Plan pentru  Dinamo Ionuț Chirilă, întâlnire cu Andrei Nicolescu și Nuno Campos: „Ar fi nedrept”
Ionuț Chirilă
Superliga

Plan pentru Dinamo Ionuț Chirilă, întâlnire cu Andrei Nicolescu și Nuno Campos: „Ar fi nedrept”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 20:05
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 20:18
  • Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenorul lui CS Dinamo, a vorbit despre noua măsură aprobată de FRF.
  • Începând din noul sezon al Ligii 2, jucătorii eligibili pentru regula U21 pot beneficia de dubla legitimare.
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Cluburile din Superliga vor putea încheia un parteneriat de colaborare cu o formație din Liga 2. În cadrul acestui acord sunt eligibili doar jucători născuți la sau după 1 ianuarie 2004, aflați sub contract cu o echipă din Superliga și eligibili pentru reprezentativele de tineret ale României.

Contractul de colaborare va avea o durată de un sezon, iar fiecare club din Superliga va putea înscrie în acest sistem maximum cinci jucători eligibili.

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Ionuț Chirilă, întâlnire cu Andrei Nicolescu: „Ar fi și nedrept să iau locul unor jucători pe care noi îi creștem”

În mod firesc, Dinamo ar urma să colaboreze cu CS Dinamo. Formația antrenată de Ionuț Chirilă a debutat în noul sezon al Ligii a 2-a cu o înfrângere, scor 1-2, în fața celor de la CS Afumați.

La finalul meciului, tehnicianul a vorbit despre regula aprobată de FRF. Chirilă a dezvăluit că a avut o discuție cu Andrei Nicolescu pe această temă și dat detalii despre condițiile în care ar fi deschis unui posibil parteneriat.

„Eu lucrez mult tehnico-tactic, nu bag în teren jucători care nu se antrenează cu mine. Ar fi și nedrept să iau locul unor jucători pe care noi îi creștem, dar, având în vedere relația de bună prietenie pe care o avem cu cei de la FC, se poate face chestia asta, cu condiția să avem anumiți jucători de la ei, doi-trei, la minimum două antrenamente pe săptămână. Asta trebuie să vorbesc cu antrenorul lor.

Am vorbit acum cu Andrei Nicolescu și trebuie să avem o discuție în trei, probabil la Săftica, săptămâna viitoare.

În general, eu vreau să mă axez pe jucătorii noștri din academie și să creștem jucătorii care, timp de cel puțin 45 de minute, au făcut un meci care nu v-a plictisit astăzi”, a declarat Chirilă, citat de gsp.ro.

Ionuț Chirilă: „Au avut puterea și caracterul să joace de la egal la egal cu o echipă cu multă experiență”

Tehnicianul a vorbit și despre înfrângerea suferită de echipa sa.

„A fost un antrenament bun. Jucătorii mei, sau mai bine spus copiii mei, pentru că încă nu le putem spune jucători, s-au comportat neașteptat de bine după numai 14 zile de pregătire. Am avut un cantonament forțat și am revenit cu doar 48 de ore înaintea meciului.

Am făcut o primă repriză net superioară din punct de vedere tehnico-tactic. Știam că vom cădea din punct de vedere fizic. Gândiți-vă că media noastră de vârstă era de 19 ani, în timp ce media adversarilor era de 26 de ani, o diferență de șapte ani.

A fost un antrenament bun, însă am căzut fizic. Le-am spus băieților că, dacă vom ști să aplicăm jocul pe care îl pregătim, să creăm superioritate numerică în situații de doi contra unu sau trei contra unu și să evităm duelurile unu la unu cu jucători mai puternici din punct de vedere fizic și cu experiență în Liga a 2-a, atunci vom avea o șansă.

Astăzi am avut în teren copii care nu au făcut niciodată antrenamente la nivel de seniori, cu excepția cantonamentului petrecut alături de noi. Am jucat cu Anghel, care are 16 ani, nici nu știu dacă i-a împlinit, cu Stoicea, tot de 16 ani, și cu Ayan, de 17 ani. La mijloc am avut o linie formată din jucători de 16 și 17 ani, iar în atac l-am avut pe Believe, un fotbalist puternic.

Sunt foarte mulțumit de faza golului, lucrată îndelung la antrenamente, așa cum a remarcat și Ionuț Lupescu în vestiar. Această echipă se construiește frumos. Eu cred că peste un an vom fi foarte puternici. Suntem într-o permanentă selecție.

Gândiți-vă că niciunul dintre jucătorii experimentați pe care i-am dorit nu a vrut să vină la noi până în momentul în care a aflat că vom evolua în Liga a 2-a.

Totuși, sunt foarte mulțumit că niște copii de 16-17 ani au avut puterea și caracterul să joace de la egal la egal și să fie superiori tehnico-tactic în fața unei echipe de Liga a 2-a cu experiență, care nu cred că a schimbat mai mult de 3-4 jucători față de anul trecut. Ai mei au reușit să țină jocul timp de 60 de minute, după doar două săptămâni, iar meciul a fost pierdut exclusiv pe potență fizică”, a concluzionat Chirilă.

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