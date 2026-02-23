- Un moment amuzant din Premier League a avut o continuare neașteptată în social media, după meciul Nottingham - Liverpool (0-1).
- Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul lui Liverpool, a strecurat într-o postare de pe Instagram o fotografie cu Nadia Comăneci (64 de ani), într-o asociere inedită care a atras atenția fanilor.
Totul a pornit de la faza în care Konate a celebrat printr-o „roată” golul marcat de Alexis Mac Allister, în minutul 90, în fața celor de la Nottingham. Totuși, reușita a fost anulată.
Nadia Comăneci a ajuns pe Instagramul lui Ibrahima Konate
În postarea de pe Instagram, Konate a folosit fotografia cu Nadia Comăneci ca o glumă, fiind o trimitere la acrobația sa din timpul meciului.
Imaginea cu marea gimnastă este una de arhivă, realizată în martie 1976, la American Cup.
Și nu a fost singurul detaliu amuzant din postare: fundașul a inclus și o fotografie cu pilotul de Formula 2 Victor Martins, i-a dat tag lui Mac Allister și a sugerat, în glumă, o asemănare fizică între cei doi.
Mac Allister a reacționat la postare cu două semne de întrebare, „??”.
La rândul lor, mai mulți jucători au comentat cu emoji-uri de râs și alte reacții, printre ei colegul său Milos Kerkez, Trent Alexander-Arnold, care în prezent se află la Real Madrid, dar a jucat și la Liverpool.
FOTO: „Roata” făcută de Ibrahima Konate
Galerie foto (19 imagini)
Konate este cunoscut printre suporteri pentru stilul relaxat din mediul online și pentru obiceiul de a strecura, printre imaginile obișnuite, cadre inedite sau glume cu colegii.
Momentul a fost surprins și distribuit chiar de Premier League, care a remarcat celebrarea spectaculoasă a francezului.
Golul victoriei a fost semnat chiar de Mac Allister, în minutul 90+7. După acest rezultat, Liverpool rămâne aproape de primele cinci locuri, cu 45 de puncte acumulate în 27 de meciuri.