„Faci mișto de mine?” Panduru sare în apărarea lui Tănase: „E Bellingham de la FCSB, nu poți să-l dai afară”
Superliga

„Faci mișto de mine?” Panduru sare în apărarea lui Tănase: „E Bellingham de la FCSB, nu poți să-l dai afară”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 21:59
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 21:59
  • Basarab Panduru consideră că ieșirea lui Florin Tănase (31 de ani) nu ar fi trebuit să ducă la o ruptură totală la FCSB.
  • Deși i-a luat apărarea, fostul internațional l-a și criticat pentru atitudinea din ultima perioadă.
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Basarab Panduru a analizat scandalul care a dus la despărțirea lui Florin Tănase de FCSB și a pus sub semnul întrebării decizia clubului de a renunța la fostul căpitan.

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Panduru sare în apărarea lui Tănase: „Faci mișto de mine?”

Panduru consideră că Tănase trebuia sancționat pentru faptul că a părăsit antrenamentul, însă nu crede că un asemenea gest justifică despărțirea de jucător.

„Crețu și Tănase sunt dați afară, cam asta înțeleg din ce a zis MM. Nu prea e clar de ce. La Tănase ce e clar? De ce e dat afară? Pleacă la Omonia Nicosia. De ce ar pleca?

Pentru că nu mai e dorit aici. Să-l dai afară, să termini cu el că a ieșit din antrenament? Faci mișto de mine? O dăm în glumă? OK, iese din antrenament, îl dai afară?

Dacă iese prima dată, îi dai un avertisment, faci ceva pentru că nu e OK ce face. Nu e un motiv să-l scoți din lot pentru un meci. Mi se pare că e mult, dar nici nu știu situația”, a spus Panduru la Prima Sport.

Analistul a precizat că situația ar fi cu totul diferită dacă Tănase ar fi plecat în urma unui conflict grav.

„Dacă ai plecat înjurând pe toată lumea, nu e același lucru. Dacă ai plecat pur și simplu pentru că ți-a zis Filip ceva și te-ai supărat că n-are voie să zică nimic, atunci pleci pentru că îl desconsideri și nu dai doi bani pe el.

N-aș vrea să spun niște chestii pe ce am citit și să nu fie adevărate. Asta am citit, comentez ce am citit, nu inventez nimic. Dacă a plecat pur și simplu, îi dai un avertisment. Nu mi se pare mare lucru. Ce mare problemă e? E o problemă, pentru că poate pleca mâine altul, poimâine altul, pleacă toată lumea, nu e OK. Dar nici să-l dai afară, să plece la Omonia, nu e OK.”

Panduru îl critică pe Tănase: „Personalitate ai la tine acasă”

Panduru nu l-a absolvit însă pe Tănase de vină în scandal:

„E posibil să vină și după alte întâmplări din zilele precedente. A mai fost și acea fază când a zis că el n-a plecat în China ca să fie rezerva lui Tomiță. Plus ce a zis atunci despre relația cu Baciu. El pare că e în lumea lui. Am mai avut discuțiile astea.

OK, ai personalitate, dar personalitate ai la tine acasă. Aici ești plătit de un club, trebuie să respecți clubul, antrenorul, pe toată lumea. Nu poți să vorbești ce vrei tu, așa cum vrei tu. Nu ești la tine acasă. Aici reprezinți un club care te plătește, nu poți să fii superior antrenorilor, lui MM”.

„Tănase e Bellingham în cazul ăsta”

Panduru a fost întrebat dacă un jucător important trebuie să beneficieze de un statut diferit și ar trebui iertat mai ușor, așa cum s-a întâmplat și cu Jude Bellingham la Mondial, când a avut o ieșire la adresa selecționerului Angliei, Thomas Tuchel.

„Tănase e Bellingham în cazul ăsta. De ce să nu fie? În 3 meciuri nu mai e Bellingham? Tănase a trăit din 3 meciuri sau dintr-un campionat? Când vrei să scapi de unul care câștigă un milion de euro, cred că nu mai are nici el chef de fotbal.

Tănase dă randament pe 40 de etape, dă 10 goluri, pentru că dă 7 din penalty, și la sfârșit e golgheterul echipei. Când ai tras linie, e cel mai bun jucător al echipei. Iar dă 10-15 goluri și e golgheterul echipei. Nu vorbesc despre ce ar putea să fie, așa a fost în fiecare an aici, nu vorbesc despre ce a fost în Golf”, a încheiat Panduru.

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