„Eu aleg cine joacă!” Rădoi nu cedează în fața lui Becali! Iritat înainte de meci: „Interpretați cum vreți” +20 foto
Farul - FCSB. Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre titularizarea lui Vlad Chiricheș (36 de ani), împotriva dorinței lui Gigi Becali. Foto: Raed Krishan
Superliga

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 20:39
Patronul FCSB l-a desființat pe Chiricheș după victoria cu Oțelul (4-0), însă Rădoi e de neclinitit și a ales să mizeze pe veteranul campioanei și la meciul cu Farul.

Armstrong, la un pas de bătaie Conflict într-un restaurant din București între Bogdan Stancu și scoțianul de la Dinamo: „Nu știu ce avea, poate era nervos”
Rădoi nu cedează în fața lui Becali: „Eu aleg cine joacă!”

Înainte de startul partidei de la Ovidiu, Rădoi a apărut la microfonul Prima Sport și a fost întrebat dacă titularizarea lui Chiricheș este modul său de a-i transmite lui Gigi Becali că el este singurul care decide cine joacă.

Tehnicianul a explicat decizia, dar spre finalul interviului a devenit din ce în ce mai iritat.

„E aceeași echipă cu care am câștigat cu 4-0 cu Oțelul. Asta o interpretați voi cum vreți. Eu am jucătorii de partea mea în fiecare zi la antrenamente. Din punctul ăsta de vedere, eu aleg. Puteți să interpretați dumneavoastră cum vreți, eu nu văd niciun elefant în cameră. Eu văd jucători care se antrenează foarte bine în fiecare zi, nimic mai mult. Cine este cel mai bun la antrenamente, cu evoluții și cu asimilarea informațiilor tactice, va juca la meci.

Deja învârtim discuția doar în jurul unui singur jucător înainte de meci. Am crezut că vorbim despre meci. Luăm acum fiecare jucător... De ce joacă X? De ce joacă Y? Chiricheș trebuie să facă ce a făcut până acum, nu îi cerem decât să facă lucrurile normale pentru poziția lui, nu îl punem să dea gol, să bată cornere, să fie pe linia porții. Nu, doar lucrurile normale pe poziția lui în acest sistem”, a spus Rădoi.

Becali nu-l mai vrea: „Chiricheș nu mai poate fotbal!”

Imediat după meciul cu Oțelul, în ciuda victoriei categorice, Gigi Becali l-a pus la zid pe Chiricheș

„Noi ne-am permis să jucăm în 10 jucători acum. Dacă nu ai mijlocaş. E bătrân, săracul e băiat bun, dar nu mai merge, mă, tată, mă. Îi mulţumesc, dar e bătrân pentru fotbal. Trebuie să înţeleagă şi Mirel Rădoi, Chiricheş nu mai poate fotbal, nu-l mai ţin încheieturile, rotulele, nu mai poate, e vârsta.

Chiricheş nu mai poate fotbal. Nu mai poate să joace fotbal, nu înţelegeţi că nu mai poate? Mirel poate se supără pe mine că eu critic jucătorii, dar nu îi critic. Nu zic că nu vrea Chiricheş, el vrea, dar nu mai poate”, spunea Gigi Becali la Prima Sport, pe 11 aprilie.

După aceste declarații și discuții în privat, Becali era convins că Rădoi îl va lăsa pe bancă pe Chiricheș la meciul cu Farul. Patronul a spus chiar azi că nu se așteaptă ca antrenorul să meargă împotriva dorinței sale.

„Nu face Mirel din astea, nu-mi face în ambiţie să se dea şmecher. Are bun simţ, oricât de capricios ar fi el. Bunul simţ îl caracterizează. «Lasă, mă, dacă nu vrea naşul, lasă-l». Ştie şi el cum e Chiricheş.

Mirel Rădoi a imprimat o agresivitate echipei şi această agresivitate o pierde printr-un jucător, care doarme pe la teren pe acolo”, a mai zis Gigi Becali azi, pentru fanatik.ro.

„Un jucător ca toți ceilalți”  Gheorghe Hagi despre Ianis, după ce a fost numit selecționer: „Acum vede că am semnat”
Fotbalist ucrainean ucis pe front Trădase Ucraina și lupta pentru armata Rusiei!
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
