Csikszereda - FCSB 1-1. GOLAZO.ro are noi detalii despre momentul penibil pentrecut în minutul 76 al partidei de la Miercurea Ciuc.

Dialog halucinant între Mihai Pintilii (40 de ani), antrenorul secund al campioanei, și atacantul Octavian Popescu (22 de ani), provocat de imixtiunile lui Gigi Becali.

În minutul 76 al duelului cu Csikszereda, Elias Charalambous l-a chemat de la încălzire pe Valentin Crețu pentru a-l introduce pe teren. Planul a fost dat peste cap de patron, care a cerut ca Tavi Popescu să îi ia locul lui Cisotti.

Moment penibil pe banca FCSB după intervenția lui Becali

Momentul l-a bulversat pe Tavi Popescu, care era total nepregătit pentru schimbare. După ce s-a dezechipat rapid, a urmat un dialog penibil cu Mihai Pintilii.

Tavi nu știa pe ce post urmează să evolueze, așa că l-a întrebat pe „secundul” lui Charalambous: „Ce joc?”.

Luat prin surprindere de intervenția patronului, staff-ul campioanei n-a mai avut timp să regândească planul tactic. Astfel, răspunsul lui Pintilii a fost unul halucinant: „Joacă ce știi tu!”.

Intrarea lui Popescu a adus ceva mai multă energie în jocul campioanei, însă n-a produs nicio schimbare pe tabelă, iar FCSB rămâne cu o singură victorie în Liga 1 după 9 etape.

6,9 este nota pe care a primit-o Octavian Popescu pentru prestația din duelul cu Csikszereda, 1-1, potrivit Sofascore

Aurel Țicleanu, despre schimbările făcute de Gigi Becali: „Lucrurile astea se cunosc”

Momentul schimbării a fost comentat în studioul Prima Sport:

Marius Baciu : „Charalambous nu știe ce face, nu e sigur pe cine trebuie să bage. S-a întâmplat prea rapid și nu au avut ok-ul. El l-ar fi băgat pe Crețu”;

: „Charalambous nu știe ce face, nu e sigur pe cine trebuie să bage. S-a întâmplat prea rapid și nu au avut ok-ul. El l-ar fi băgat pe Crețu”; Basarab Panduru : „Doar că din spate a venit altceva… Mai degrabă în minutul ăla intră Crețu, dacă mergi pe logică. Toată lumea s-a întors către «antrenorul principal»: «Mister, pe cine băgăm?». Râdem, dar e de plâns asta”;

: „Doar că din spate a venit altceva… Mai degrabă în minutul ăla intră Crețu, dacă mergi pe logică. Toată lumea s-a întors către «antrenorul principal»: «Mister, pe cine băgăm?». Râdem, dar e de plâns asta”; Aurel Țicleanu: „Confuzie totală! Erau toți nedumeriți pe bancă. Lucrurile astea se cunosc. În «Arta războiului», de Sun Tzu, scrie «Vai de armata care e condusă din palat!». Trebuie condusă de pe câmpul de luptă!”.

