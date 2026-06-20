Imaginea jucătorilor lui Montella, eliminați de la Mondial după primele două meciuri. În lacrimi, frustrați de propria neputință. Mingea nu i-a ajutat.

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În primăvară, la Istanbul, noi aveam ochii în lacrimi. Pierdeam la Istanbul semifinala barajului și adio, Mondial! Încă patru ani, vor fi 32 în 2030 și nici atunci nu avem asigurat nimic.

Acum, plâng turcii, pentru că și-au bătut joc de tot ce au avut. Și de victoria contra noastră, și de cea din Kosovo. De generația lor frumoasă. De talentul lor.

Turcia, echipa care poate să înscrie, dar nu înscrie

Ne-au lăsat pe noi acasă și s-au calificat ei după 24 de ani. Dar n-au profitat de o grupă accesibilă, în care doar americanii joacă fotbal adevărat.

Hakan Calhanoglu, Arda Guler și Kenan Yildiz puteau să-i învingă pe australieni și au pierdut. 0-2.

Puteau să-i întreacă pe paraguayeni și au fost învinși, chiar dacă au jucat o repriză cu un om în plus. 0-1.

Așa pleacă Mert Muldur și colegii săi de la Mondial: în lacrimi. Foto: Imago

Cum este posibil să ai peste 70% posesie în fiecare dintre aceste două meciuri și să nu realizezi nimic? Niciun gol, niciun punct, nicio victorie.

Cum e posibil să tragi 61 de șuturi la poartă și să nu marchezi măcar o dată în 200 de minute, cu tot cu prelungirile fiecărei reprize?

30 de șuturi cu Australia, dar numai șapte pe poartă. 31 cu Paraguay, însă doar cinci pe poartă. Și zero în poartă!

Turcia a rămas cu mingea. Egal cu zero

Să ai mingea nu te mai ajută, nu-ți garantează nimic dacă nu faci să tremure plasa.

Turcia nu a învățat nici de la Spania, nici de la Portugalia, copleșitoare în posesie, dar fără succes, egal cu Capul Verde și Congo.

Turcia lui Bariș Yilmaz: la pământ! Foto: Imago

Frustrată, disperată, Turcia e eliminată înainte să înscrie măcar un gol. După ce a primit trei!

Altă statistică șocantă: adversarii au avut șase mingi pe poartă și i-au înscris Turciei trei goluri.

Ce spera Hakan Șukur. Și ce are Turcia: lacrimi

Jucătorii lui Montella, în lacrimi. Aceasta este imaginea lor la Mondial. Au de ce să plângă. Au ratat o șansă mare să devină mari.

Jucătorii lui Montella, în lacrimi. Foto: Imago

Hakan Șukur spera să-i vadă depășind performanța lor din 2002. Peste semifinală. Finală. Nu va fi nicio finală. Nu va fi nimic.

Doar lacrimi. Regrete.