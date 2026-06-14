I s-a interzis să mai iasă din țară! Incredibil cum a ajuns să joace Balogun pentru SUA. Azi e golgheterul Mondialului
Balogun a pus presiune mare pe căpitanul paraguayan Gustavo Gomez. Foto: Imago
Campionatul Mondial

I s-a interzis să mai iasă din țară! Incredibil cum a ajuns să joace Balogun pentru SUA. Azi e golgheterul Mondialului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 16:15
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 16:52
  • Folarin Balogun, 24 de ani, este singurul care a marcat până acum două goluri într-un meci la CM 2026: SUA - Paraguay 4-1. 
  • Vârful lui Monaco putea să joace pentru trei naționale. Ce s-a întâmplat cu părinții lui în vara lui 2001. 
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Folarin Balogun ar fi trebuit să aleagă în mod normal între două naționale.

Nigeria, țara părinților lui, era una dintre ele. Anglia, țara în care se stabiliseră tatăl și mama, ar fi fost cealaltă opțiune.

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Cum se explică totuși că, astăzi, atacantul de 24 de ani (foarte aproape de 25) este golgheterul Mondialului în tricoul Statelor Unite ale Americii, după „dubla” reușită la 4-1 cu Paraguay?

40 de milioane de euro
valorează acum Folarin Balogun, conform estimării Transfermarkt

Mama însărcinată nu a mai putut părăsi SUA. Și Balogun s-a născut la New York

În vara lui 2001, părinții săi au fost în vacanță la New York, deși sarcina mamei era deja avansată.

La sfârșitul lui iunie, au vrut să se întoarcă la Londra, dar un angajat al companiei aeriene a refuzat să o primească în acea cursă, spunându-i că este mult prea periculos.

Folarin Balogun, după cele două goluri la SUA - Paraguay 4-1. Foto: Imago Folarin Balogun, după cele două goluri la SUA - Paraguay 4-1. Foto: Imago
Folarin Balogun, după cele două goluri la SUA - Paraguay 4-1. Foto: Imago

Nimeni nu și-a asumat acest risc pe aeroportul din New York și cei doi au fost nevoiți să se întoarcă în oraș.

Pe 3 iulie 2001, Folarin s-a născut într-un spital din Brooklyn, primind și cetățenie americană.

Părinții au revenit cu el la Londra patru luni mai târziu. Erau în metropola newyorkeză la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

11 goluri
și 4 assisturi are Folarin Balogun în 28 de selecții la naționala SUA

Refuzat de Arsenal, Balogun a ales Monaco

Întors în capitala insulară, a ajuns la academia lui Arsenal în 2008, la șapte ani. A fost „tunar” până în 2023, cu excepția a cinci luni, între ianuarie și mai 2022, când a fost împrumutat la Middlesbrough.

Refuzat de Mikel Arteta, care i-a oferit prea puține șanse, Balogun a acceptat un împrumut la Stade Reims (2022-2023), urmat de transferul definitiv, în 2023, la AS Monaco.

30 de milioane de euro
a plătit AS Monaco în august 2023 pentru Balogun

La monegasci joacă și în acest moment. Mai are contract până pe 30 iunie 2028.

În sezonul trecut, a înscris 19 goluri și a pasat decisiv de 5 ori în 43 de meciuri în toate competițiile.

Balogun, trei posibilități în trei țări de pe trei continente. A ales SUA

Cu Statele Unite înscrise pe lista posibilelor naționale, Balogun avea trei variante.

S-a gândit la un moment dat la Nigeria, pentru părinți. S-a gândit și la Anglia, unde evoluase la selecționatele de juniori.

Golul de 3-0 al lui Balogun (dreapta), chiar înaintea pauzei, la Los Angeles. Foto: Imago Golul de 3-0 al lui Balogun (dreapta), chiar înaintea pauzei, la Los Angeles. Foto: Imago
Golul de 3-0 al lui Balogun (dreapta), chiar înaintea pauzei, la Los Angeles. Foto: Imago

Trei posibilități în trei țări de pe trei continente.

A ales într-un final SUA. I s-a părut că are cele mai mari șanse să joace.

Când am ales să reprezint SUA, am spus că scopul meu este să răsplătesc afecțiunea și sprijinul oferite de fanii americani. Acest meci a fost altă ocazie de a le mulțumi Folarin Balogun, atacant SUA

Primul american cu mai mult de un gol pe meci la CM după 96 de ani

A debutat pe 16 iunie 2023, la 3-0 cu Mexic în semifinalele Ligii Națiunilor CONCACAF. Avea 21 de ani, 11 luni și 13 zile.

Pe 19 iunie, trei zile mai târziu, a înscris întâiul gol pentru naționala cu stele și dungi, la 2-0 în finala contra Canadei.

Astăzi, el este primul american cu două goluri într-un duel de Mondial după 96 de ani.

De la Bert Patenaude, hattrick la CM 1930, niciun compatriot nu mai înscrisese mai mult de un gol pe meci.

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