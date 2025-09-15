Debut într-un meci spectaculos  Florinel Coman, titular în Liga Campionilor! A bifat primele minute pentru Al Gharafa într-un duel cu 7 goluri!
Florinel Coman FOTO: IMAGO
Stranieri

Debut într-un meci spectaculos Florinel Coman, titular în Liga Campionilor! A bifat primele minute pentru Al Gharafa într-un duel cu 7 goluri!

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2025, ora 19:37
alt-text Actualizat: 15.09.2025, ora 21:47
  • Florinel Coman (27 de ani) a debutat în noul sezon pentru Al-Gharafa, în înfrângerea contra celor de la Al Sharjah, 3-4, din faza principală a Ligii Campionilor Asiei.
  • Prestația fostului jucător al celor de la FCSB a fost considerată slabă.

Florinel Coman a fost titular în primul duel disputat de Al-Gharafa în actuala ediție a AFC Champions League.

Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii unui Tavi Popescu nedumerit că intră pe teren
Citește și
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii unui Tavi Popescu nedumerit că intră pe teren
Citește mai mult
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii unui Tavi Popescu nedumerit că intră pe teren

Florinel Coman, debut cu stângul într-un meci cu 7 goluri

Al-Gharafa a reușit să deschidă scorul, prin Yacine Brahimi, în minutul 33, dintr-o lovitură de la 11 metri. În al patrulea minut de prelungiri al primei reprize, Joselu, fostul jucător al celor de la Real Madrid, a stabilit scorul pauzei, 2-0.

În ultima jumătate de oră, partida a luat o altă turnură. Khalifa a respins o lovitură de la 11 metri, executată de Manaj. Același atacant al arabilor a marcat.

Două minute mai târziu, Ousmane Camara a restabilit egalitatea, 2-2, moment în care Florinel Coman a fost schimbat cu Alvaro Djalo.

Peste 10 minute, Joselu a reușit „dubla”, tot din penalty, și a readus-o pe Al-Gharafa în avantaj.

Finalul a fost însă dezastruos pentru echipa românului. Portarul Khalifa a fost eliminat în minutul 86, iar Al Gharafa n-a mai rezistat asediului în inferioritate numerică. Manaj (90+1) și Coronado (90+10) au reușit să întoarcă rezultatul și să aducă 3 puncte pentru Sharjah.

5,7
este nota primită de Florinel Coman, pentru prestația din duelul Al Sharjah-Al-Garafa, 4-3

Pentru Al-Garafa, echipa lui Florinel Coman, urmează duelul din etapa #3 a Superligii Qatarului, sâmbătă, de la ora 18:00, împotriva celor de la Shamal.

Florinel Coman a revenit la Al-Gharafa, după o aventură ratată în Italia

Internaționalul român a fost cumpărat de Al-Gharafa în vara anului trecut, când formația qatareză s-a înțeles cu FCSB pentru 5,25 milioane de euro. Campioana României va mai încasa însă încă un milion, plus dobândă și penalizări pentru că arabii nu au plătit la timp.

Florinel Coman a stat în zona arabă numai 6 luni, întrucât a fost împrumutat de Cagliari, în Serie A, pentru jumătate de sezon.

Deși a început aventura din Italia cu un gol marcat cu Parma, evoluțiile sale nu i-au convins pe conducătorii din Sardinia să îl păstreze.

5.000.000 de euro
este cota de piață a lui Florinel Coman, potrivit Transfermarkt

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu
Diverse
19:34
Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu
Citește mai mult
Mesaje morbide pe „Oblemenco” Ultrașii lui FCU Craiova au intrat pe stadion și au afișat mai multe bannere agresive la adresa lui Mititelu
„Gazonul sintetic e de rahat!” Neymar, furios! Și-a luxat glezna în primul minut al meciului
Campionate
18:50
„Gazonul sintetic e de rahat!” Neymar, furios! Și-a luxat glezna în primul minut al meciului
Citește mai mult
„Gazonul sintetic e de rahat!” Neymar, furios! Și-a luxat glezna în primul minut al meciului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
al gharafa florinel coman AFC Champions League 2 al sharjah
Știrile zilei din sport
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Superliga
15.09
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Citește mai mult
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Superliga
00:28
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Citește mai mult
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Superliga
15.09
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Citește mai mult
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Superliga
15.09
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Citește mai mult
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
09:00
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
10:26
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene: „Nu le cer scuze!”
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene : „Nu le cer scuze!”
09:45
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv: „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Top stiri din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
15.09
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Atletism
15.09
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Citește mai mult
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Diverse
15.09
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
Citește mai mult
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
15.09
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share