„Un derby atât de urât” Florin Tănase, după meciul cu Dinamo: „Păcat de fani. Măcar să fi văzut spectacol”

FCSB - DINAMO 0-0. Florin Tănase (30 de ani) a făcut primele declarații după remiza albă dintre cele două rivale de pe Arena Națională.

Tănase a vorbit despre evoluția echipei din această seară, dar și despre ce va urma pentru campioana României.

FCSB - DINAMO. Florin Tănase, la finalul partidei: „De mult timp n-a mai fost un derby așa urât”

Florin Tănase este de părere că fanii care au fost prezenți pe Arena Națională ar fi trebuit să vadă mai mult spectacol și a catalogat derby-ul ca fiind unul urât.

„Am jucat pe teren propriu. A fost derby, dar trebuia să câștigăm acest meci. După cum a decurs jocul, e un rezultat echitabil.

De mult timp n-a mai fost un derby atât de urât. E păcat de fanii noștri care au venit în număr foarte mare azi, pe această ploaie... măcar să fi văzut spectacol. Ne pare rău, rămâne să analizăm ce facem bine și ce nu.

Nu ne creăm ocazii. E clar că trebuie să fim mai mobili, să combinăm mai bine și să luăm deciziile cele mai bune în momente cheie”, a declarat Florin Tănase, la Digi Sport.

Astăzi s-a văzut că nu am avut curaj, pentru că noi, mai ales când aveam suporterii în spate, ne cream multe ocazii. La fotbal îți trebuie curaj, altfel nu poți! E clar că așteptăm cu nerăbdare pauza competițională, la ce jumătate de sezon am avut. Florin Tănase

VIDEO. Ocazia lui Eddy Gnahore din FCSB - Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport