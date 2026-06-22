Când se joacă U Cluj - Dinamo Kiev Au fost stabilite datele și orele „dublei” din Europa League » Detalii despre bilete
U Cluj - Europa League/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Europa League

Când se joacă U Cluj - Dinamo Kiev Au fost stabilite datele și orele „dublei” din Europa League » Detalii despre bilete

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 15:02
  • U Cluj a anunțat datele și orele la care se vor juca cele două meciuri ale „dublei” cu Dinamo Kiev (Ucraina), din primul tur preliminar al Europa League.
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După ce a terminat pe locul al doilea în clasamentul Ligii 1 și a pierdut finala Cupei României, ambele trofee interne fiind câștigate de U Craiova, U Cluj va evolua în Europa League.

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Când se vor disputa partidele din „dubla” U Cluj – Dinamo Kiev

Primul meci cu Dinamo Kiev se va disputa pe 9 iulie, de la ora locală 19:00 (20:00 în România), pe Arena Lublin din Polonia. Returul este programat pe 16 iulie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena.

„Șepciile roșii” au dat și detalii despre bilete pentru manșa tur.

„Știm orele de start pentru cele două partide cu Dinamo Kiev din primul tur al preliminariilor UEFA Europa League. Partida tur se va disputa pe 9 iulie, de la ora 19:00 (ora 20:00 în România), pe Arena Lublin. Returul va avea loc o săptămână mai târziu pe Cluj Arena, de la ora 20:30.

În urma discuțiilor cu Dinamo Kiev, clubul nostru a primit asigurări că numărul biletelor pentru suporterii FC Universitatea Cluj care vor face deplasarea în Polonia nu va fi limitat de organizatori.

Biletele pentru partida de la Lublin vor putea fi achiziționate online în perioada următoare, iar detaliile vor fi comunicate în timp util.

Abonamentele achiziționate până pe 24 iunie, ora 22:00, includ accesul la meciurile din preliminariile cupelor europene de pe teren propriu.

De asemenea, suporterii care își cumpără abonamentul până la această dată au prioritate pentru a-și procura bilete la partidele europene din deplasare”, a transmis U Cluj”, se arată în comunicatul celor de la U Cluj de pe rețelele de socializare.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, U Cluj o va întâlni pe PAOK Salonic, în turul al doilea preliminar al celei de-a doua competiții europene.

În cazul în care va fi eliminată de ucraineni, formația antrenată de Cristiano Bergodi își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League, unde va juca cu SK Brann în turul doi preliminar.

Între cele două meciuri cu Dinamo Kiev, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

Până la reluarea noului sezon, ardelenii își încarcă bateriile la Nedelisce, în Croația.

„Șepciile roșii” au pierdut surprinzător primul meci de pregătire, scor 1-2, în fața Croației U19.

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