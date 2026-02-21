Imagini impresionante  A revenit fotbalul în Gaza, printre dărâmături: „Mulți coechipieri au fost uciși sau răniți. Bucuria e incompletă” +6 foto
Foto: captură X/@centregoals
Imagini impresionante A revenit fotbalul în Gaza, printre dărâmături: „Mulți coechipieri au fost uciși sau răniți. Bucuria e incompletă"

George Neagu
Publicat: 21.02.2026, ora 13:15
Actualizat: 21.02.2026, ora 13:15
  • Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza, după o lungă perioadă marcată de conflictul armat cu Israel.
  • Două meciuri s-au disputat recent pe un teren sintetic care este înconjurat de ruine.

În urma conflictului dintre Israel și Palestina început în 2023, aproximativ 84.000 de persoane au decedat, civili și militari (82.000 de palestinieni din Gaza și 2.000 de israelieni).

Planul de pace din zonă a fost agreat în septembrie 2025, însă atacurile israeliene au continuat, ucigând 442 de palestinieni și rănind alți 1.240.

FOTO. Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza

În ciuda tragicelor evenimente care s-au petrecut și se petrec în Gaza, localnicii au încercat să simuleze o urmă de normalitate și au organizat un turneu de fotbal după mai bine de doi ani, pe un teren sintetic, de cinci contra cinci.

În primul meci s-au întâlnit echipele Jabalia Youth și Al-Sadaqa, care s-a încheiat la egalitate. A doua partidă a fost între Beit Hanoun și Al-Shujaiya, care s-a terminat tot cu o remiză.

Au fost prezenți și spectatori, care au privit meciul printre ruinele din apropiere. Aceștia au aplaudat și s-au urcat pe un zid de beton crăpat pentru a avea vizibilitate mai bună.

Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza. Foto: captură X/@centregoals
Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza. Foto: captură X/@centregoals

Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza. Foto: captură X/@centregoals Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza. Foto: captură X/@centregoals Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza. Foto: captură X/@centregoals Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza. Foto: captură X/@centregoals Fotbalul a revenit în Fâșia Gaza. Foto: captură X/@centregoals
Youssef Jendiya (21 de ani), jucătorul echipei Jabalia Youth, și-a descris sentimentele pe care le-a avut pe terenul de fotbal, după o perioadă marcată de război: „Confuz. Fericit, trist, bucuros, fericit”, conform reuters.com.

„Oamenii caută apă dimineața: mâncare, pâine. Viața este puțin dificilă. Dar mai rămâne puțin din zi în care poți veni să joci fotbal și să exprimi o parte din bucuria din tine.

Vii la stadion și îți lipsesc mulți dintre colegii tăi… uciși, răniți sau plecați pentru tratament. Așa că bucuria este incompletă”, a completat Youssef Jendiya.

Organizatorii au precizat că turneul de fotbal a fost menit să revitalizeze acest sport și să restabilească un sentiment de normalitate pentru jucători și comunitate.

Pentru a se disputa acest turneu, Asociația de Fotbal a curățat terenul de resturile provenite dintr-un zid dărâmat pe gazon și au ridicat un gard care înconjoară terenul.

Amjad Abu Awda (31 de ani), jucător al echipei Beit Hanoun, a spus:

„Indiferent de ceea ce s-a întâmplat în termeni de distrugere și război genocidar, noi continuăm să jucăm și să trăim. Viața trebuie să continue”.

Locul unde a fost amplasat stadionul Yarmouk din orașul Gaza, cu 9.000 de locuri, care a fost distrus complet de forțele israeliene, adăpostește acum numeroase familii, care locuiesc în corturi.

De ce a fost acuzată Israel de genocid în Gaza

Convenția din 1948 pentru prevenirea și pedepsirea genocidului îl definește ca fiind comiterea de crime „cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios, ca atare”, conform reuters.com.

Comisia de anchetă ONU susține că autoritățile israeliene și forțele de securitate au comis patru dintre cele cinci acte de genocid definite de Convenția pentru Prevenirea și Reprimarea Crimei de Genocid:

  • Uciderea unor membri ai grupului etnic sau național vizat
  • Cauzarea de vătămări fizice sau psihice grave
  • Crearea unor condiții de viață menite să ducă la distrugerea fizică a grupului
  • Aplicarea de măsuri pentru prevenirea nașterilor în cadrul grupului

Al cincilea este transferul forțat al copiilor către alte grupuri.

