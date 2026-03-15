„Încrederea a scăzut foarte mult” Florin Tănase, despre remiza cu Metaloglobus + Ce a spus despre Mirel Rădoi

FCSB - METALOGLOBUS 0-0. Florin Tănase (31 de ani) a vorbit despre remiza cu ultima clasată, din prima etapă a play-off-ului.

Decarul FCSB-ului a vorbit și despre Mirel Rădoi, noul antrenor al campioanei en-titre din Liga 1.

FCSB - METALOGLOBUS. Florin Tănase: „Încrederea a scăzut foarte mult”

„Ne așteptăm la un meci dificil. E greu să joci împotriva echipelor care se apără aglomerat. Nu e ușor să-i blochezi, dar îmbucurător este că în seara asta ei nu și-au creat nicio ocazie. Dacă nou reușeam să marcăm, altfel ar fi decurs meciul.

Rămânem cu rezultatul și cu faptul că ei nu și-au creat ocazii, dar noi trebuie să fim mai concentrați în careu și să reușim să marcăm pentru că și în trecut era la fel.

E clar că încrederea a scăzut foarte mult. Altfel judeci fazele când ai încredere și rezultate bune, dar eu sper că pe viitor va fi bine și sunt convins că echipa își va reveni și va produce rezultate”, a declarat Florin Tănase, la Prima Sport.

Florin Tănase, despre Mirel Rădoi: „A făcut tot ce a putut”

Întrebat despre noul antrenor de la FCSB, Florin Tănase a declarat:

„A făcut și dânsul cât a putut. E greu într-o perioadă atât de scurtă să ridici nivelul moral al unei echipe, plus că încrederea jucători crește atunci când ai rezultate pozitive.

(n.r. - despre schimbarea de la FCSB, după venirea lui Rădoi) A mai fost aceeași situație și în trecut. E ceva nou, dar noi trebuie să rămânem concentrați la ce ne cere antrenorul, așa cum și Elias și Pinti ne cereau, ce lucrăm la antrenament trebuie să punem în practică pe teren” , a mai spus Tănase.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport