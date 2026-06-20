Brazilia - Haiti 3-0. Raphinha (29 de ani), unul dintre oamenii de bază ai sud-americanilor, s-a accidentat în prima repriză a partidei din grupa C de la CM 2026.

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Brazilia s-a impus fără emoții în fața reprezentativei din Haiti, însă Ancelotti tremură: Raphinha a acuzat probleme medicale și a părăsit terenul în minutul 39 al meciului.

FOTO. Raphinha s-a accidentat în meciul Braziliei cu Haiti, scor 3-0

Problemele pentru Raphinha au apărut cu puțin timp înainte de pauză, la scorul de 2-0 în favoarea brazilienilor. Jucătorul Barcelonei s-a prăbușit pe gazon și a anunțat că are nevoie de îngrijiri medicale.

Acesta a resimțit dureri la bicepsul femural al piciorului drept. Mai mulți coechipieri au venit să vadă care e starea lui Raphinha, printre care și Vinicius Junior și Marquinhos.

Raphinha a reușit să părăsească terenul pe propriile picioare, dar a fost vizibil afectat din cauză că nu a mai putut continua partida.

Carlo Ancelotti l-a înlocuit pe fotbalistul campioanei Spaniei cu Rayan, jucătorul lui Bournemouth, în tabăra Selecao instalându-se o mare îngrijorare.

Raphinha este unul dintre cei mai importanți jucători ai lotului, iar dacă accidentarea va fi una serioasă și va rata următoarele meciuri de la Campionatul Mondial, va fi o mare pierdere pentru selecționata pregătită de italianul Ancelotti.

41 de selecții a bifat Raphinha pentru naționala Braziliei. A marcat 11 goluri și a oferit 8 pase decisive

După meciul cu Haiti, Confederația Braziliană de Fotbal a emis un comunicat cu privire la starea lui Raphinha.

Jucătorul Barcelonei va fi supus unor investigații medicale pentru a se stabili gravitatea accidentării.

A resimțit dureri la bicepsul femural drept în prima repriză a meciului împotriva naționalei din Haiti. Jucătorul a început deja tratamentul și va fi reevaluat. Vom reveni cu informații suplimentare de îndată ce le vom avea Confederația Braziliană de Fotbal

Carlo Ancelotti: „În acest moment nu știm exact ce s-a întâmplat”

La finalul partidei, Carlo Ancelotti a vorbit despre situația fotbalistului.

„Îl vom evalua pe Raphinha mâine (n.r. sâmbătă). În acest moment nu știm exact ce s-a întâmplat.

L-am introdus pe Rayan deoarece are calități bune și un profil diferit față de Raphinha. În cele din urmă, micile detalii sunt cele care decid cine intră pe teren și cine nu”, a declarat Ancelotti, conform espn.com.

Este păcat că Rapha a trebuit să părăsească terenul din cauza unei accidentări. Cred că este aceeași problemă pe care a avut-o și data trecută. Sper să nu fie gravă, astfel încât să poată rămâne alături de noi. Vinicius, extremă stânga Brazilia

Vinicius a făcut referire la accidentarea musculară suferită de Raphinha la sfârșitul lunii martie, într-un meci al Barcelonei, care l-a ținut departe de teren timp de o lună.

Brazilia mai are de disputat un singur meci în grupa C de la CM 2026, împotriva Scoției, pe 25 iunie, de la ora 01:00.

Clasament Grupa C

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Brazilia 2 4 2. Maroc 2 4 3. Scoția 2 3 4. Haiti 2 0

Brazilia - Haiti 3-0

Au marcat: Cunha '23, '36, Vinicius '45+3

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