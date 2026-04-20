David Miculescu, 24 de ani, s-a accidentat în prima repriză a meciului dintre Farul și FCSB, după o pasă întârziată a lui Crețu

Fotbalistul campioanei s-a întins pentru a nu pierde mingea, așa că a suferit o problemă la ligamentele genunchiului stâng.

Imediat după minutul 20, atacantul campioanei s-a întins pe gazon și s-a prăbușit, acuzând dureri puternice la genunchiul stâng.

Văzând că e vorba despre o accidentare serioasă, arbitrul Viorel Flueran a întrerupt imediat jocul, chiar dacă gazdele plecaseră într-un atac promițător.

Miculescu nu mai putea călca în picior

“Centralul” a făcut semn de urgență către staff-ul medical al celor de la FCSB să intre pe teren. După mai bine de un minut de îngrijiri acordate direct pe gazon, Miculescu a fost scos în afara terenului.

Primele semne indică o posibilă problemă la ligamentele genunchiului stâng. Fotbalistul a încercat să calce pe picior, însă durerile au fost prea mari și nu a mai putut continua partida. Medicul FCSB i-a aplicat și o compresă cu gheață, însă durerile nu s-au “stins”.

În cele din urmă Mirel Rădoi a fost nevoit să îl înlocuiască pe Miculescu cu Tavi Popescu, trimis în banda stângă a atacului campioanei, în timp ce în dreapta a venit Cisotti.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport