Florin Tănase susține că România a fost clar dezavantajată de arbitrii partidei. Atacantul campioanei a mărturisit că însuși portarul cipriot, Joel Mall (34 de ani), a recunoscut că a fost fault la faza din minutul 38.

ROMÂNIA - CIPRU. Florin Tănase, critic la adresa arbitrajului: „Am fost dezavantajați”

„Aveam nevoie de cele 3 puncte, știam că nu va fi ușor. Cipru e o echipă bună, le-am văzut meciurile din trecut. Joacă un fotbal combinativ. Astăzi am făcut un meci foarte bun, i-am blocat, au avut doar o situație pe o greșeală. Sunt mulțumit și privim încrezători spre ce ne așteptă.

Am spus-o după meciul cu Austria. Trebuia să o luăm meci cu meci și să vedem ce ne așteptă. Putem să învingem Austria, Bosnia, fiecare meci să îl câștigăm, ăsta trebuie să fie obiectivul nostru.

Arbitrajele sunt împotriva noastră. Portarul celor de la Cipru a recunoscut că a fost fault, numai arbitrul nu a văzut. E greu când pleci într-o campania de Mondial cu un dezavantaj atât de mare cum a fost cu Bosnia... Altul era moralul.

Am avut un penalty clar în minutul 50. Clar am fost dezavantajați. Mă bucur că am marcat în ambele meciuri, echipa avea nevoie de reușite. Sunt bucuros, aceste goluri îmi dau încredere, sper să fiu sănătos”, a spus Florin Tănase, la Prima Sport.

Florin Tănase, despre viitorul său: „Nu se pune problema să prelungesc contractul”

Florin Tănase a lăsat de înțeles că o va părăsi pe FCSB, odată ce contractul său cu echipa bucureșteană va expira în vara anului viitor.

„Mai am un an de contract, nu se pune problema să prelungesc contractul. Iau în calcul această situație (n.r. - plecarea de la FCSB). Alibec vrea numărul 7, rămâne de văzut. Are spatele mai mare, ia numărul 77, se potrivește mai bine. Eu îl am (n.r. - numărul 7), nu că-l vreau”, a declarat Florin Tănase, la zona mixtă.

Căpitanul campioanei a vorbit și despre noul său coleg de la echipa de club, Dennis Politic, transferat de la Dinamo.

„Politic e un jucător bun, care cred că ne va ajuta. Musi cred că va crește foarte mult. A demonstrat că e un jucător cu reale calități și are toate șansele să crească, doar să nu aibă ghinionul unei accidentări. Cred că Dinamo a făcut un transfer bun”, a concluzionat Tănase.

