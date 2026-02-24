Verstappen, anunț neașteptat Fostul campion mondial din Formula 1: „Mă văd aproape de finalul carierei” » A dezvăluit noua sa prioritate: „Pe cine interesează?” +12 foto
Foto: IMAGO
Formula 1

Verstappen, anunț neașteptat Fostul campion mondial din Formula 1: „Mă văd aproape de finalul carierei” » A dezvăluit noua sa prioritate: „Pe cine interesează?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 12:47
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 12:47
  • Max Verstappen (28 de ani), pilotul de la Red Bull, a vorbit despre potențiala sa retragere din Formula 1.

Noul sezon de Formula 1 se apropie cu pași repezi. Marele Premiu al Australiei, prima etapă din 2026, este programată să se desfășoare în perioada 6-8 martie.

„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună”
Citește și
„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună”
Citește mai mult
„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună”

Max Verstappen: „Cu siguranță mă văd aproape de final”

Înainte de începerea noului sezon din Formula 1, cvadruplul campion mondial a venit cu câteva declarațiile neașteptate legate de retragerea sa.

„Cu siguranță mă văd aproape de final. Aș spune că noul regulament nu ajută la prelungirea carierei mele în F1, dar nu contează, sunt fericit cu parcursul meu, pot renunța fără probleme, am alte proiecte”, a declarat Max Verstappen în podcastul Up to Speed, citat de marca.com.

2028
este anul când contractul lui Max Verstappen cu echipa Red Bull va expira

Echipele participante în Formula 1 trebuie să se adapteze schimbărilor impuse de Federația Internațională de Automobilism (FIA):

  • Monoposturile vor fi mai scurte, mai înguste, mai ușoare. 
  • Vor avea motoare noi. 
  • DRS (Drag Reduction System) va fi eliminat și înlocuit cu un sistem de aerodinamică activă. 

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Verstappen și-a exprimat nemulțumirea cu privire la aceste schimbări, declarând:

„Pentru mine, aceasta nu este Formula 1. Îmi amintește de Formula E, unde totul se rezumă la eficiență și gestionare. O Formula E pe steroizi”.

FOTO. Noul monopost Red Bull

Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: X/Oracle Red Bull Racing
Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: X/Oracle Red Bull Racing

Galerie foto (12 imagini)

Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing Red Bull a dezvăluit noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Foto: Captură X/Oracle Red Bull Racing
+12 Foto
labels.photo-gallery

Max Verstappen: „Vreau să-mi trăiesc viața”

Pilotul de la Red Bull a explicat cât de important a devenit pentru el să petreacă timp alături de familia sa.

„Pe cine interesează, când ai 60 sau 70 de ani, dacă ai câștigat 4 sau 10 titluri? Îmbătrânesc și prefer să petrec timp cu familia mea înainte ca ei să nu mai fie, este ceva ce am realizat odată cu trecerea timpului.

Recent schiam cu prieteni buni și cu familia și mi-am dat seama cât de fantastic este să putem petrece mai multe zile împreună, să apreciem viața.

Vreau să-mi trăiesc viața, o trăiești o singură dată și nu vreau să petrec 25 de ani pilotând o mașină, vreau să apreciez ce este dincolo de asta. Poate sună dramatic, dar nu vreau să trăiesc doar pentru a concura”, a mai declarat Max Verstappen.

4
titluri mondiale a cucerit Max Verstappen, în 2021, 2022, 2023 și 2024

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026

Martie

  • 6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne
  • 13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai
  • 27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka

Aprilie

  • 10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir
  • 17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah

Mai

  • 1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA
  • 22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal

Iunie

  • 5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo
  • 12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona
  • 26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg

Iulie

  • 3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone
  • 17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps

August

  • 21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort
  • 24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta

Septembrie

  • 4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza
  • 11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania
  • 25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku

Octombrie

  • 9-11: Marele Premiu de la Singapore
  • 23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin
  • 30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico

Noiembrie

  • 6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo
  • 19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA
  • 27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail

Decembrie

  • 4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina

În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Citește și

Cristi Chivu, out din Liga Campionilor Inter a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt și părăsește competiția. Cum ar putea arăta primele patru optimi de finală
Liga Campionilor
21:18
Cristi Chivu, out din Liga Campionilor Inter a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt și părăsește competiția. Cum ar putea arăta primele patru optimi de finală
Citește mai mult
Cristi Chivu, out din Liga Campionilor Inter a fost învinsă tur-retur de Bodo/Glimt și părăsește competiția. Cum ar putea arăta primele patru optimi de finală
„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună”
Campionate
11:44
„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună”
Citește mai mult
„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
formula 1 Red Bull retragere max verstappen
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share