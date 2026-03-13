„Nu m-ar deranja” Ianis Zicu a vrut să demisioneze de la Farul:  „Clubul a fost alături de mine”

Ianis Zicu (42 de ani) a recunoscut că a fost foarte aproape de a demisiona din funcția de antrenor al Farului.

Farul Constanța a încheiat sezonul regulat cu trei eșecuri consecutive (0-1 cu FC Argeș, 1-2 cu CFR Cluj și 0-1 cu Csikszereda), iar în presă a apărut informația conform căreia Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) s-ar afla în discuții avansate cu „marinarii”. Clubul a dezmințit-o ulterior.

Ianis Zicu: „Nu m-ar deranja”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul, primul al constănțenilor din play-out, Zicu a fost întrebat despre o posibilă înlocuire a sa cu fostul antrenor de la U Cluj. A afirmat că nu ar fi deranjat dacă acest lucru s-ar întâmpla.

„Nu m-a deranjat zvonul despre venirea lui Ioan Ovidiu Sabău. Știu foarte bine că acest club s-a comportat foarte profesionist cu mine.

Și dacă ar fi adevărat, deși clubul a dezmințit, sincer, nu m-ar deranja, pentru că rezultatele noastre n-au fost pe măsură.

Până la urmă, din ultimele 6 jocuri am câștigat unul singur și e normal ca un club să aibă și variante de rezervă, în situația în care lucrurile nu merg.

Eu, indiferent de situație, sunt alături de club. Îmi doresc să fie clubul într-o poziție bună și atât”, a declarat Ianis Zicu la conferința de presă, potrivit digisport.ro.

Ianis Zicu a vrut să demisioneze de la Farul: „A fost un moment în care eu am vrut să cedez”

Tehnicianul și-a continuat discursul și a dezvăluit că a fost la un pas să-și dea demisia, însă oficialii clubului i-au fost alături și l-au întors din drum:

„Clubul a fost alături de mine, pentru că a fost un moment în care eu am vrut să cedez, din cauza rezultatelor, dar cei din club au vrut ca eu să fiu aici.

Din acest motiv sunt într-un fel ataşat la maximum, pentru că ei au fost alături de mine şi de staff în fiecare moment. Şi îmi doresc să terminăm acest sezon aşa cum trebuie”.

Farul - Petrolul se joacă luni, de la ora 20:30.

