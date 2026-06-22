„Drăguș e mai aproape” Ultimele noutăți despre transferurile de top pregătite de FCSB: „Dacă iau acest trio și un mijlocaș, echipa e tare!”
Superliga

„Drăguș e mai aproape” Ultimele noutăți despre transferurile de top pregătite de FCSB: „Dacă iau acest trio și un mijlocaș, echipa e tare!”

alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 17:26
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 17:29
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre evoluția discuțiilor pentru transferurile lui Florinel Coman (28 de ani) și Denis Drăguș (26 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Patronul „roș-albaștrilor” nu renunță la ideea de a-i aduce la FCSB pe Florinel Coman și Denis Drăguș în această vară. În acest moment, acesta susține că atacantul lui Trabzonspor ar fi mai aproape să ajungă la echipa sa decât fostul său căpitan.

Când se joacă U Cluj - Dinamo Kiev Au fost stabilite datele și orele „dublei” din Europa League » Detalii despre bilete
Citește și
Când se joacă U Cluj - Dinamo Kiev Au fost stabilite datele și orele „dublei” din Europa League » Detalii despre bilete
Citește mai mult
Când se joacă U Cluj - Dinamo Kiev Au fost stabilite datele și orele „dublei” din Europa League » Detalii despre bilete

Ultimele noutăți despre transferurile de top pregătite de FCSB: „Dacă iau acest trio și un mijlocaș, echipa e tare!”

„Eu așa vreau, acest trio Tănase - Coman - Drăguș. Dacă îi iau și apoi mai iau și un mijlocaș, echipa e tare. Eu i-am spus lui Drăguș că îi dau până într-un milion, iar el vrea diferența de la ei. Cred că Trabzonspor îi dă drumul, dar nu știu dacă îi dau banii. Eu cred că merită banii pe care vreau să-i dau, alții nu merită.

Cred că și Florinel și Drăguș sunt în aceeași poziție, la niciunul nu sunt șanse mai mari să vină. Nici Florinel nu vrea să renunțe la bani și așa l-am și îndrumat să facă. Nici Drăguș nu vrea, dar la el e suma mai mică de luat decât la Coman. Lui Coman nu-i dau un milion și ar trebui să ia el de la ăia un milion.

Acum, dacă mă gândesc mai bine, Drăguș ar fi mai aproape. De ce zic asta? El dacă vine și joacă bine, pentru că altfel se simte omul în țara lui, poate să plece iar afară”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

În acest moment, Denis Drăguș este sub contract cu Trabzonspor, club care l-a împrumutat însă în ultimul sezon la Eyupspor și Gaziantep. Atacantul e în continuare în dizgrație și speră să devină liber de contract în această vară.

În aceeași situație se află și Florinel Coman, la Al Gharafa, unde mai are un an de contract, însă nu ar mai fi dorit la echipă.

Florin Tănase, al cărui contract s-a încheiat la finalul sezonului, încă negociază cu Gigi Becali pentru o nouă înțelegere.

Citește și

Când se joacă U Cluj - Dinamo Kiev Au fost stabilite datele și orele „dublei” din Europa League » Detalii despre bilete
Europa League
15:02
Când se joacă U Cluj - Dinamo Kiev Au fost stabilite datele și orele „dublei” din Europa League » Detalii despre bilete
Citește mai mult
Când se joacă U Cluj - Dinamo Kiev Au fost stabilite datele și orele „dublei” din Europa League » Detalii despre bilete
„Asistăm la ultimul sezon al lui Djokovic” Toni Nadal e sigur că Nole se va retrage: „Doar pentru asta mai joacă. Ce altă motivație ar mai putea avea?”
Tenis
11:24
„Asistăm la ultimul sezon al lui Djokovic” Toni Nadal e sigur că Nole se va retrage: „Doar pentru asta mai joacă. Ce altă motivație ar mai putea avea?”
Citește mai mult
„Asistăm la ultimul sezon al lui Djokovic” Toni Nadal e sigur că Nole se va retrage: „Doar pentru asta mai joacă. Ce altă motivație ar mai putea avea?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
gigi becali transfer fcsb florinel coman denis dragus
Știrile zilei din sport
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Campionatul Mondial
20:10
Ronaldo, primul all time A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Citește mai mult
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Campionatul Mondial
18:40
Bombă în Spania! Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Citește mai mult
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Campionate
17:00
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Citește mai mult
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Superliga
16:05
Ajutați de „câini” Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Citește mai mult
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
A cerut să plece de la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
A cerut să plece de la Rapid!  Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
22:28
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
22:34
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Top stiri
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Campionatul Mondial
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Citește mai mult
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Campionate
17:44
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Citește mai mult
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Campionate
17:42
Regretul lui Răzvan Lucescu Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Citește mai mult
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
B365
22.06
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
Citește mai mult
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share