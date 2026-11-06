Răducioiu, prezent la Mioveni FOTO. Prima apariție oficială după revenirea la Dinamo! Alături de cine a urmărit meciul cu FC Argeș

Florin Răducioiu (56 de ani) a bifat prima apariție în tribunele unui meci al lui Dinamo de la revenirea în conducerea clubului, fiind prezent la partida cu FC Argeș, disputată la Mioveni.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oficialii lui Dinamo au anunțat în urmă cu câteva zile numirea fostului internațional în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale, în ciuda nemulțumirilor exprimate de o parte a suporterilor.

FOTO. Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo

Nu a trecut mult timp până ca Răducioiu să-și facă apariția în tribune după revenirea în conducerea clubului.

Fostul mare atacant a luat loc în loja oficială de la Mioveni la duelul „câinilor” cu FC Argeș, alături de președintele roș-albilor, Andrei Nicolescu (50 de ani).

Cu Răducioiu în tribune, Dinamo a avut o primă repriză dificilă la Mioveni. Sierra a punctat în minutul 38, iar FC Argeș a intrat în avantaj la vestiare.

Mai mult decât atât, liderul din Superliga a încheiat primele 45 de minute fără șut pe poartă.

Cariera lui Florin Răducioiu

Răducioiu și-a început cariera la grupele de copii și juniori ale lui Dinamo și a debutat în prima divizie la doar 16 ani, într-o partidă împotriva Politehnicii Timișoara.

Fostul atacant a înscris 30 de goluri în 84 de meciuri pentru Dinamo și a câștigat titlul de campion în sezonul 1989-1990, precum și două Cupe ale României, în 1986 și 1990.

40 de selecții și 21 de goluri a bifat Florin Răducioiu la echipa națională a României. Fostul atacant a participat la Campionatele Mondiale din 1990 și 1994

De-a lungul carierei, a evoluat în toate cele cinci campionate importante ale Europei, reușind să marcheze în Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport