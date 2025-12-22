Tănase nu se operează Confuzie la finalul meciului FCSB - Rapid

Florin Tănase (30 de ani), atacantul campioanei României, nu a anunțat că intenționează să profite de pauza de iarnă pentru a se opera.

În știrea inițială, GOLAZO.ro a preluat o informație care a apărut în urma unei confuzii produse în zona mixtă, după meciul FCSB - Rapid 2-1.

În știrea inițială, informația era că fotbalistul care a înscris golul decisiv împotriva giuleștenilor ar fi informat staff-ul medical al clubului cu privire la decizia sa.

FCSB - Rapid 2-1 . Florin Tănase nu se operează

La finalul meciului, gsp.ro a scris Florin Tănase suferă de deviație de sept, afecțiune care apare atunci când peretele subțire dintre pasajele nazale este deplasat, ceea ce poate afecta respirația, și că ar fi discutat deja cu medicul echipei și i-ar fi transmis clar hotărârea sa: „Vreau să mă operez”.

Informația a fost preluată de GOLAZO.ro, dar nu a fost verificată suficient de bine.

În realitate, este vorba despre o discuție pe care Tănase a purtat-o cu o persoană la zona mixtă. Aceasta avea un bandaj la nas după ce tocmai se operase de deviație de sept, iar jucătorul i-a transmis că și el suferă de această afecțiune și că ar trebui s-o rezolve, dar nu a spus că acest lucru se va întâmpla în perioada imediat următoare.

Tănase, mesaj pentru rivale: „Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off ”

FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, iar ultima poziție care asigură calificarea în play-off este ocupată momentan de Oțelul Galați, cu 33 de puncte.

Tănase este încrezător că roș-albaștrii pot schimba clasamentul, în cazul în care vor reuși să intre în play-off.

„Este o diferență pe care trebuie să o recuperăm. Dacă ne vom relaxa, se pot face patru, șapte, șase în două-trei meciuri. Trebuie să jucăm fiecare meci la victorie, pentru că putem obține multe victorii.

Toate echipele care sunt acolo au șanse. Să ne uităm și mai sus, pentru că nu știu dacă sunt așa siguri ei de play-off.

În trei-patru meciuri, cei care au fost pe locurile unu, doi, trei pot să cadă în afara lui. Se poate întâmpla orice”, a spus Tănase, la Prima Sport.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

