Problemele recidivează la FCSB Florin Tănase, forțat să părăsească terenul după 20 de minute de joc

FCSB - Metaloglobus. Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei României, nu a putut continua partida și a fost înlocuit după aproximativ 20 de minute.

Problema medicală a jucătorului a recidivat, deși fotbalistul fusese recent în Serbia, să se trateze la „vraciul” Marijana Kovacevic.

Meciul a început într-un ritm alert, iar FCSB a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea. Bucuria roș-albaștrilor a durat însă puțin: oaspeții au egalat imediat, în minutul 7, prin Dragoș Huiban.

FCSB - Metaloglobus. Florin Tănase, forțat să părăsească terenul după 20 de minute de joc

În minutul 21, partida a fost oprită temporar după ce Florin Tănase a rămas întins pe gazon.

Elias Charalambous a reacționat imediat și l-a trimis în teren pe Mamadou Thiam, iar căpitanul Darius Olaru i-a dat indicații lui Juri Cisotti pentru ca echipa să se reașeze.

Tănase a părăsit terenul, iar îngrijirile medicale la gamba stângă au continuat pe bancă.

În minutul 26, FCSB a revenit în avantaj, prin golul lui Darius Olaru.

Tănase a fost pentru a doua lună consecutivă la Belgrad, după ce în ianuarie a ratat alte trei partide din cauza unei accidentări.

În acest sezon, fotbalistul a jucat 39 de meciuri, în care a marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport