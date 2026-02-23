ARENA RUȘINII  Imagini dezolante de la Arena Națională: „plouă” în zona VIP, fotolii deteriorate și un gazon deplorabil  +13 foto
Arena Națională, stadionul care ar trebui să reprezinte România la cel mai înalt nivel european, se află într-o stare îngrijorătoare
Superliga

ARENA RUȘINII Imagini dezolante de la Arena Națională: „plouă” în zona VIP, fotolii deteriorate și un gazon deplorabil

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 23.02.2026, ora 19:50
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 19:54
  • Arena Națională, stadionul care ar trebui să reprezinte România la cel mai înalt nivel european, se află într-o stare îngrijorătoare chiar, o spun și imaginile surprinse înainte de meciul FCSB - Metaloglobus.

Deși a intrat oficial în cursa pentru organizarea finalei Europa League, realitatea din interiorul celui mai mare stadion al țării ridică serioase semne de întrebare.

Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Citește și
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Citește mai mult
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026

Probleme cu inundațiile și cu gazonul pe Arena Națională

Ninsorile din ultima perioadă au scos la iveală probleme majore de infrastructură.

Acoperișul retractabil nu funcționează, iar structura acestuia pare afectată de fisuri vizibile, prin care apa provenită din zăpada topită se infiltrează fără oprire.

Practic, în interiorul arenei plouă deși în București precipitațiile s-au oprit.

Cele mai grave probleme sunt în zona VIP, considerată cea mai exclusivistă și mai scumpă a stadionului. Apa se scurge din tavan și pe pereți, băltește pe jos și se adună sub scaune.

Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (3).jpeg
Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (13 imagini)

Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (1).jpeg Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (2).jpeg Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (3).jpeg Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (4).jpeg Probleme cu acoperișul pe Arena Națională, înainte de FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (5).jpeg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Lojele sunt afectate, cu urme clare de infiltrații, iar unele spații par complet compromise în acest moment. 

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro azi arată cum apa curge constant, ca într-o zonă neacoperită, lucru de neconceput pentru un stadion care aspiră la o finală europeană.

Situația este la fel de gravă și în tribune. Scaunele sunt pline de apă, unele dintre ele fiind deteriorate sau rupte. În zona VIP, fotoliile sunt scorojite, crăpate și vizibil distruse, multe necesitând înlocuire urgentă.

Nici gazonul nu arată mai bine. După episoadele repetate de ninsoare și după meciurile recente, inclusiv Rapid - Dinamo, suprafața de joc a avut serios de suferit.

Se observă porțiuni mari de iarbă distrusă, zone cu pământ la vedere, urme adânci și denivelări. 

Cum arată gazonul pe Arena Națională la FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (10).jpeg
Cum arată gazonul pe Arena Națională la FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (10).jpeg

Galerie foto (16 imagini)

Cum arată gazonul pe Arena Națională la FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (1).jpeg Cum arată gazonul pe Arena Națională la FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (2).jpeg Cum arată gazonul pe Arena Națională la FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (3).jpeg Cum arată gazonul pe Arena Națională la FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (4).jpeg Cum arată gazonul pe Arena Națională la FCSB - Metaloglobus. FOTO GOLAZO (5).jpeg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Superliga
19:20
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Citește mai mult
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Gol fabulos în Liga 1 Răzvan Trif, „trasor” de la 30 de metri » Se află la meciul #150 în Superliga
Superliga
18:09
Gol fabulos în Liga 1 Răzvan Trif, „trasor” de la 30 de metri » Se află la meciul #150 în Superliga
Citește mai mult
Gol fabulos în Liga 1 Răzvan Trif, „trasor” de la 30 de metri » Se află la meciul #150 în Superliga

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
4 ani de război: „Le mulțumesc românilor pentru că m-au ajutat dezinteresat. Copilul meu s-a născut aici” – Oksana, unul dintre cei 10 milioane de oameni mai puțini astăzi din Ucraina
liga 1 ploaie GAZON arena nationala fcsb inundatii metaloglobus
Știrile zilei din sport
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Superliga
23.02
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Citește mai mult
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Superliga
23.02
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Citește mai mult
Gură de aer pentru FCSB VIDEO Campioana  s-a impus categoric cu Metaloglobus și rămâne în cursa pentru play-off
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Superliga
23.02
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Citește mai mult
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Nationala
23.02
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Citește mai mult
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:00
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept”
22:57
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood
22:00
FCSB, la mâna rivalelor Calcule. Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta
23:15
„Va fi pe viață și pe moarte” Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
„Va fi pe viață și pe moarte”  Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Top stiri din sport
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă
Campionate
23.02
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din Premier League, într-o postare amuzantă
Citește mai mult
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Superliga
23.02
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Citește mai mult
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!”
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Campionate
23.02
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
Citește mai mult
Chivu pleacă de la Inter?! Un jurnalist spaniol anunță că un cunoscut antrenor  „are precontract pentru sezonul viitor cu nerazzurrii!”. Despre cine e vorba
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”
Nationala
23.02
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”
Citește mai mult
„Să spună acum!” Basarab Panduru, mesaj tăios în cazul Mircea Lucescu: „Să nu așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia”

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 57 rapid 49 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
24.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share