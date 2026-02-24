Max Verstappen (28 de ani), pilotul de la Red Bull, a vorbit despre potențiala sa retragere din Formula 1.

Noul sezon de Formula 1 se apropie cu pași repezi. Marele Premiu al Australiei, prima etapă din 2026, este programată să se desfășoare în perioada 6-8 martie.

Max Verstappen: „Cu siguranță mă văd aproape de final”

Înainte de începerea noului sezon din Formula 1, cvadruplul campion mondial a venit cu câteva declarațiile neașteptate legate de retragerea sa.

„Cu siguranță mă văd aproape de final. Aș spune că noul regulament nu ajută la prelungirea carierei mele în F1, dar nu contează, sunt fericit cu parcursul meu, pot renunța fără probleme, am alte proiecte”, a declarat Max Verstappen în podcastul Up to Speed, citat de marca.com.

2028 este anul când contractul lui Max Verstappen cu echipa Red Bull va expira

Echipele participante în Formula 1 trebuie să se adapteze schimbărilor impuse de Federația Internațională de Automobilism (FIA):

Monoposturile vor fi mai scurte, mai înguste, mai ușoare.

Vor avea motoare noi.

DRS (Drag Reduction System) va fi eliminat și înlocuit cu un sistem de aerodinamică activă.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Verstappen și-a exprimat nemulțumirea cu privire la aceste schimbări, declarând:

„Pentru mine, aceasta nu este Formula 1. Îmi amintește de Formula E, unde totul se rezumă la eficiență și gestionare. O Formula E pe steroizi”.

FOTO. Noul monopost Red Bull

Max Verstappen: „Vreau să-mi trăiesc viața”

Pilotul de la Red Bull a explicat cât de important a devenit pentru el să petreacă timp alături de familia sa.

„Pe cine interesează, când ai 60 sau 70 de ani, dacă ai câștigat 4 sau 10 titluri? Îmbătrânesc și prefer să petrec timp cu familia mea înainte ca ei să nu mai fie, este ceva ce am realizat odată cu trecerea timpului.

Recent schiam cu prieteni buni și cu familia și mi-am dat seama cât de fantastic este să putem petrece mai multe zile împreună, să apreciem viața.

Vreau să-mi trăiesc viața, o trăiești o singură dată și nu vreau să petrec 25 de ani pilotând o mașină, vreau să apreciez ce este dincolo de asta. Poate sună dramatic, dar nu vreau să trăiesc doar pentru a concura”, a mai declarat Max Verstappen.

4 titluri mondiale a cucerit Max Verstappen, în 2021, 2022, 2023 și 2024

Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026

Martie

6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne

13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai

27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka

Aprilie

10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir

17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah

Mai

1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA

22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal

Iunie

5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo

12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona

26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg

Iulie

3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone

17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps

August

21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort

24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta

Septembrie

4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza

11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania

25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku

Octombrie

9-11: Marele Premiu de la Singapore

23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin

30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico

Noiembrie

6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo

19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA

27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail

Decembrie

4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina

În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport