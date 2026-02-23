Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026

Federația Română de Fotbal a stabilit o primă pentru Mircea Lucescu (80 de ani), dacă selecționerul va obține calificarea la Cupa Mondială după 28 de ani.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Sâmbătă, FRF a transmis, în mod oficial, că Lucescu va continua pe banca echipei naționale după ce a primit acordul medicilor, în ciuda problemelor de sănătate cu care s-a confruntat.

Mircea Lucescu, primă de top pentru o calificare la CM 2026

Odată cu avizul medicilor pentru prezența sa la baraj, selecționerul este foarte încrezător într-un succes contra Turciei, în semifinala barajului.

În eventualitatea unei calificări la CM 2026, selecționerul ar putea încasa o primă de 500.000 de euro , potrivit fanatik.ro.

Recent, Federația a stabilit și costurile totale pentru baraj, în valoare tot de 500.000 de euro, câte 250.000 pentru fiecare partidă, semifinala cu Turcia, respectiv o eventuală finală cu Slovacia sau Kosovo.

În plus, FRF s-ar putea alege, la rândul său, cu aproximativ 9 milioane de euro din partea FIFA, în cazul unei eventuale calificări la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Programul posibil al României la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)

(Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie) Vineri, 19 iunie 2026: Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)

(San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie) Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)

