ARENA RUȘINII Imagini dezolante de la Arena Națională: „plouă” în zona VIP, fotolii deteriorate și un gazon deplorabil

Arena Națională, stadionul care ar trebui să reprezinte România la cel mai înalt nivel european, se află într-o stare îngrijorătoare chiar, o spun și imaginile surprinse înainte de meciul FCSB - Metaloglobus.

Deși a intrat oficial în cursa pentru organizarea finalei Europa League, realitatea din interiorul celui mai mare stadion al țării ridică serioase semne de întrebare.

Probleme cu inundațiile și cu gazonul pe Arena Națională

Ninsorile din ultima perioadă au scos la iveală probleme majore de infrastructură.

Acoperișul retractabil nu funcționează, iar structura acestuia pare afectată de fisuri vizibile, prin care apa provenită din zăpada topită se infiltrează fără oprire.

Practic, în interiorul arenei plouă deși în București precipitațiile s-au oprit.

Cele mai grave probleme sunt în zona VIP, considerată cea mai exclusivistă și mai scumpă a stadionului. Apa se scurge din tavan și pe pereți, băltește pe jos și se adună sub scaune.

Lojele sunt afectate, cu urme clare de infiltrații, iar unele spații par complet compromise în acest moment.

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro azi arată cum apa curge constant, ca într-o zonă neacoperită, lucru de neconceput pentru un stadion care aspiră la o finală europeană.

Situația este la fel de gravă și în tribune. Scaunele sunt pline de apă, unele dintre ele fiind deteriorate sau rupte. În zona VIP, fotoliile sunt scorojite, crăpate și vizibil distruse, multe necesitând înlocuire urgentă.

Nici gazonul nu arată mai bine. După episoadele repetate de ninsoare și după meciurile recente, inclusiv Rapid - Dinamo, suprafața de joc a avut serios de suferit.

Se observă porțiuni mari de iarbă distrusă, zone cu pământ la vedere, urme adânci și denivelări.

