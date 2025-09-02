FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”

Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul FCSB-ului, a vorbit despre reunirea echipei naționale, despre meciul cu CFR (2-2), dar și despre adversarii roș-albaștrilor din Europa League.

România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV).

Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Selecționerul a ales șapte jucători de la campioana FCSB, echipă care s-a calificat în faza principală a Europa League, dar care nu trece printr-o perioadă bună pe plan intern.

Tănase speră să uite de meciul cu CFR: „Probabil aerul de la Cluj e altfel”

„Întotdeauna când vii la echipa națională o faci cu plăcere, cu onoare. Suntem bucuroși că suntem din nou împreună, sănătoși, cu gânduri bune. Rămâne să ne pregătim bine pentru meciurile care urmează.

Normal, fiecare meci e important. Când joci la echipa națională, chiar dacă este amical... avem două meciuri, trebuie să le luăm pe rând și să le câștigăm pe fiecare ”, a declarat Florin Tănase.

Fotbalistul a vorbit despre ultimul rezultat din Superliga, remiza controversată cu CFR Cluj, scor 2-2.

„De obicei, în sport, după un meci, trebuie să uiți foarte repede, să treci mai departe. Ți-l mai amintești pe ăla de aseară, din când în când. N-ai cum e, e cam imposibil de uitat”, a mai spus Tănase

S-a văzut foarte clar. Așa se întâmplă cam în fiecare an, după, să zicem că o să greșească odată în favoarea noastră și toată lumea o să spună «Mamă, ce-i ajută pe FCSB». Nu. Adevărul este altul. Suntem dezavantajați de foarte multe ori într-un sezon. Florin Tănase

Întrebat dacă are impresia că FCSB este dezavantajată mai des în confruntările cu CFR decât în alte meciuri, Tănase a răspuns: „Ați observat și voi. Probabil aerul de acolo, de la Cluj, e mai altfel”.

Florin Tănase: „Reprezentăm România în Europa League”

FCSB va juca în Europa League împotriva celor de la Go Ahead Eagles, Bologna, Basel, Young Boys, Fenerbahce, Steaua Roșie, Feyenoord și Dinamo Zagreb.

„Da, e o grupă cu adversari foarte buni, puternici. Meciuri tari, care ne vor face să creștem. Pentru că reprezentăm România în Europa League.

Trebuie să facem totul pentru a face o figură frumoasă și să adunăm puncte pentru România”, a precizat jucătorul FCSB.

De asemenea, Tănase a spus care sunt echipele pe care le consideră cele mai dificile.

Fenerbahce, Feyenoord sunt... dar toate, ați văzut. Și așa zisele echipe mici sunt puternice astăzi. Florin Tănase

Răzvan Sava, Andrei Borza și Ștefan Baiaram au fost convocați în premieră. Întrebat dacă se vor descurca, Tănase a răspuns:

„Cu siguranță. Aici, la echipa națională, vin cei mai valoroși jucători din țară sau din străinătate.

Cu siguranță ei se vor adapta repede, pentru că un jucător valoros se adaptează repede de obicei”, a mai declarat Tănase.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport