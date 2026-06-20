„Ce face omul ăla acolo?” FOTO. Imagini inedite în prelungirile meciului SUA - Australia. Ce a pățit arbitrul

SUA - Paraguay 2-0. Felix Zwayer (45 de ani), unul dintre cei mai experimentați arbitri de la Campionatul Mondial, s-a aflat în centrul atenției în prelungirile meciului din Seattle.

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Când mai erau doar câteva minute rămase de jucat, „centralul” german s-a luptat cu crampele musculare, scenă care a provocat reacții în lanț pe rețelele de socializare.

Ce a pățit arbitrul Felix Zwayer în prelungirile meciului SUA - Australia

În minutul 3 al prelungirilor, „centralul” Felix Zwayer a fost protagonistul unui moment dureros. A suferit mai multe crampe musculare, fiind nevoit să se întindă pe gazon preț de câteva zeci de secunde.

El a fost ajutat de americanul Folarin Balogun și australianul Aiden O'Neill, dar și de unul dintre „asistenți”. Aceștia i-au întins piciorul stâng, pentru a-l ajuta să poată încheia meciul pe teren.

Arbitrul de rezervă Katia Garcia i-a adus lui Zwayer un gel, care a fost aplicat în zona unde acesta a acuzat dureri. După câteva zeci de secunde, Zwayer a reușit să se ridice și să ducă meciul la bun sfârșit.

Partida dintre SUA și Australia s-a jucat la Seattle, la prânz, ora locală. Spre finalul partidei, temperaturile au ajuns la aproximativ 26 de grade, cu o umiditate de 45%, scrie independent.co.uk.

Imaginile care l-au avut pe „centralul” german în prim-plan s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, provocând reacții în lanț. De obicei, jucătorii sunt cei care se plâng de crampe, nu arbitrii:

„Ce face omul ăla acolo, întins pe gazon?”

„Nu e destul de în formă?”

„O să se mai ridice sau va fi înlocuit acum?”

„Putem vedea imaginile de pe camera arbitrilor la această fază?”

„Sunt uimit. În 30 de ani nu am mai văzut așa ceva”.

Zwayer a pus în aplicare o nouă regulă la Mondial

În afară de clipele în care a suferit din cauza crampelor, Zwayer a bifat și un moment important în meciul SUA - Australia.

În minutul 80, Anthony Robinson a fost înlocuit cu Auston Trusty. Fotbalistul lui Fulham a întârziat să iasă de pe teren, iar Zwayer a pus în aplicare o nouă regulă introdusă de FIFA la acest turneu final.

Pentru că Robinson nu a părăsit suprafața de joc în 10 secunde, Trusty a fost nevoit să mai stea încă un minut pe margine, timp în care naționala Statelor Unite a evoluat în zece oameni.

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