„Mincinos” vs. „Escroc” Tensiune între Laporta și Font la ultima dezbatere înainte de alegerile pentru președinția Barcelonei
Joan Laporta a fost președintele Barcelonei timp de 12 ani în două perioade Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.03.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 16:55
  • Barcelona se pregătește de alegeri prezidențiale. Cei doi candidați, Joan Laporta și Victor Font, s-au întrecut în acuzații și insulte. 

Duminică, 15 martie, Barcelona își va alege noul președinte.

Candidează încă o dată Joan Laporta, 63 de ani, care a condus clubul în două perioade diferite:

  • 2003-2010. A cucerit 12 trofee, inclusiv două Ligi ale Campionilor (2006 și 2009). 
  • Din 2021. Încă șapte competiții câștigate. Fără altă cupă de Champions. 
15 trofee
are Laporta și cu echipa feminină blaugrana, toate în al doilea mandat. Printre ele, 3 Ligi ale Campionilor

Rival său este Victor Font, 53 de ani, om de afaceri spaniol, care a pierdut în 2021 cursa alegerilor prezidențiale ale Barcei.

Laporta, despre Font: „Un tehnocrat care stă în spatele unui computer. Destabilizează”

Cei doi s-au înfruntat joi seară în ultima dezbatere, la postul catalan TV3. Și a fost tensiune. S-au certat, s-au contrazis, s-au insultat, s-au acuzat, au vorbit unul peste celălalt.

Marca a prezentat tumultuosul dialog al candidaților.

„Font neagă dovezile, de fiecare dată când vorbește destabilizează. Este un tehnocrat care stă în spatele unui computer. Mai mult, acum, cu sprijinul lui Bartomeu (n.r. președintele Barcelonei între 2014 și 2020), poate distruge ce am construit toți împreună”, l-a împuns Laporta.

Victor Font, în tricoul blaugrana al Barcei Foto: Imago

Font a replicat: „La acest vot nu alegem între un candidat sau altul, ci între două modele. Vrem o Barcelona care ne pune limite sau una irezistibilă?”.

Acesta l-a acuzat pe Laporta că minte. „E o lipsă de respect față de socios (n.r. - fani membri cotizanți la club), iar noi visăm la o Barca onestă”. 

Nu, tu ești mincinos. Eu am pus Barcelona pe o bază financiară sănătoasă. Joan Laporta, ultimul președinte al Barcelonei

Font l-a contestat: „Stabilitate înseamnă să poți înscrie jucători. Flick are nevoie de oameni care să planifice, nu să improvizeze”.

O înțepătură legată de faptul că Barca a avut constant probleme în ultimii ani pentru a-și înregistra întreg lotul.

Laporta s-a întors la adevăr vs. minciună, susținând că Font îi păcălește pe susținători spunând că negociază pentru transferul lui Haaland.

Nu ai niciun simț al rușinii. Ar trebui să taci. Agentul lui Haaland a negat. Joan Laporta

Font, despre Laporta: „A pierdut un miliard”

Font l-a acuzat de gestionarea dezastruoasă a clubului. „Laporta cel din 2003 ar depune moțiune de cenzură împotriva celui din 2026. Dacă partea economică nu funcționează, totul va eșua, chiar dacă partea sportivă dă rezultate”, a afirmat el.

„Nu avem capacitatea de a genera profit. Datoria a crescut de două ori și jumătate. S-au vândut active către companii dubioase”.

Această conducere a pierdut un miliard de euro și spune că salvează Barca. Noi propunem un plan care va genera venituri de 1,65 miliarde și 350 de milioane profit în fiecare an. Victor Font, candidat la președinția Barcelonei

Laporta, care l-a numit „escroc” pe Font, a răspuns cu altă promisiune: „Până în 2031, vom construi viitorul. Vom genera 1,8 miliarde”.

S-au certat și la subiectul Messi. „Acea zi de august ne-a rupt sufletul”, a afirmat Font, care îl consideră pe Laporta principalul vinovat pentru despărțirea de simbolul istoriei blaugrana.

Vrea să-l transforme pe Leo în președinte de onoare al Barcelonei, în timp ce Laporta anunță că va ridica statuia lui Messi în fața Camp Nou.

Font: „Prietenul fostului cumnat voia să fie director sportiv”

Font l-a criticat pe Laporta și pentru directorul sportiv Deco - „A făcut doar trei transferuri, Vitor Roque, care a declanșat cele mai mari pierderi din istoria clubului, Joan Garcia și Olmo” - și mai ales pentru consilierul Alejandro Echeverria, despre care Xavi spunea că „e deasupra președintelui”.

I-a înlocuit pe Jordi Cruyff și pe Mateu Alemany ca directori, doi mari profesioniști, pentru că prietenul fostului cumnat voia să fie director sportiv. Victor Font

Acesta a negat însă ceva: „Laporta m-a acuzat că am susținut că Deco a băgat mâna la bani. Și asta e o minciună”.

Alt citat dur al lui Font: „Manipulezi realitatea și faci să pară că jucătorii sunt proprietatea ta. Clubul e mai presus decât orice individ”.

Font reprezintă un pericol pentru proiectul sportiv al Barcelonei. Joan Laporta

barcelona Joan Laporta alegeri presedinte Victor Font
