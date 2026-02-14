Formula 1 ia foc! Verstappen, furibund: „Parcă e Formula E pe steroizi”. Norris: „Poate să se retragă!”

Formula 1, sub tirul cvadruplului campion mondial Max Verstappen, deranjat de noile schimbări. Olandezul sugerează că ar putea renunța.

Lando Norris, deținătorul titlului, i-a replicat: „Suntem plătiți cu sume absurde, nu te poți plânge”.

Noua ediție a Formulei 1 se apropie. Prima etapă e pe 8 martie, Marele Premiu al Australiei de la Melbourne.

Echipele sunt pe ultima linie dreaptă și încearcă să se adapteze schimbărilor impuse de Federația Internațională de Automobilism (FIA):

Monoposturile vor fi mai scurte, mai înguste, mai ușoare.

Vor avea motoare noi.

DRS (Drag Reduction System) va fi eliminat și înlocuit cu un sistem de aerodinamică activă.

Verstappen: „Aceasta nu este Formula 1”. Sugerează că s-ar putea retrage

Ultimele teste din Bahrain l-au aprins pe Max Verstappen. Olandezul, 28 de ani, cvadruplu campion mondial, e cel mai supărat.

„Îmi place să conduc la maximum, dar acum nu pot să fac asta”, s-a plâns batavul într-un interviu pentru Motorsport.com, preluat și de Gazzetta dello Sport.

Max Verstappen, vineri, pe circuitul din Bahrain Foto: Imago

A explicat: „Pentru mine, aceasta nu este Formula 1. Îmi amintește de Formula E, unde totul se rezumă la eficiență și gestionare. O Formula E pe steroizi”.

SuperMax a continuat: „Știu că unii vor fi nemulțumiți de cuvintele mele, însă eu sunt un tip direct. De ce nu aș spune ce părere am despre mașină”:

A sugerat că ar putea renunța la F1.

Când ai câștigat deja atât de mult, nu trebuie neapărat să continui. Sunt atâtea alte lucruri distractive pe care aș vrea să le fac. Un asemenea scenariu nu mă ajută să mă gândesc la un viitor pe termen lung aici Max Verstappen, pilot Red Bull

Norris, spre Verstappen: „Nu trebuie să rămână aici”

Britanicul Lando Norris, 26 de ani, deținătorul titlului în Formula 1, i-a răspuns la fel de incisiv.

„Cuvintele lui Max au fost foarte amuzante. Dacă vrea să se retragă, poate! Nu trebuie să rămână aici.

Lando Norris, în timpul interviului pentru Sky Sports Foto: Imago

F1 e în continuă evoluție, uneori merge mai bine, alteori mai rău. Până la urmă, suntem plătiți cu sume absurde și nu te poți plânge”, a declarat Norris la Sky.

Pentru mine, este o provocare distractivă, trebuie să conduci diferit și să gestionezi diferit. Eu continui să concurez, să călătoresc prin lume și să mă distrez Lando Norris, pilot McLaren

