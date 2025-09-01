„Nu suntem proști!” Charalambous și Târnovanu l-au făcut praf pe Colțescu după remiza cu CFR Cluj: „Îmi pun foarte multe semne de întrebare!” +7 foto
Ștefan Târnovanu (FOTO: IMAGO)
Superliga

„Nu suntem proști!” Charalambous și Târnovanu l-au făcut praf pe Colțescu după remiza cu CFR Cluj: „Îmi pun foarte multe semne de întrebare!”

Silviu Dumitru
Publicat: 01.09.2025, ora 00:39
Actualizat: 01.09.2025, ora 01:54
  • CFR CLUJ - FCSB 2-2. Portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani) și antrenorul Elias Charalambous (44 de ani) consideră că arbitrul Sebastian Colțescu a luat mai multe decizii greșite împotriva campioanei.

FCSB a solicitat mai multe penalty-uri în timpul partidei din Gruia, însă a primit unul singur. Târnovanu și Charalambous au răbufnit: „Ciudat, foarte dubios!”

CFR CLUJ - FCSB 2-2. Ștefan Târnovanu: „Nu există să nu dai ceea ce este!”

Târnovanu a fost deranjat în mod special de o fază din minutul 82 la care FCSB nu a primit penalty, deși e sigur că Păun a atins mingea cu brațul la o execuție a lui Șut.

În plus, Colțescu nu a observat nici măcar faptul că jucătorul de la CFR Cluj a schimbat traiectoria balonului, astfel că nu a acordat nici măcar corner.

Momentul în care Adrian Păun deviază în corner la execuția lui Adrian Șut (FOTO: captură Prima Sport 1) Momentul în care Adrian Păun deviază în corner la execuția lui Adrian Șut (FOTO: captură Prima Sport 1)
Momentul în care Adrian Păun deviază în corner la execuția lui Adrian Șut (FOTO: captură Prima Sport 1)

„A fost penalty clar, să mă ierte Dumnezeu, ne mai întreabă oamenii de ce ne supărăm. Nu există! Mâna aici, se întoarce așa (n.r. gesticulează), penalty clar, VAR, nu știu!

Ok, spui că nu vezi, dar nu vezi că e atinsă, poate nu dai penalty, dar dă corner… Foarte ciudat arbitrajul, au mai fost încă vreo două cornere...

La Șut se duce mingea pe centrul porții, se duce aproape în aut și nu dă. Ciudat, foarte ciudat!

Dacă dăm vina pe asta, după spuneți că suntem noi slabi, poate că nu suntem noi cei mai buni, dar nu există să nu dai ceea ce este”, a spus Târnovanu la Prima Sport.

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (6).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (6).jpg

Galerie foto (7 imagini)

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Târnovanu consideră că arbitrul a greșit și la faza din minutul 90+3, când l-a eliminat pe Aly Abeid pentru lovitura aplicată lui Adrian Șut, însă a decis ca jocul să se reia cu posesia celor de la CFR.

M-am uitat pe fază și am văzut că Șut este lovit înainte să bată Tase. Arbitrul fluieră minge indirectă. De ce le dai mingea lor după, au avut mingea în control? Nu înțeleg, fluieră când mingea e în aer. Foarte ciudat, foarte dubios, îmi pun foarte multe semne de întrebare. Ștefan Târnovanu, portar FCSB

Și antrenorul Elias Charalambous a analizat controversata fază.

„Poate am uitat ce ştim despre regulament. Dacă mingea nu e în joc, aşa cum spune arbitrul, se dă roşu. Dacă nu e în joc, se dă corner, aşa ştiam eu regulile. Dacă mingea e în joc, e penalty. Nu înţeleg cum nu e nici penalty, nici corner, dar e roşu.

Radunovic a tras tricoul adversarului (n.r. lui Armstrong, în meciul cu Dinamo) și s-a dictat penalty, azi au tras de tricoul lui Alibec și nu s-a dat.

Niciodată nu vorbesc de arbitraj, dar câteodată trebuie să vorbeşti. Nu suntem proşti. Sigur, sunt surprins de ceea ce am văzut. Am vorbit cu arbitrul, dacă mingea nu e în joc, e corner. Dacă e în joc, dai penalty. N-am înţeles”, a spus Charalambous, potrivit orangesport.ro.

VIDEO. Fază confuză în prelungirile meciului CFR Cluj - FCSB 2-2

CFR Cluj Sebastian Coltescu liga 1 fcsb stefan tarnovanu
