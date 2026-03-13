- Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, a înscris primul său gol de la revenirea în campionatul Chinei.
- Deși românul a reușit să marcheze, Dalian Yingbo a pierdut pe terenul celor de la Wuhan Three Towns (1-4).
- Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Wuhan Three Towns, fosta echipă a lui Stanciu, a deschis scorul în minutul 24, prin Jhonder Cadiz, iar Gustavo Sauer a majorat diferența în minutul 31.
În minutele de prelungire ale primei reprize, Dalian Yingbo a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Nicolae Stanciu a transformat fără emoții: l-a învins pe Jingqi Fang cu un șut puternic, trimis sub bara transversală.
În ciuda golului care a dus scorul la 2-1, Dalian Yingbo nu a reușit să rămână în joc după pauză.
În startul reprizei secunde, Kilian Bevis a refăcut rapid diferența, înscriind pentru 3-1 în minutul 47, iar Jinxian Wang a închis tabela în minutul 73, cu golul care a stabilit rezultatul final.
Acesta a fost al doilea meci al lui Nicolae Stanciu pentru Dalian Yingbo în actualul sezon, după debutul încheiat tot cu un eșec, scor 3-5, în fața formației Shanghai Shenhua.
Lista preliminară pentru barajul CM 2026: Ioan Vermeșan și Marius Corbu, surprizele lui Mircea Lucescu
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
- Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
- Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
- Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
- Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
- Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
- Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
- Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
- Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)
- Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI
- Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)
- Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)
- Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).