- Max Verstappen (28 de ani), pilotul de la Red Bull, a vorbit despre potențiala sa retragere din Formula 1.
Noul sezon de Formula 1 se apropie cu pași repezi. Marele Premiu al Australiei, prima etapă din 2026, este programată să se desfășoare în perioada 6-8 martie.
Max Verstappen: „Cu siguranță mă văd aproape de final”
Înainte de începerea noului sezon din Formula 1, cvadruplul campion mondial a venit cu câteva declarațiile neașteptate legate de retragerea sa.
„Cu siguranță mă văd aproape de final. Aș spune că noul regulament nu ajută la prelungirea carierei mele în F1, dar nu contează, sunt fericit cu parcursul meu, pot renunța fără probleme, am alte proiecte”, a declarat Max Verstappen în podcastul Up to Speed, citat de marca.com.
Echipele participante în Formula 1 trebuie să se adapteze schimbărilor impuse de Federația Internațională de Automobilism (FIA):
- Monoposturile vor fi mai scurte, mai înguste, mai ușoare.
- Vor avea motoare noi.
- DRS (Drag Reduction System) va fi eliminat și înlocuit cu un sistem de aerodinamică activă.
În urmă cu aproximativ două săptămâni, Verstappen și-a exprimat nemulțumirea cu privire la aceste schimbări, declarând:
„Pentru mine, aceasta nu este Formula 1. Îmi amintește de Formula E, unde totul se rezumă la eficiență și gestionare. O Formula E pe steroizi”.
FOTO. Noul monopost Red Bull
Galerie foto (12 imagini)
Max Verstappen: „Vreau să-mi trăiesc viața”
Pilotul de la Red Bull a explicat cât de important a devenit pentru el să petreacă timp alături de familia sa.
„Pe cine interesează, când ai 60 sau 70 de ani, dacă ai câștigat 4 sau 10 titluri? Îmbătrânesc și prefer să petrec timp cu familia mea înainte ca ei să nu mai fie, este ceva ce am realizat odată cu trecerea timpului.
Recent schiam cu prieteni buni și cu familia și mi-am dat seama cât de fantastic este să putem petrece mai multe zile împreună, să apreciem viața.
Vreau să-mi trăiesc viața, o trăiești o singură dată și nu vreau să petrec 25 de ani pilotând o mașină, vreau să apreciez ce este dincolo de asta. Poate sună dramatic, dar nu vreau să trăiesc doar pentru a concura”, a mai declarat Max Verstappen.
Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 – Sezon 2026
Martie
- 6-8: Marele Premiu al Australiei - Melbourne
- 13-15: Marele Premiu al Chinei - Shanghai
- 27-29: Marele Premiu al Japoniei - Suzuka
Aprilie
- 10-12: Marele Premiu al Bahrainului - Sakhir
- 17-19: Marele Premiu al Arabiei Saudite - Jeddah
Mai
- 1-3: Marele Premiu de la Miami - SUA
- 22-24: Marele Premiu al Canadei - Montreal
Iunie
- 5-7: Marele Premiu al Principatului Monaco - Monte Carlo
- 12-14: Marele Premiu al Spaniei - Barcelona
- 26-28: Marele Premiu al Austriei - Spielberg
Iulie
- 3-5: Marele Premiu al Marii Britanii - Silverstone
- 17-19: Marele Premiu al Belgiei - Spa-Francorchamps
August
- 21-23: Marele Premiu al Olandei - Zandvoort
- 24-26: Marele Premiu al Ungariei - Budapesta
Septembrie
- 4-6: Marele Premiu al Italiei - Monza
- 11-13: Marele Premiu de la Madrid - Spania
- 25-27: Marele Premiu al Azerbaidjanului - Baku
Octombrie
- 9-11: Marele Premiu de la Singapore
- 23-25: Marele Premiu al Statelor Unite - Austin
- 30 oct.-1 nov.: Marele Premiu al Mexicului - Ciudad de Mexico
Noiembrie
- 6-8: Marele Premiu al Braziliei - Sao Paulo
- 19-21: Marele Premiu de la Las Vegas - SUA
- 27-29: Marele Premiu al Qatarului - Losail
Decembrie
- 4-6: Marele Premiu de la Abu Dhabi - Yas Marina
În România, drepturile de difuzare pentru Formula 1 în sezonul 2026 aparțin Antena Group, iar transmisiunile vor fi realizate pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.