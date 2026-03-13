Decizie extremă în Formula 1 Schimbare cu impact major în lupta pentru titlu, după numai o cursă disputată
Publicat: 13.03.2026, ora 21:50
Actualizat: 13.03.2026, ora 22:10
  • Formula 1 ar urma să anuleze cursele din Bahrain și Arabia Saudită, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Marele Premiu al Bahrainului este programat pe 12 aprilie, în timp ce cursa din Arabia Saudită urma să se desfășoare o săptămână mai târziu.

Formula 1 ar urma să anuleze cursele din Bahrain și Arabia Saudită

Șefii Formulei 1 ar fi luat această decizie pentru siguranța celor implicați, iar un anunț oficial ar urma să apară în următoarele 48 de ore, conform dailymail.co.uk.

Aceeași sursă menționează că cele două etape nu vor fi nici reprogramate, nici înlocuite, Formula 1 asumându-și pierderi importante de natura financiară. Mai mult, ca urmare a acestei decizii, Formula 1 va intra practic într-o pauză de o lună, până la reluarea calendarului obișnuit.

În 2020, atunci când pandemia de Covid a afectat întreg globul, liderii F1 au pus la punct un program reelaborat pentru a îndeplini obligațiile contractuale privind drepturile TV

Transportul mașinilor și al echipamentelor către Golf ar fi trebuit să să înceapă la mijlocul săptămânii viitoare.

Liderii Formulei 1 poartă în aceste momente discuții cu organizatorii celor două curse, pentru a găsi o rezolvare cât mai rapidă.

Cât plătesc Bahrain și Arabia Saudită pentru a organiza curse de Formula 1

Pentru a organiza Marele Premiu, Bahrain plătește 46 de milioane de euro, în timp ce saudiții contribuie și mai mult la încasările Formulei 1, plătind în jur de 70 de milioane. Este cea mai profitabilă cursă, alături de Marele Premiu al Qatarului.

Mai mult, saudiții contribuie activ la încasările Formulei 1 și prin compania petrolieră de stat Aramco, unul dintre principalii sponsori ai competiției.

În jur de 45 de milioane de euro este valoarea contractului de sponsorizare. Acesta nu ar urma să fie afectat de anularea celor două etape.

Lewis Hamilton: „Am încredere că vor face ceea ce este mai bine”

De șapte ori campion mondial, Lewis Hamilton, pilotul celor de la Ferrari, a declarat: „Știu că Stefano Domenicali (n.r. directorul executiv al F1) va face ceea ce este corect pentru noi și pentru acest sport. Este un lider foarte bun.”

Domenicali și șeful FIA, Muhammed Ben Sulayem se gândesc în aceste momente și la cursele din Dubai și Abu Dhabi, ambele programate la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Cele două mari premii sunt ultimele ale calendarului și ar putea cântări decisiv în economia clasamentului final. Totuși, o decizie cu privire la cele două etape nu a fost încă luată, pe motiv că cele două curse sunt „prea îndepărtate de acest moment”.

„Avem opțiuni, dar este mult prea devreme să ne gândim la anularea acelor curse”, a declarat o sursă din cadrul conducerii Formulei 1.

