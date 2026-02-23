Un moment amuzant din Premier League a avut o continuare neașteptată în social media, după meciul Nottingham - Liverpool (0-1).

Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul lui Liverpool, a strecurat într-o postare de pe Instagram o fotografie cu Nadia Comăneci (64 de ani), într-o asociere inedită care a atras atenția fanilor.

Totul a pornit de la faza în care Konate a celebrat printr-o „roată” golul marcat de Alexis Mac Allister, în minutul 90, în fața celor de la Nottingham. Totuși, reușita a fost anulată.

Nadia Comăneci a ajuns pe Instagramul lui Ibrahima Konate

În postarea de pe Instagram, Konate a folosit fotografia cu Nadia Comăneci ca o glumă, fiind o trimitere la acrobația sa din timpul meciului.

Imaginea cu marea gimnastă este una de arhivă, realizată în martie 1976, la American Cup.

Și nu a fost singurul detaliu amuzant din postare: fundașul a inclus și o fotografie cu pilotul de Formula 2 Victor Martins, i-a dat tag lui Mac Allister și a sugerat, în glumă, o asemănare fizică între cei doi.

Mac Allister a reacționat la postare cu două semne de întrebare, „??”.

Victor Martins / Alexis Mac Allister

La rândul lor, mai mulți jucători au comentat cu emoji-uri de râs și alte reacții, printre ei colegul său Milos Kerkez, Trent Alexander-Arnold, care în prezent se află la Real Madrid, dar a jucat și la Liverpool.

FOTO: „Roata” făcută de Ibrahima Konate

Konate este cunoscut printre suporteri pentru stilul relaxat din mediul online și pentru obiceiul de a strecura, printre imaginile obișnuite, cadre inedite sau glume cu colegii.

Momentul a fost surprins și distribuit chiar de Premier League, care a remarcat celebrarea spectaculoasă a francezului.

The goal may not have counted, but Ibrahima Konate's celebration is one to remember 🤸 pic.twitter.com/B1n8Snl2Id — Premier League (@premierleague) February 22, 2026 Embed Twitter Feed

Golul victoriei a fost semnat chiar de Mac Allister, în minutul 90+7. După acest rezultat, Liverpool rămâne aproape de primele cinci locuri, cu 45 de puncte acumulate în 27 de meciuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport