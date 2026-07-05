Răzvan Lucescu, prezentat oficial Tehnicianul român a semnat  cu campioana Qatarului » Ce salariu va avea +12 foto
Foto: X@AlsaddSC
Campionate

Răzvan Lucescu, prezentat oficial Tehnicianul român a semnat cu campioana Qatarului » Ce salariu va avea

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 19:26
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 19:27
  • Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost prezentat de Al-Sadd, campioana Qatarului, după despărțirea de PAOK Salonic.
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Lucescu s-a despărțit de PAOK pe 19 iunie, după două mandate în care și-a trecut în palmares două titluri și două Cupe ale Greciei alături de clubul din Salonic.

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19:25 Răzvan Lucescu, prezentat la Al-Sadd

Duminică seara, Răzvan Lucescu a fost prezentat la Al-Sadd. Antrenorul român a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane cu formația din Qatar.

Răzvan Lucescu, prezentat la Al-Sadd. Foto: X/@AlsaddSC
Răzvan Lucescu, prezentat la Al-Sadd. Foto: X/@AlsaddSC

Galerie foto (12 imagini)

Răzvan Lucescu, prezentat la Al-Sadd. Foto: X/@AlsaddSC Răzvan Lucescu, prezentat la Al-Sadd. Foto: X/@AlsaddSC Răzvan Lucescu, prezentat la Al-Sadd. Foto: X/@AlsaddSC Răzvan Lucescu, prezentat la Al-Sadd. Foto: X/@AlsaddSC Răzvan Lucescu, prezentat la Al-Sadd. Foto: X/@AlsaddSC
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Al-Sadd este cel mai titrat club din Qatar. Are în palmares 19 titluri, 9 Cupe ale Qatarului, 19 Cupe ale Emirului și 15 Supercupe. A cucerit de două ori Liga Campionilor Asiei.

Pentru antrenorul român, mutarea reprezintă o revenire într-o zonă pe care o cunoaște foarte bine.

Lucescu a mai antrenat în Qatar, la El Jaish, iar în Arabia Saudită a avut cel mai important succes continental al carierei: Liga Campionilor Asiei, câștigată în 2019 cu Al-Hilal.

Știrea inițială

Răzvan Lucescu a semnat în Qatar. Contract uriaș cu Al-Sadd

La Al-Sadd, Răzvan Lucescu îl înlocuiește pe Roberto Mancini. Italianul a părăsit clubul în luna iunie, după ce a câștigat titlul în Qatar, dar a pierdut finala Cupei Emirului, 1-4 cu Al Gharafa.

Răzvan Lucescu ar urma să câștige aproximativ 5 milioane de euro pe sezon la Al-Sadd, conform gsp.ro.

Contractul lui Răzvan Lucescu ar urma să fie valabil două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Lucescu ar avea și posibilitatea de a-și aduce propriul staff la Doha.

256 de meciuri
a adunat Răzvan Lucescu în ultimul său mandat la PAOK, început în 2021 și încheiat în 2026. Clubul din Qatar a schimbat des antrenorii în ultimii ani. De la plecarea lui Xavi, în noiembrie 2021, formația qatareză a avut șapte antrenori, doar Felix Sanchez și Juanma Lillo trecând de pragul de 30 de meciuri pe bancă

Al-Sadd, antrenată de nume mari ale fotbalului

La echipa din Qatar au mai antrenat în trecut alți doi români: Ilie Balaci (2001-2002) și Cosmin Olăroiu (2009-2010).

În afară de Olăroiu și Balaci, gruparea qatareză a mai fost antrenată și de Xavi, fostul jucător legendar al Barcelonei, care ulterior a și antrenat gruparea catalană, plecând chiar de la Al-Sadd, în 2021.

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