Nicolae Stanciu. Foto: Instagram
Stanciu, primul gol în China FOTO. „Tricolorul” a spart gheața cu două săptămâni înainte de barajul cu Turcia, dar echipa sa a pierdut categoric

alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 17:01
  • Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, a înscris primul său gol de la revenirea în campionatul Chinei.
  • Deși românul a reușit să marcheze, Dalian Yingbo a pierdut pe terenul celor de la Wuhan Three Towns (1-4).
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Wuhan Three Towns, fosta echipă a lui Stanciu, a deschis scorul în minutul 24, prin Jhonder Cadiz, iar Gustavo Sauer a majorat diferența în minutul 31.

Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo 1-4. Nicolae Stanciu a marcat primul său gol de la revenirea în China

În minutele de prelungire ale primei reprize, Dalian Yingbo a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Nicolae Stanciu a transformat fără emoții: l-a învins pe Jingqi Fang cu un șut puternic, trimis sub bara transversală.

Nicolae Stanciu a marcat pentru Dalian Yingbo în înfrângerea cu Wuhan Three Towns (1-4). Foto: „X”, @football_t69515

În ciuda golului care a dus scorul la 2-1, Dalian Yingbo nu a reușit să rămână în joc după pauză.

În startul reprizei secunde, Kilian Bevis a refăcut rapid diferența, înscriind pentru 3-1 în minutul 47, iar Jinxian Wang a închis tabela în minutul 73, cu golul care a stabilit rezultatul final.

Acesta a fost al doilea meci al lui Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo în actualul sezon, după debutul încheiat tot cu un eșec, scor 3-5, în fața formației Shanghai Shenhua.

este locul ocupat de echipa lui Stanciu. Nu mai puțin de 9 din cele 16 echipe au început campionatul cu puncte de penalizare, în urma unor sancțiuni legate de trucarea meciurilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
  • Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

