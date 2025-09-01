„Agitație mare la întâlnirea cu J. Chiles” Antrenoarea din SUA a Anei Barbosu dezvăluie, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, ce o așteaptă pe gimnastă la Stanford

Tabitha Ann Yim, 39 de ani, va fi noua antrenoare a Anei Barbosu pe durata studiilor gimnastei noastre la celebra universitate americană.

Cea care o va pregăti pe medaliata olimpică spune că Stanford se va putea bate la titlul de campioană în NCCA cu Ana în echipă.

Tabitha Ann Yim s-a referit și la mult așteptatul duel dintre Ana Barbosu și Jordan Chiles. Ce a spus directoarea de gimnastică de la Stanford despre rivalitate, citiți în rândurile următoare.

Ana Barbosu a plecat în SUA, acolo unde-și va continua studiile la celebra universitate Stanford. Medaliata cu bronz de la JO Paris 2024 a primit o bursă în valoare de 100.000 de dolari.

Mutarea a fost intermediată și pusă la punct de organizația Crazy Rich Athletes, al cărei co-președinte, Andrei Secueșu, dorește să mai ducă și alți sportivi români în America.

Tabitha Ann Yim: „Ana e o combinație rară”

Mass-media americană sigur nu au uitat de controversa de la JO Paris, acolo unde Ana a obținut medalia de bronz, numai pentru a fi depunctată, lucru care a urcat-o pe Jordan Chiles pe treapta a treia a podiumului probei de la sol.

Numai că, în urma contestației făcute de delegația noastră, în frunte cu fosta președintă a Federației Române de Gimnastică, Carmencita Constantin, Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a acordat, în cele din urmă, Anei Barbosu medalia de bronz.

GOLAZO.ro a luat legătura cu Tabitha Ann Yim, directoarea de gimnastică de la Stanford, iar fosta sportivă, medaliată cu bronz la Mondialul din 2001, în proba pe echipe, ne-a acordat un interviu în exclusivitate.

Bună ziua, Tabitha. Ce crezi despre Ana Barbosu ca gimnastă și ca personalitate?

Am fost foarte impresionați de Ana ca studentă, sportivă și lider. Este o persoană care abordează fiecare situație cu atenție și grație și a atins cele mai înalte niveluri de excelență în toate domeniile vieții sale.



Ca sportivă, ceea ce o diferențiază cu adevărat este combinația rară de putere și talent artistic în toate cele patru probe. Suntem încântați că își va continua călătoria la Stanford și știm că va fi susținută la fiecare pas.

Sunt celelalte fete din echipa Stanford entuzismate pentru că vor lucra cu o medalită olimpică?

Da, echipa noastră este foarte încântată să o întâmpine pe Ana la Stanford! Nu numai că a realizat lucruri incredibile pe scena internațională și olimpică, dar aduce aceeași pasiune și dedicare și în activitatea academică.



Va fi o achiziție incredibilă pentru familia noastră de la Stanford și știm că se va descurca excelent într-o comunitate care împărtășește dorința ei de a tinde spre excelență în toate aspectele.

Acum sunt foarte interesate de o bursă în America și Ela Oprea și Mara Ceplinschi. Ela își dorește și o să meargă probabil și în vizită oficială, își dă examenele de engleză, și mai nou, Mara ar vrea și ea să meargă în SUA. Aproape tot lotul de gimnastică s-ar muta în America. Andrei Secueșu, co-fondator Crazy Rich Athletes

Tabitha Ann Yim: „Va fi dificil pentru Ana”

Tu, personal, ce aștepți de la colaborarea dintre tine și Ana?

Ana va trece prin MULTE, cu majuscule, schimbări importante odată cu intrarea în NCAA (n.r. campionatul universitar american), inclusiv mutarea în SUA, integrarea într-o nouă echipă și un nou mediu, precum și explorarea intereselor sale academice la Stanford. Obiectivul nostru este să o ajutăm să facă o tranziție lină și să aibă un impact semnificativ atât asupra echipei noastre, cât și asupra NCAA.



Acest lucru va necesita o comunicare solidă și o încredere de nezdruncinat. Suntem siguri că am pus bazele solide pe care putem construi. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună și să o sprijinim pe Ana în urmărirea obiectivelor sale personale, contribuind în același timp la succesul echipei.

Devine Stanford una dintre favoritele la câștigarea campionatului de gimnastică cu Ana în echipă? Știu că aveți concurență puternică.

Stanford este un program și o echipă în ascensiune, cu mari aspirații de a câștiga un campionat național! Echipa noastră a lucrat constant pentru atingerea acestui obiectiv, iar Ana va juca un rol important în a ne ajuta să scriem următorul capitol din istoria programului nostru.



Ea se va alătura unui grup puternic de sportivi care se întorc și care o vor ghida și o vor sprijini pe măsură ce continuăm să lucrăm pentru a ridica nivelul echipei și a ne atinge obiectivele. Iar ea, fără îndoială, ne va ajuta enorm.

Cum se va pregăti Ana pentru competițiile în care va reprezenta România? Va veni în țara noastră, când nu sunt cursuri, sau va avea un antrenor acolo?

Ana va coordona colaborarea cu echipa României și va păstra legătura cu aceasta în ceea ce privește obiectivele sale în domeniul gimnasticii în afara NCAA. Ea a avut performanțe extraordinare la Campionatele Europene și este foarte mândră să-și reprezinte țara.



Deși o vom îndruma în parcursul său în cadrul NCAA, suntem încrezători că va reuși să gestioneze cu succes, în mod independent, comunicarea și parteneriatul cu echipa României.

Tabitha Ann Yim: „Va fi agitație mare la întâlnirea cu J. Chiles”

Crezi că va fi supusă unei presiuni mari, având în vedere că, practic, totul se va schimba?

Da, este o tranziție uriașă care va veni cu provocările sale și va fi nevoie de o perioadă de adaptare. Cu siguranță va fi o aventură și o schimbare pentru ea și pentru noi toți, dar ne angajăm să o sprijinim la fiecare pas.



Deși nu există garanții, credem în potențialul ei și suntem pregătiți să avem răbdare în timp ce se adaptează și își găsește drumul în acest nou mediu. Viitorul ei este luminos și suntem încrezători că va crește prin această experiență.

Eu nu am nimic cu Jordan Chiles și cred că nici ea nu are nimic cu mine. Noi nu am greșit cu nimic una față de cealaltă. Doar am concurat la JO și ne-am dorit amândouă să ajungem pe podium, să luăm o medalie. Așa cum o să concurez împotriva UCLA, adică și a lui Jordan Chiles, o să concurez și împotriva altor sportive. Ana Maria Barbosu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro

După cum știi, la Jocurile Olimpice de la Paris a existat o controversă foarte mare în legătură cu medalia de bronz în proba de sol. Crezi că mass-media americană va exercita o presiune suplimentară asupra Anei atunci când Stanford va concura împotriva echipei UCLA Bruins, din care face parte Jordan Chiles? Ana ne-a spus, într-un interviu acordat în exclusivitate, că nu va fi nimic ieșit din comun.

Sunt sigură că va fi multă agitație și atenție din partea mass-media în jurul întâlnirii noastre cu UCLA. Ana nu este străină de lumina reflectoarelor, iar experiențele ei au pregătit-o pentru momente ca acesta, cu mare presiune.



Acestea fiind spuse, noi ne concentrăm cu adevărat pe ceea ce construim ca echipă la Stanford. Mass-media va continua cu poveștile și narațiunile sale, iar noi vom rămâne concentrați pe ceea ce contează pentru noi. Ce știu cu siguranță este că Ana va fi înconjurată de coechipieri și antrenori care sunt aici pentru a o susține și a o menține concentrată pe valorile și obiectivele noastre.

Știu că NCCA și competițiile internaționale au un sistem de punctaj diferit. Crezi că Ana se va adapta rapid?

Da, regulile și sistemul de punctaj ale competițiilor internaționale și NCAA sunt foarte diferite. Fiecare sportiv se adaptează în ritmul propriu, iar noi suntem aici pentru a o sprijini în această tranziție. Odată ce își va găsi ritmul, știm că poate avea un impact puternic și o carieră de succes la Stanford și în NCAA. Avem toată încrederea în Ana!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport