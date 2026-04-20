Florinel Ibrian
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 21:27
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 21:29
  • Florinel Ibrian (32 de ani), fundașul dreapta al Unirii Slobozia, a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare, pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, a vorbit despre situația în care se află Ibrian și a anunțat ce decizie va lua clubul în cazul său.

Florinel Ibrian, condamnat la 10 luni de închisoare

Judecătoria Slobozia l-a condamnat pe 15 aprilie pe Florinel Ibrian la o pedeapsă de 10 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Fundașul dreapta al grupării ialomițene nu va merge după gratii, pedeapsa fiind suspendată pe o perioadă de doi ani.

Totuși, acesta nu va mai avea dreptul de a conduce timp de un an și va trebui să se prezinte la probațiune. În plus, el va face 70 de zile de muncă în folosul comunității și va fi introdus într-un program de reintegrare, conform digisport.ro.

Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia: „Nu am cum să-i reziliez contractul”

Președintele Unirii Slobozia a vorbit despre situația în care se află Ibrian și a anunțat că acesta nu va avea de suferit pe plan sportiv:

„Poate să își desfășoare activitatea, din câte știu eu. Nu e niciun fel de problemă, ce? E o greșeală pe care a făcut-o. Din punct de vedere sportiv, nu am cum să îi reziliez contractul.

Nu are interdicție la fotbal, din contră, trebuie să își desfășoare activitatea. Am vorbit cu el, s-a întâmplat, acum nu pot să intru în mai multe detalii.

Nu are ce să afecteze, pentru că nu putem să luăm o decizie la ceva... Are voie să își desfășoare activitatea”, a declarat Ilie Lemnaru, conform sursei citate.

8 meciuri
a jucat Florinel Ibrian în acest sezon, în tricoul Unirii Slobozia

Cum a fost Ibrian prins băut la volan

Ibrian a fost oprit de polițiști pe 9 decembrie 2024, în jurul orei 02:15, pe bulevardul Cosminului din Slobozia.

Atunci, acesta a fost testat iar aparatul a arătat 0,51 mg/l în aerul expirat.

Ulterior, el a fost dus la spital, acolo unde i s-au luat și probe de sânge. Rezultatele au arătat că avea 1,40 g‰ alcool în sânge în momentul în care fusese oprit de polițiști.

