„Eu aleg cine joacă!” Rădoi nu cedează în fața lui Becali! Iritat înainte de meci: „Interpretați cum vreți”

Farul - FCSB. Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre titularizarea lui Vlad Chiricheș (36 de ani), împotriva dorinței lui Gigi Becali.

Patronul FCSB l-a desființat pe Chiricheș după victoria cu Oțelul (4-0), însă Rădoi e de neclinitit și a ales să mizeze pe veteranul campioanei și la meciul cu Farul.

Rădoi nu cedează în fața lui Becali: „Eu aleg cine joacă!”

Înainte de startul partidei de la Ovidiu, Rădoi a apărut la microfonul Prima Sport și a fost întrebat dacă titularizarea lui Chiricheș este modul său de a-i transmite lui Gigi Becali că el este singurul care decide cine joacă.

Tehnicianul a explicat decizia, dar spre finalul interviului a devenit din ce în ce mai iritat.

„E aceeași echipă cu care am câștigat cu 4-0 cu Oțelul. Asta o interpretați voi cum vreți. Eu am jucătorii de partea mea în fiecare zi la antrenamente. Din punctul ăsta de vedere, eu aleg. Puteți să interpretați dumneavoastră cum vreți, eu nu văd niciun elefant în cameră. Eu văd jucători care se antrenează foarte bine în fiecare zi, nimic mai mult. Cine este cel mai bun la antrenamente, cu evoluții și cu asimilarea informațiilor tactice, va juca la meci.

Deja învârtim discuția doar în jurul unui singur jucător înainte de meci. Am crezut că vorbim despre meci. Luăm acum fiecare jucător... De ce joacă X? De ce joacă Y? Chiricheș trebuie să facă ce a făcut până acum, nu îi cerem decât să facă lucrurile normale pentru poziția lui, nu îl punem să dea gol, să bată cornere, să fie pe linia porții. Nu, doar lucrurile normale pe poziția lui în acest sistem”, a spus Rădoi.

Becali nu-l mai vrea: „Chiricheș nu mai poate fotbal!”

Imediat după meciul cu Oțelul, în ciuda victoriei categorice, Gigi Becali l-a pus la zid pe Chiricheș

„Noi ne-am permis să jucăm în 10 jucători acum. Dacă nu ai mijlocaş. E bătrân, săracul e băiat bun, dar nu mai merge, mă, tată, mă. Îi mulţumesc, dar e bătrân pentru fotbal. Trebuie să înţeleagă şi Mirel Rădoi, Chiricheş nu mai poate fotbal, nu-l mai ţin încheieturile, rotulele, nu mai poate, e vârsta.

Chiricheş nu mai poate fotbal. Nu mai poate să joace fotbal, nu înţelegeţi că nu mai poate? Mirel poate se supără pe mine că eu critic jucătorii, dar nu îi critic. Nu zic că nu vrea Chiricheş, el vrea, dar nu mai poate”, spunea Gigi Becali la Prima Sport, pe 11 aprilie.

Azi era convins că nu joacă :)

După aceste declarații și discuții în privat, Becali era convins că Rădoi îl va lăsa pe bancă pe Chiricheș la meciul cu Farul. Patronul a spus chiar azi că nu se așteaptă ca antrenorul să meargă împotriva dorinței sale.

„Nu face Mirel din astea, nu-mi face în ambiţie să se dea şmecher. Are bun simţ, oricât de capricios ar fi el. Bunul simţ îl caracterizează. «Lasă, mă, dacă nu vrea naşul, lasă-l». Ştie şi el cum e Chiricheş.

Mirel Rădoi a imprimat o agresivitate echipei şi această agresivitate o pierde printr-un jucător, care doarme pe la teren pe acolo”, a mai zis Gigi Becali azi, pentru fanatik.ro.

