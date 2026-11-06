Răducioiu, prezent la Mioveni FOTO. Prima apariție oficială după revenirea la Dinamo! Alături de cine a urmărit meciul cu FC Argeș +5 foto
Florin Răducioiu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Răducioiu, prezent la Mioveni FOTO. Prima apariție oficială după revenirea la Dinamo! Alături de cine a urmărit meciul cu FC Argeș

alt-text Alexandru Smeu , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 21:25
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 21:25
  • Florin Răducioiu (56 de ani) a bifat prima apariție în tribunele unui meci al lui Dinamo de la revenirea în conducerea clubului, fiind prezent la partida cu FC Argeș, disputată la Mioveni.
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Oficialii lui Dinamo au anunțat în urmă cu câteva zile numirea fostului internațional în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale, în ciuda nemulțumirilor exprimate de o parte a suporterilor.

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FOTO. Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo

Nu a trecut mult timp până ca Răducioiu să-și facă apariția în tribune după revenirea în conducerea clubului.

Fostul mare atacant a luat loc în loja oficială de la Mioveni la duelul „câinilor” cu FC Argeș, alături de președintele roș-albilor, Andrei Nicolescu (50 de ani).

Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg
Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg

Galerie foto (5 imagini)

Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpg Florin Răducioiu, prezent la FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpg
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Cu Răducioiu în tribune, Dinamo a avut o primă repriză dificilă la Mioveni. Sierra a punctat în minutul 38, iar FC Argeș a intrat în avantaj la vestiare.

Mai mult decât atât, liderul din Superliga a încheiat primele 45 de minute fără șut pe poartă.

Cariera lui Florin Răducioiu

Răducioiu și-a început cariera la grupele de copii și juniori ale lui Dinamo și a debutat în prima divizie la doar 16 ani, într-o partidă împotriva Politehnicii Timișoara.

Fostul atacant a înscris 30 de goluri în 84 de meciuri pentru Dinamo și a câștigat titlul de campion în sezonul 1989-1990, precum și două Cupe ale României, în 1986 și 1990.

40 de selecții și 21 de goluri
a bifat Florin Răducioiu la echipa națională a României. Fostul atacant a participat la Campionatele Mondiale din 1990 și 1994

De-a lungul carierei, a evoluat în toate cele cinci campionate importante ale Europei, reușind să marcheze în Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania.

Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București
Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București

Galerie foto (3 imagini)

Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București Florin Răducioiu revine la Dinamo. Foto: Facebook / Dinamo București
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