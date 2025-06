Tănase vrea să doboare giganți Pe ce adversari a pus ochii starul lui FCSB în Champions League: „E clar alt nivel” » Cea mai mare temere a jucătorului

Florin Tănase (30 de ani) e pregătit pentru debutul în preliminariile Ligii Campionilor, alături de FCSB.

Jucătorul campioanei vrea un parcurs cât mai lung și își dorește să întâlnească adversari uriași. Află mai jos cu cine vrea să joace.

FCSB va debuta în noul sezon al Ligii Campionilor pe 8/9 iulie, în primul tur preliminar al competiției, iar Florin Tănase e pregătit pentru noua provocare.

Florin Tănase: „ Mi-aș dori Barcelona și Real Madrid”

Mijlocașul campioanei e de părere că echipa se va bate cu șanse reale în Liga Campionilor.

„Acolo ne gândim, pentru asta ne pregătim și cred că ar fi minunat să jucăm în Champions League, atât pentru noi ca și club, cât și pentru întreaga țară. Am învățat din greșeli și, dacă vom ajunge acolo, ne vom bate cu șanse reale în grupele Champions League.

Clar, îți dorești echipele mari. Acolo nu prea sunt echipe mici. Mi-aș dori și eu Barcelona, sincer să fiu, și Real Madrid, normal. Dar mai întâi să ajungem acolo, iar după aceea ne spunem dorințele”, a spus Tănase, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

FOTO. Golul marcat de Florin Tănase în FCSB - Midtjylland 2-0

Florin Tănase: „Nu vreau să mergem să ne facem de râs”

Întrebat ce i-ar trebui FCSB-ului ca să realizeze în Champions League, ceea ce a reușit în acest sezon în Europa League, Tănase a răspuns:

„Nu știu, nici noi în Europa League anul ăsta nu ne gândeam că o să facem mare lucru… Mai ales după ce s-a tras grupa, să facem 14 sau câte puncte am făcut noi. Nu te gândești niciodată. Când vezi echipe ca Lyon, Olympiacos, Midtjylland, campioane ale Greciei, PAOK, te gândești că e greu.

Te gândești doar să nu iei multe goluri. Dar văzând grupul și cum au jucat băieții, parcă îți dă speranță, iar experiența pe care au prins-o jucând aceste meciuri internaționale te face să crezi că se poate, că la urmă poți să dai piept cu oricine. Champions League, clar, e alt nivel. Sunt convins de asta. Într-adevăr, sunt alți bani, altă atmosferă, alte echipe, altă nebunie. Frumusețea e că, numai când îți cântă imnul, s-a terminat totul.

Dar nici nu vreau să mergem să ne facem de râs, să ne bată toate echipele, doar să trecem ca și cum am trecut și pe aici. Nu, măcar să realizăm ceva. Cum am făcut anul ăsta în Europa, cred că așa ar trebui să arate un an pentru o echipă românească”, a mai spus Tănase.

