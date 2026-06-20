„Ce face omul ăla acolo?” FOTO. Imagini inedite în prelungirile meciului SUA - Australia. Ce a pățit arbitrul +4 foto
Felix Zwayer, crampe musculare în SUA - Australia FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

„Ce face omul ăla acolo?” FOTO. Imagini inedite în prelungirile meciului SUA - Australia. Ce a pățit arbitrul

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 10:12
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 10:12
  • SUA - Paraguay 2-0. Felix Zwayer (45 de ani), unul dintre cei mai experimentați arbitri de la Campionatul Mondial, s-a aflat în centrul atenției în prelungirile meciului din Seattle.
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Când mai erau doar câteva minute rămase de jucat, „centralul” german s-a luptat cu crampele musculare, scenă care a provocat reacții în lanț pe rețelele de socializare.

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Ce a pățit arbitrul Felix Zwayer în prelungirile meciului SUA - Australia

În minutul 3 al prelungirilor, „centralul” Felix Zwayer a fost protagonistul unui moment dureros. A suferit mai multe crampe musculare, fiind nevoit să se întindă pe gazon preț de câteva zeci de secunde.

El a fost ajutat de americanul Folarin Balogun și australianul Aiden O'Neill, dar și de unul dintre „asistenți”. Aceștia i-au întins piciorul stâng, pentru a-l ajuta să poată încheia meciul pe teren.

Arbitrul de rezervă Katia Garcia i-a adus lui Zwayer un gel, care a fost aplicat în zona unde acesta a acuzat dureri. După câteva zeci de secunde, Zwayer a reușit să se ridice și să ducă meciul la bun sfârșit.

Felix Zwayer, crampe musculare în SUA - Australia FOTO Captură Reddit (3).jpg
Felix Zwayer, crampe musculare în SUA - Australia FOTO Captură Reddit (3).jpg

Galerie foto (4 imagini)

Felix Zwayer, crampe musculare în SUA - Australia FOTO Captură Reddit (1).jpg Felix Zwayer, crampe musculare în SUA - Australia FOTO Captură Reddit (2).jpg Felix Zwayer, crampe musculare în SUA - Australia FOTO Captură Reddit (3).jpg Felix Zwayer, crampe musculare în SUA - Australia FOTO Captură Reddit (4).jpg
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Partida dintre SUA și Australia s-a jucat la Seattle, la prânz, ora locală. Spre finalul partidei, temperaturile au ajuns la aproximativ 26 de grade, cu o umiditate de 45%, scrie independent.co.uk.

Imaginile care l-au avut pe „centralul” german în prim-plan s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, provocând reacții în lanț. De obicei, jucătorii sunt cei care se plâng de crampe, nu arbitrii:

  • „Ce face omul ăla acolo, întins pe gazon?”
  • „Nu e destul de în formă?”
  • „O să se mai ridice sau va fi înlocuit acum?”
  • „Putem vedea imaginile de pe camera arbitrilor la această fază?”
  • „Sunt uimit. În 30 de ani nu am mai văzut așa ceva”.

Zwayer a pus în aplicare o nouă regulă la Mondial

În afară de clipele în care a suferit din cauza crampelor, Zwayer a bifat și un moment important în meciul SUA - Australia.

În minutul 80, Anthony Robinson a fost înlocuit cu Auston Trusty. Fotbalistul lui Fulham a întârziat să iasă de pe teren, iar Zwayer a pus în aplicare o nouă regulă introdusă de FIFA la acest turneu final.

Pentru că Robinson nu a părăsit suprafața de joc în 10 secunde, Trusty a fost nevoit să mai stea încă un minut pe margine, timp în care naționala Statelor Unite a evoluat în zece oameni.

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