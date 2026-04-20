Schimbări importante la Dinamo  S-a modificat acționariatul: un nou acționar majoritar! Cum este afectat Andrei Nicolescu +42 foto
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 20:45
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 20:46
  • A avut loc reorganizarea procentelor în Red&White, societatea care deține pachetul majoritar de acțiuni de la Dinamo.
  • Cum arată acum structura acționarilor, dar și procentul cu care a rămas Andrei Nicolescu (49 de ani), în rândurile de mai jos.

Ca urmarea a modificărilor care au avut loc în Red&White, Renovatio devine, după mai mult de doi ani și jumătate, acționar majoritar în societatea care investește la Dinamo, adică are peste 50% din acțiuni.

„Nu cred că trebuie să comparăm” Luis Figo,  mesaj pentru Gheorghe Hagi,  după revenirea pe banca României » Gafă făcută de presa din Spania
Schimbări importante în cadrul societății care deține pachetul majoritar de acțiuni de la Dinamo

Andrei Nicolescu, cel care a ocupat poziția de președinte al Consiliului de Administrație de la Dinamo, a fost înlocuit de Dan Gătăianțu, preluând poziția de vicepreședinte. El a fost mandatat de acționari cu putere executivă.

Conform prosport.ro, modificări importante au avut loc în Red&White 2022 Management, societate care deține 80,77% din acțiunile clubului și care a virat în ultimii ani împrumuturi de aproximativ 20 de milioane de euro la Dinamo.

Odată cu aceste modificări, Renovatio a ajuns să dețină peste 50% din procente, la doi ani și jumătate de la intrarea în Red&White. Această mișcare este una normală, ținând cont că Renovatio e acționarul cu cea mai importantă contribuție în bugetul clubului.

Astfel, RNV Sport SRL (n.r. - Renovatio) a trecut în acest moment de 50%, după ce, anterior, avea 38,04 din acțiuni.

Crește cota acționarului Ovidiu Andrieș

Ovidiu Ioan Andrieș, acționar cu o avere de peste 80 de milioane de euro, și-a crescut și el procentul, odată cu reorganizarea din Red&White.

Andrieș a intrat în Red&White în vara lui 2024, atunci când a transformat o creditare de 600.000 de euro și s-a ales cu 5% din acțiuni.

Din acel moment, acesta și-a mărit constant participarea, ajungând la finalul anului trecut la 10,36%, după ce a cesionat acțiuni de la Andrei Nicolescu. În prezent, Andrieș are peste 17% din procente, fiind, după Renovatio, al doilea acționar din Red&White.

Un alt om de afaceri cu un aport important este Gelu Sulugiuc, cel care, prin firma Lusson Holdings APSm, a achiziționat în februarie 2025 5% din Red&White. Acum, acesta și-a dublat procentele și are 10%, fiind și membru în Consiliul de Administrație de la Dinamo.

Andrei Nicolescu a pierdut din acțiuni

Odată cu aceste modificări, Andrei Nicolescu a fost diminuat de la 24,68% la sub 10%.

Nicolescu anunțase încă din 2023 că nu este capabil să suporte participația în societate, rolul său fiind acela de a ceda acțiuni către cei care doresc să se alăture ca investitori.

Diminuați au mai fost Dan Gătăianțu jr., cel care este președintele CA atât la Dinamo, cât și în Red&White, dar și Certinvest, companie deținută de acționarul minoritar Eugen Voicu, aflată în insolvență. Team Sport Management, reprezentată de Bogdan Pavel, a fost și ea diminuată.

În acest moment, toți cei menționați mai sus dețin împreună puțin peste 20% din Red&White.

Adunarea Generală a Acționarilor, programată la sfârșitul lunii aprilie

La sfârșitul acestei luni, acționarii de la Dinamo vor avea o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor prin care se va mări capitalul social.

Astfel, Red&White împreună cu Asociația Peluza Cătălin Hîldan vor converti împrumuturi de circa 10 milioane de euro, iar ceilalți acționari care nu vor suporta partea lor de aport vor fi diminuați, cotele deținute de RWM și APCH urmând să crească.

În prezent, structura acționarilor de la Dinamo arată astfel:

  • Red&White Management –  80,77%
  • Asociația „Peluza Cătălin Hîldan” – 12,06%
  • Asociația „Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo”  – 7,03 %
  • Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%
  • Asociația „Dinamo-Socios” – 0,024%
  • Andrei Valentin Cionca – 0,0068%
  • Sorin Preda – 0,0068%

CS Dinamo ar putea deține 15%

În interiorul Red&White dar și în rândul suporterilor din APCH doresc cooptarea Clubului Sportiv Dinamo. Astfel, în acest sens, RWM și APCH au semnat un memorandum prin care fanii au cedat 8% cu dorința ca aceste procente să ajungă la CS Dinamo, notează sursa citată.

Reprezentanții CS Dinamo au negociat o posibilă asociere și au cerut un procent mai mare, de 15%, plus poziția de președinte al Consiliului de Administrație, care i-ar putea reveni lui Ionuț Lupescu.

Cererile celor de la CS Dinamo au fost acceptate, iar șefii grupării din Liga 1 au transmis o scrisoare de intenție către Ministerul Afacerilor Interne, dar nu au primit un răspuns până în prezent.

CCA aprinde semifinala FC Argeș - U Cluj Arbitrul care l-a scos din minți pe Bogdan Andone, delegat la centru: „Nu ne mai prezentăm”
Transfer tare la CSM București Portarul naționalei României se alătură „tigroaicelor”
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
