut să-i arate lui Rooney cartonașul roșu.

Văzând acest lucru, Wayne l-a împins pe Cristiano și, în cele din urmă, a fost eliminat.

Wayne Rooney (stânga) și Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială din 2006/ Foto: IMAGO

Partida a fost câștigată la penalty-uri de lusitani, iar la acea vreme s-au vehiculat mai multe zvonuri conform cărora relația dintre Ronney și Ronaldo s-a răcit considerabil, însă fotbalistul retras în 2021 a negat.

Wayne Ronney: „Îl iubesc pe Cristiano”

Recent, legendarul fotbalist al Angliei a fost invitat la podcastul unui alt fost coechipier de la United și națională, Rio Ferdinand (46 de ani).

Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Ronaldo, deși în majoritatea interviurilor sale cu privire la rivalitatea dintre portughez și Lionel Messi, Ronney l-a susținut pe starul argentinian.

„Oamenii cred că îl urăsc pe Ronaldo. Îl iubesc. Cred că este un geniu absolut și ceea ce face este incredibil.

Îl iubesc pe Cristiano și mi-a plăcut să joc alături de el. Nu cred că oamenii realizează cât de apropiați eram noi doi”, a afirmat Rooney.

Deși pare puțin probabil Rooney și Ronaldo să se înfrunte într-un meci de box, acesta nu este singurul meci căruia i s-a propus legendarului fotbalist englez.

La începutul acestei săptămâni, el a fost provocat de fostul portar al echipei Leeds United și al naționalei Irlandei, Paddy Kenny.

Luna viitoare, Kenny urmează să se înfrunte cu fostul fotbalist din Premier League Curtis Davies într-un eveniment caritabil și este hotărât să continue seria noilor sale aventuri în lumea boxului.

