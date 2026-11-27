Florin Răducioiu (56 de ani) nu a rămas indiferent la criticile venite din partea ultrașilor lui Dinamo, după revenirea la clubul din „Ștefan Cel Mare”.

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Fostul mare atacant s-a întors toamna aceasta la Dinamo, în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Revenirea sa nu a fost primită cu entuziasm de toți fanii roș-albilor.

Florin Răducioiu: „Mercenar la ce? Știu cine sunt și cine îi asmute”

La partida cu Petrolul (0-1), ultrașii lui Dinamo au afișat un banner cu sub înțeles pentru Răducioiu: „Legende la bine/ Mercenari la greu”.

Acum, Răducioiu le-a răspuns contestatarilor și a dezvăluit că știe cine se află în spatele lor.

„Am văzut mesajele suporterilor! Am o lună de zile de când am revenit. Dacă am fost la mall, pe stradă sau la piață, toată lumea m-a felicitat: «Felicitări, Florin, bine te-ai reîntors!». Ăștia sunt adevărați dinamoviști! Unii m-au făcut mercenar…

Mercenar la ce? N-am venit aici să intru în polemici și știu cine sunt și cine îi asmute… Nu mai am timp și răbdare să mă ocup de aceste lucruri. Eu nu trebuie să mă justific. Am și eu detractorii mei, îi știu foarte bine.

Am văzut ceva reacții negative la adresa mea, dar consider că este extrem de exagerat să fiu eu mercenar! Eu am fost unul dintre primii jucători care a adus câteva milioane de dolari în anii ’90 în acest club.

Eu nu m-am îmbogățit cu Dinamo! Bari a plătit 3-4 milioane de dolari! Dacă doi puștani sau cine sunt pe rețele de socializare scriu că «ești un mercenar», mi se pare într-adevăr de o răutate de nedescris. Nu trebuie să mă mai justific nimănui”, a declarat Răducioiu, citat de gsp.ro.

FOTO. Florin Raducioiu, în tribune la partida FC Argeș - Dinamo 2-1

Florin Raducioiu: „Reîntoarcerea la Dinamo este o provocare pentru mine”

Fostul mare internațional a vorbit și despre revenirea sa la Dinamo.

„Reîntoarcerea la Dinamo este o provocare pentru mine.Am cunoscut pe acești oameni care fac o treabă extraordinară. Nicolescu mi-a plăcut foarte mult. E vorba de un contract pe un an.

Voi încerca să mă ocup un pic de academie în legătură foarte apropiată cu acești doi directori. Nu sunt adus pentru imagine! Fac ceva concret. Trebuie să promovez și imaginea clubului Dinamo, mai ales pe plan internațional.

Evident că nu am putere decizională, nu pot să zic «te dau afară, îl dau afară pe X». Mi-ar plânge inima!”, a mai spus Răducioiu pentru sursa citată.

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