„Asistăm la ultimul sezon al lui Djokovic” Toni Nadal e sigur că Nole se va retrage: „Doar pentru asta mai joacă. Ce altă motivație ar mai putea avea?”

Toni Nadal (65 de ani), unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal (40 de ani), consideră că 2026 va fi ultimul an al lui Novak Djokovic (39 de ani) în circuitul ATP.

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Nole a început săptămâna pe locul 8 în clasamentul mondial. În acest sezon a participat la doar patru turnee. Cel mai bun rezultat: finala de la Australian Open.

Toni Nadal: „Asistăm la ultimul sezon al lui Novak Djokovic”

După aurul olimpic de la Paris (2024), Djokovic spunea că își dorește să fie pe teren și la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, însă Toni Nadal crede că acesta își va încheia mai devreme cariera.

Într-un interviu pentru ESPN, unchiul lui Rafa, unul dintre marii rivali ai lui Nole, susține că sârbul mai joacă doar pentru a câștiga cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam.

Și spune că misiunea lui Nole va fi tot mai dificilă, având în vedere vârsta și condiția fizică a fostului lider ATP.

Concurează pentru a încerca să câștige încă un turneu de Grand Slam. În rest, ce motivație ar mai putea avea un jucător care a câștigat deja tot ce se putea câștiga? De aceea cred că asistăm la ultimul său sezon. Toni Nadal, despre Novak Djokovic

Djokovic a ratat o șansă importantă la Roland Garros. Nu a reușit să profite de faptul că Jannik Sinner a fost eliminat în turul 2, iar Carlos Alcaraz nu a fost prezent pe zgura pariziană din cauza unei accidentări.

Sârbul s-a oprit în turul 3, deși a condus cu 2-0 la seturi în meciul cu Joao Fonseca.

„Înainte de Roland Garros, am fost întrebat dacă îl văd pe Djokovic câștigând turneul, iar eu am răspuns că nu. Nu pentru că nu-l consider suficient de bun, ci pentru că anii trec.

Când trebuie să joci la fiecare două zile și în meciuri de cinci seturi, recuperarea nu mai este la fel. Mișcările nu se mai desfășoară la fel, ajungi puțin prea târziu la minge, iar toate acestea se reflectă în joc”, a mai spus Toni Nadal, potrivit puntodebreak.com.

Pentru Djokovic urmează participarea la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie), turneu pe care l-a câștigat în 4 rânduri, ultima oară în 2022.

Sârbul se pregătește alături de macedoneanul Kalin Ivanovski (22 de ani) în Atena. Cei doi s-au antrenat împreună și în iarna anului 2024, la Dubai.

Cele 24 de titluri de Grand Slam din palmaresul lui Novak Djokovic

10 la Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023

3 la Roland Garros: 2016, 2021, 2023

7 la Wimbledon: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022

4 la US Open: 2011, 2015, 2018, 2023.

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