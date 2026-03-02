CCA explică de ce nu s-a dat penalty  Vassaras a analizat fazele controversate din Farul - CFR. A publicat inclusiv discuția dintre „central” și camera VAR! +5 foto
Kyros Vassaras/ Foto: FRF
Superliga

CCA explică de ce nu s-a dat penalty Vassaras a analizat fazele controversate din Farul - CFR. A publicat inclusiv discuția dintre „central” și camera VAR!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 16:38
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 21:15
  • Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), prin vocea președintelui Kyros Vassaras (60 de ani), a publicat o analiză video după fazele controversate din partida Farul - CFR Cluj 1-2.

Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, și în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Arbitrii Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe, prezenți în camera VAR, nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă cele două acțiuni la monitorul de la marginea terenului.

Infantino intervine în cazul Prestianni Șeful FIFA propune o schimbare radicală, după scandalul de rasism din Liga Campionilor: „Trebuie!”
Citește și
Infantino intervine în cazul Prestianni Șeful FIFA propune o schimbare radicală, după scandalul de rasism din Liga Campionilor: „Trebuie!”
Citește mai mult
Infantino intervine în cazul Prestianni Șeful FIFA propune o schimbare radicală, după scandalul de rasism din Liga Campionilor: „Trebuie!”

Kyros Vassaras a venit cu explicații după fazele controversate din Farul - CFR Cluj

La faza din minutul 69, Vassaras este de părere că nu au existat circumstanțe de penalty, însă Farul ar fi trebuit să primească corner.

„În această fază, ambii jucători se luptă pentru mingea aflată în aer. Mingea e lovită prima dată de capul atacantului, apoi de capul apărătorului și ajunge în afara terenului de joc.

După cum putem vedea aici, orice contact cap-umăr cap-cap este considerat o consecință normală a contactului în fotbal atunci când doi jucători se luptă în același timp pentru minge în aer și ambii jucători ating mingea.

Nu se acordă nici lovitură de pedeapsă, nici lovitură liberă. Și, deoarece mingea a fost jucată ultima dată de apărător, ar fi trebuit acordată o lovitură de la colț”, a spus Vassaras, potrivit frf.ro.

Galerie foto (5 imagini)

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (1).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (4).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Șeful CCA susține că nici la faza din prelungiri nu a fost nimic regulamentar. Mai mult decât atât, CCA a publicat și discuția din camera VAR, unde se aflau Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe.

„După o pasă lungă trimisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, doi jucători se luptă pentru minge. În încercarea lor, fundașul trage de tricoul adversarului. Atacantul pare să țină tricoul fundașului în spatele său, dar fără o vizibilitate clară pentru arbitru.

Arbitrul asistent, care are un câmp vizual excelent și neobstrucționat, informează arbitrul că există un fault făcut de atacant, care își ține adversarul de tricou.

Arbitrul, după ce a primit informația din partea arbitrului asistent, indică reluarea jocului cu o reluare din șase metri, deoarece există o încălcare a regulilor de către ambii jucători, aceștia se țin și se trag reciproc.

După cum se poate vedea în videoclip, atacantul are contact continuu cu spatele fundașului, făcând și o mișcare bruscă înainte de a încerca să joace mingea cu capul.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 90+1

Galerie foto (13 imagini)

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (2).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (3).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (4).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Acest jucător, deși își coordonează corpul pentru a lovi mingea cu capul, nu reușește să o atingă, probabil și din cauza presiunii exercitate de adversar.

VAR, examinând informațiile și imaginile disponibile de la camere, nu intervine, deoarece, deși suspectează că atacantul și-a ținut adversarul, în același timp nu este confirmată de nicio cameră o mișcare liberă a mâinii departe de spatele apărătorului, ci, dimpotrivă, prezența mâinii sale este constantă în spatele adversarului în timpul duelului aerian.

Prin urmare, considerând că opinia asistentului nu este în mod clar și evident incorectă, nu poate interveni.

Din acest motiv, el informează arbitrul să continue jocul cu o lovitură de la poartă, așa cum s-a decis pe teren.
CCA, în spiritul transparenței, prezintă înregistrarea convorbirii pentru această fază.

Prezentăm, de asemenea, o fotografie care nu provine din materialul de care dispunem, ci o reproducere a acestei imagini de către mass-media, și care confirmă informațiile furnizate de arbitrul asistent.”

FOTO FRF.ro FOTO FRF.ro
FOTO FRF.ro

Citește și

„Aducem șapte jucători!” VIDEO. Becali anunță măsuri radicale, după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Nu poți să faci performanță cu Alhassan”
Superliga
16:21
„Aducem șapte jucători!” VIDEO. Becali anunță măsuri radicale, după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Nu poți să faci performanță cu Alhassan”
Citește mai mult
„Aducem șapte jucători!” VIDEO. Becali anunță măsuri radicale, după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Nu poți să faci performanță cu Alhassan”
„Am făcut deja primul transfer” Adrian Ilie, ofertat în direct de FCSB! Ce propunere i-a făcut Becali: „Chiar te rog! O să vrea și Rădoi” 
Superliga
14:31
„Am făcut deja primul transfer” Adrian Ilie, ofertat în direct de FCSB! Ce propunere i-a făcut Becali: „Chiar te rog! O să vrea și Rădoi”
Citește mai mult
„Am făcut deja primul transfer” Adrian Ilie, ofertat în direct de FCSB! Ce propunere i-a făcut Becali: „Chiar te rog! O să vrea și Rădoi” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

farul constanta CFR Cluj CCA Kyros Vassaras faze controversate
Știrile zilei din sport
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Campionate
11:56
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Citește mai mult
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Superliga
10:08
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Citește mai mult
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Nationala
10:56
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește mai mult
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:56
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
18:30
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
17:57
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
16:48
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Top stiri din sport
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga
13:06
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Citește mai mult
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Campionate
13:07
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Citește mai mult
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
13:58
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Campionate
13:43
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Citește mai mult
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share