A plecat după event Fotbalistul a anunțat despărțirea de U Craiova: „A fost o perioadă intensă, cu multe provocări”

Fundașul stânga Florin Ștefan (30 de ani) și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova.

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Ajuns în Bănie în vara anului trecut, când antrenor era Mirel Rădoi, Florin Ștefan se desparte acum de gruparea olteană. Contractul său era valabil până pe 30 iunie și nu a fost prelungit.

Florin Ștefan și-a anunțat plecarea de la U Craiova

La un an distanță de la sosirea pe „Oblemenco”, Florin Ștefan și-a anunțat plecarea de la echipă printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„A venit momentul să îmi iau rămas-bun. A fost o perioadă intensă, cu multe provocări, momente frumoase și experiențe care m-au ajutat să cresc atât ca fotbalist, cât și ca om.

Dincolo de ceea ce se vede pe teren, au fost multe trăiri și amintiri care vor avea mereu o însemnătate aparte pentru mine.

Plec cu recunoștință și cu respect pentru tot ce am trăit aici. Sunt experiențe și amintiri care vor rămâne cu mine indiferent unde mă va duce fotbalul mai departe.

Le mulțumesc colegilor, suporterilor, oamenilor din club și tuturor celor care au făcut parte din acest capitol. Mult succes în continuare!”, a transmis Florin Ștefan.

Titular în flancul stâng al apărării la Universitatea Craiova este căpitanul Nicușor Bancu, iar oltenii s-ar fi înțeles și cu jamaicanul Ronaldo Webster de la Shkendija (Macedonia de Nord), potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

La Universitatea Craiova, Florin Ștefan a fost mai mult rezervă, cu atât mai mult după plecarea lui Mirel Rădoi.

În sezonul trecut, acesta a jucat 26 de meciuri în tricoul alb-albastru, reușind să înscrie un gol și să ofere patru pase decisive.

Alături de U Craiova, Ștefan a evoluat în faza principală a Conference League și și-a trecut în palmares două trofee: campionatul și Cupa României.

700.000 de euro este cota lui Florin Ștefan, potrivit Transfermarkt

De-a lungul carierei, fundașul lateral a mai trecut pe la Sporting Pitești, FC Olt Slatina, Academica Clinceni, Juventus București/Daco-Getica, Sepsi Sfântu Gheorghe, CFR Cluj și Rapid.

Universitatea Craiova s-a mai despărțit în această vară de portarii Silviu Lung Jr și Joao Goncalves, dar și de fundașul Vasile Mogoș.

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