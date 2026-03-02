CCA explică de ce nu s-a dat penalty Vassaras a analizat fazele controversate din Farul - CFR. A publicat inclusiv discuția dintre „central” și camera VAR!

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), prin vocea președintelui Kyros Vassaras (60 de ani), a publicat o analiză video după fazele controversate din partida Farul - CFR Cluj 1-2.

Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, și în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Arbitrii Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe, prezenți în camera VAR, nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă cele două acțiuni la monitorul de la marginea terenului.

Kyros Vassaras a venit cu explicații după fazele controversate din Farul - CFR Cluj

La faza din minutul 69, Vassaras este de părere că nu au existat circumstanțe de penalty, însă Farul ar fi trebuit să primească corner.

„În această fază, ambii jucători se luptă pentru mingea aflată în aer. Mingea e lovită prima dată de capul atacantului, apoi de capul apărătorului și ajunge în afara terenului de joc.

După cum putem vedea aici, orice contact cap-umăr cap-cap este considerat o consecință normală a contactului în fotbal atunci când doi jucători se luptă în același timp pentru minge în aer și ambii jucători ating mingea.

Nu se acordă nici lovitură de pedeapsă, nici lovitură liberă. Și, deoarece mingea a fost jucată ultima dată de apărător, ar fi trebuit acordată o lovitură de la colț”, a spus Vassaras, potrivit frf.ro.

Șeful CCA susține că nici la faza din prelungiri nu a fost nimic regulamentar. Mai mult decât atât, CCA a publicat și discuția din camera VAR, unde se aflau Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe.

„După o pasă lungă trimisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, doi jucători se luptă pentru minge. În încercarea lor, fundașul trage de tricoul adversarului. Atacantul pare să țină tricoul fundașului în spatele său, dar fără o vizibilitate clară pentru arbitru.

Arbitrul asistent, care are un câmp vizual excelent și neobstrucționat, informează arbitrul că există un fault făcut de atacant, care își ține adversarul de tricou.

Arbitrul, după ce a primit informația din partea arbitrului asistent, indică reluarea jocului cu o reluare din șase metri, deoarece există o încălcare a regulilor de către ambii jucători, aceștia se țin și se trag reciproc.

După cum se poate vedea în videoclip, atacantul are contact continuu cu spatele fundașului, făcând și o mișcare bruscă înainte de a încerca să joace mingea cu capul.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 90+1

Acest jucător, deși își coordonează corpul pentru a lovi mingea cu capul, nu reușește să o atingă, probabil și din cauza presiunii exercitate de adversar.

VAR, examinând informațiile și imaginile disponibile de la camere, nu intervine, deoarece, deși suspectează că atacantul și-a ținut adversarul, în același timp nu este confirmată de nicio cameră o mișcare liberă a mâinii departe de spatele apărătorului, ci, dimpotrivă, prezența mâinii sale este constantă în spatele adversarului în timpul duelului aerian.

Prin urmare, considerând că opinia asistentului nu este în mod clar și evident incorectă, nu poate interveni.

Din acest motiv, el informează arbitrul să continue jocul cu o lovitură de la poartă, așa cum s-a decis pe teren.

CCA, în spiritul transparenței, prezintă înregistrarea convorbirii pentru această fază.

Prezentăm, de asemenea, o fotografie care nu provine din materialul de care dispunem, ci o reproducere a acestei imagini de către mass-media, și care confirmă informațiile furnizate de arbitrul asistent.”

FOTO FRF.ro

