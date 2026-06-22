„Drăguș e mai aproape” Ultimele noutăți despre transferurile de top pregătite de FCSB: „Dacă iau acest trio și un mijlocaș, echipa e tare!”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre evoluția discuțiilor pentru transferurile lui Florinel Coman (28 de ani) și Denis Drăguș (26 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Patronul „roș-albaștrilor” nu renunță la ideea de a-i aduce la FCSB pe Florinel Coman și Denis Drăguș în această vară. În acest moment, acesta susține că atacantul lui Trabzonspor ar fi mai aproape să ajungă la echipa sa decât fostul său căpitan.

Ultimele noutăți despre transferurile de top pregătite de FCSB: „Dacă iau acest trio și un mijlocaș, echipa e tare!”

„Eu așa vreau, acest trio Tănase - Coman - Drăguș. Dacă îi iau și apoi mai iau și un mijlocaș, echipa e tare. Eu i-am spus lui Drăguș că îi dau până într-un milion, iar el vrea diferența de la ei. Cred că Trabzonspor îi dă drumul, dar nu știu dacă îi dau banii. Eu cred că merită banii pe care vreau să-i dau, alții nu merită.

Cred că și Florinel și Drăguș sunt în aceeași poziție, la niciunul nu sunt șanse mai mari să vină. Nici Florinel nu vrea să renunțe la bani și așa l-am și îndrumat să facă. Nici Drăguș nu vrea, dar la el e suma mai mică de luat decât la Coman. Lui Coman nu-i dau un milion și ar trebui să ia el de la ăia un milion.

Acum, dacă mă gândesc mai bine, Drăguș ar fi mai aproape. De ce zic asta? El dacă vine și joacă bine, pentru că altfel se simte omul în țara lui, poate să plece iar afară”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

În acest moment, Denis Drăguș este sub contract cu Trabzonspor, club care l-a împrumutat însă în ultimul sezon la Eyupspor și Gaziantep. Atacantul e în continuare în dizgrație și speră să devină liber de contract în această vară.

În aceeași situație se află și Florinel Coman, la Al Gharafa, unde mai are un an de contract, însă nu ar mai fi dorit la echipă.

Florin Tănase, al cărui contract s-a încheiat la finalul sezonului, încă negociază cu Gigi Becali pentru o nouă înțelegere.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport