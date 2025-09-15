Debut într-un meci spectaculos  Florinel Coman, titular în Liga Campionilor! A bifat primele minute pentru Al Gharafa într-un duel cu 7 goluri!

Florinel Coman (27 de ani) a debutat în noul sezon pentru Al-Gharafa, în înfrângerea contra celor de la Al Sharjah, 3-4, din faza principală a Ligii Campionilor Asiei.

Prestația fostului jucător al celor de la FCSB a fost considerată slabă.

Florinel Coman a fost titular în primul duel disputat de Al-Gharafa în actuala ediție a AFC Champions League.

Florinel Coman, debut cu stângul într-un meci cu 7 goluri

Al-Gharafa a reușit să deschidă scorul, prin Yacine Brahimi, în minutul 33, dintr-o lovitură de la 11 metri. În al patrulea minut de prelungiri al primei reprize, Joselu, fostul jucător al celor de la Real Madrid, a stabilit scorul pauzei, 2-0.

În ultima jumătate de oră, partida a luat o altă turnură. Khalifa a respins o lovitură de la 11 metri, executată de Manaj. Același atacant al arabilor a marcat.

Două minute mai târziu, Ousmane Camara a restabilit egalitatea, 2-2, moment în care Florinel Coman a fost schimbat cu Alvaro Djalo.

Peste 10 minute, Joselu a reușit „dubla”, tot din penalty, și a readus-o pe Al-Gharafa în avantaj.

Finalul a fost însă dezastruos pentru echipa românului. Portarul Khalifa a fost eliminat în minutul 86, iar Al Gharafa n-a mai rezistat asediului în inferioritate numerică. Manaj (90+1) și Coronado (90+10) au reușit să întoarcă rezultatul și să aducă 3 puncte pentru Sharjah.

5,7 este nota primită de Florinel Coman, pentru prestația din duelul Al Sharjah-Al-Garafa, 4-3

Pentru Al-Garafa, echipa lui Florinel Coman, urmează duelul din etapa #3 a Superligii Qatarului, sâmbătă, de la ora 18:00, împotriva celor de la Shamal.

Florinel Coman a revenit la Al-Gharafa , după o aventură ratată în Italia

Internaționalul român a fost cumpărat de Al-Gharafa în vara anului trecut, când formația qatareză s-a înțeles cu FCSB pentru 5,25 milioane de euro. Campioana României va mai încasa însă încă un milion, plus dobândă și penalizări pentru că arabii nu au plătit la timp.

Florinel Coman a stat în zona arabă numai 6 luni, întrucât a fost împrumutat de Cagliari, în Serie A, pentru jumătate de sezon.

Deși a început aventura din Italia cu un gol marcat cu Parma, evoluțiile sale nu i-au convins pe conducătorii din Sardinia să îl păstreze.

5.000.000 de euro este cota de piață a lui Florinel Coman, potrivit Transfermarkt

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport