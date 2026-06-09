Suferința lui Koeman Selecționerul Olandei vorbește despre lupta soției sale cu cancerul: „După tratament, are efecte secundare două zile”
Ronald Koeman, gânduri la Mondial. Nu doar la fotbal. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Suferința lui Koeman Selecționerul Olandei vorbește despre lupta soției sale cu cancerul: „După tratament, are efecte secundare două zile”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 16:51
  • Ronald Koeman și-a deschis sufletul înaintea Campionatului Mondial.
  • Situația soției Bartina îl frământă, îl îngrijorează pe selecționerul Țărilor de Jos. 
  • Antrenorul batav descrie tratamentul și se bucură că dă rezultate: „Speri să fie eficient în continuare”. 
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Ronald Koeman, 63 de ani, mare jucător olandez. Și antrenor la fel de faimos.

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Aflat la al doilea mandat ca selecționer al Țărilor de Jos, se pregătește de primul său Campionat Mondial pe banca Oranje.

61 de meciuri
are Koeman pe banca naționalei Olandei: 20 în primul mandat (2018-2020), 41 în al doilea (de la 1 ianuarie 2023)

Koeman și maladia Bartinei. „Cel mai bun cuvânt pe care îl pot folosi: stabil”

Înaintea turneului final, a vorbit despre suferința soției sale Bartina, despre lupta ei cu cancerul de 16 ani.

„Cel mai bun cuvânt pe care îl pot folosi: stabil. Poate suna plictisitor, dar este neprețuit pentru mine”, a declarat Koeman pentru Telegraaf Vrouw, revista cotidianului De Telegraaf dedicată femeilor.

Este dificil să vină aici, pentru că face tratament în fiecare săptămână. Uneori e greu pentru ea, alteori e greu pentru mine. Ronald Koeman, selecționer Țările de Jos

Koeman: „Face tratament în fiecare miercuri după-amiază

„Imunoterapia și chimioterapia dau rezultate în prezent. Acest lucru este departe de a fi o certitudine în situația mea, așa că sunt sincer recunoscător.

Speri ca tratamentul să fie eficient în continuare. Rămâne de văzut cât timp va fi așa starea ei. Uneori nu e ușor”.

Ronald Koeman, în 2024, la cea de-a 125-a aniversare a clubului Barcelona. Foto: Imago Ronald Koeman, în 2024, la cea de-a 125-a aniversare a clubului Barcelona. Foto: Imago
Ronald Koeman, în 2024, la cea de-a 125-a aniversare a clubului Barcelona. Foto: Imago

Tehnicianul batav ar vrea ca Mondialul să dureze cât mai mult pentru naționala sa, dar suferă din cauza distanței față de Bartina.

„Vorbim despre orice. Deseori și despre cum se simte. Face tratament în fiecare miercuri după-amiază, are efecte secundare una sau două zile.

Acum vorbim de la distanță, din păcate. Asta am ales”, a mai spus Koeman. „Fotbalul este o cale de a mă gândi la alte lucruri”.

„Dacă ajungem în finală, i s-ar permite să sară o dată peste tratament”

Ronald știe care este varianta de a o avea pe Bartina alături la acest Mondial. Să joace ultimul act la CM 2026.

Soția va veni la New York pentru meciul decisiv din 19 iulie.

„Dacă ajungem în finală, i s-ar permite să sară o dată peste tratament. Ar fi o experiență minunată pentru amândoi”.

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