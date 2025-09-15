„Gazonul sintetic e de rahat!” Neymar, furios! Și-a luxat glezna în primul minut al meciului

Neymar (33 de ani) a răbufnit după ce și-a luxat glezna în primul minut al duelului dintre Atletico Mineiro și Santos, 1-1.

În chiar primele secvențe de pe Arena MRV, Neymar a întâmpinat probleme medicale.

Neymar a răbufnit după ce și-a luxat glezna pe un gazon artificial

Internaționalul a călcat strâmb în momentul în care încerca să dribleze un adversar și a rămas întins pe teren.

Neymar a primit îngrijiri medicale și a continuat partida. Fotbalistul a fost schimbat, în minutul 81, cu fiul lui Robinho.

La final, a răbufnuit la adresa gazonului sintetic de pe Arena MRV.

„Este dovedit: gazonul sintetic este de rahat” , a scris Neymar Jr., pe Instagram.

Neymar nu este singurul fotbalist care a criticat gazonul sintetic. Memphis Depay, atacantul celor de la Corinthians, și Lucas, de la Sao Paulo, consideră că gazonul artificial schimbă ritmul meciurilor și oferă un avantaj echipelor gazdă.

Neymar, împotriva gazonului sintetic: „Este practic imposibil”

Vedeta celor de la Santos a criticat, în repetate rânduri, disputarea meciurilor pe gazon artifical. Acesta a fost motivul pentru care prezența sa în duelul contra celor de la Atletico Mineiro a fost pusă sub semnul întrebării.

„Este practic imposibil pentru mine să joc la Allianz (Parque). Să joc în sală este unul dintre lucrurile care mă deranjează ca jucător, în ciuda accidentărilor mele.

Să pot juca la Morumbis, pe un teren foarte bun, este întotdeauna mai bine”, a spus Neymar, potrivit uol.com.br.

Criticile fostului atacant de la FC Barcelona au apărut întrucât Santos analizează posibilitatea instalării unui gazon sintetic în cadrul stadionului Vila Belmiro.

Totuși, lucrările ar fi finalizate peste 4 ani, iar contractul lui Neymar se va încheia în iarnă.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport