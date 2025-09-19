„Cea mai mare pierdere din fotbalul secolului XXI” Jucătorul comparat cândva cu Messi sau Maradona s-a apucat de alt sport. A ajuns la 70 de turnee într-un singur an!
Hatem Ben Arfa (foto: Imago)
Campionate

„Cea mai mare pierdere din fotbalul secolului XXI” Jucătorul comparat cândva cu Messi sau Maradona s-a apucat de alt sport. A ajuns la 70 de turnee într-un singur an!

alt-text Cristina Negrilă
Publicat: 19.09.2025, ora 18:49
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 19:56
  • Are 17 trofee câștigate de-a lungul carierei de fotbalist, a fost internațional francez și s-a retras în 2022, dar nu a rupt legătura cu fotbalul. Dimpotrivă.
  • Hatem Ben Arfa (38 de ani) a jucat pentru cluburi din Ligue 1, Premier League și La Liga, iar acum se bucură de alt sport. Joacă 70 de turnee pe an. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Hatem Ben Arfa a bifat selecții la toate naționalele franceze de Under, începând de la U16 până la U21, încununându-și cariera cu selecții pentru reprezentativa mare a Franței.

15 selecții
pentru naționala Franței a bifat Hatem Ben Arfa. A marcat două goluri

„Cea mai mare pierdere din fotbalul secolului XXI”. Comparat cândva cu Messi sau Maradona s-a apucat de alt sport. A ajuns la 70 de turnee într-un singur an!

A impresionat când avea 15 ani, ceea ce l-a ajutat să ajungă la Clairefontaine, un prestigios centru de antrenament din Franța. Era considerat un copil-minune al fotbalului. A început ca mijlocaș ofensiv și a jucat apoi ca extremă stânga sau dreapta.

Fotbalist talentat, cu glezna fină, dar capricios, mijlocașul ofensiv a fost comparat când era doar un puști cu Messi sau Maradona. Nu a ajuns niciodată la nivelul celor două legende însă, fiind celebru pentru episoade de indisciplină.

Înainte să-și încheie cariera de fotbalist, Hatem Ben Arfa a jucat la Lille, de unde a plecat în 2022, după ce s-a certat cu antrenorul Jocelyn Gourvennec.

Hatem Ben Arfa a trecut de la fotbal la padel

La 35 de ani a decis să pună ghetele în cui și să se dedice altui sport. Padelul, un sport asemănător cu tenisul, dar jucat pe un teren mai mic, e noua pasiune a francezului, care a ajuns să bifeze în 2023 un număr de 70 de turnee într-un singur an, scrie tn.com.ar.

Hatem Ben Arfa (foto: padel-magazine.co.uk) Hatem Ben Arfa (foto: padel-magazine.co.uk)
Hatem Ben Arfa (foto: padel-magazine.co.uk)

Ca și pe terenul de fotbal, unde piciorul său de bază era stângul, în noul sport pe care-l practică ține racheta cu mâna stângă.

S-a înscris în liga franceză, unde există peste 45.000 de jucători activi, și a ajuns pe locul 997 în 2024.

Ben Arfa se antrenează intensiv, până la cinci zile pe săptămână, uneori în compania altor foști jucători de fotbal.

Nu face altceva decât să joace padel. Face asta aproape în fiecare zi. Creează o atmosferă bună pe teren. Este o plăcere să-l avem ca jucător. Nu este un nemernic. Vine să se distreze. Oamenii sunt fericiți să joace împotriva lui Roland Mermillod, arbitru, pentru Le Parisien

„Hatem Ben Arfa, cea mai mare pierdere din fotbalul secolului XXI”

Fostul impresar al lui Ben Arfa, Frederic Guerra, regretă că acesta nu a fost mai serios în fotbal:

„Este o chestie psihologică din copilăria lui. Era rege, rege, rege. I se spunea mereu ce merită, dar niciodată nu i se spunea să muncească.

Eram convins că am un jucător care, dacă lucram la mintea lui, putea câștiga Balonul de Aur. Era atât de talentat. Este o pierdere uriașă, poate cea mai mare pierdere din fotbalul secolului XXI.

Sunt o mulțime de jucători cărora li s-a spus de la început că vor fi perle și tot au reușit. Cristiano Ronaldo a devenit un fotbalist imens pentru că a muncit de la început, Karim Benzema a ales exact aceeași cale. Este nevoie de muncă, talentul nu este suficient”, explica agentul pentru RMC Sport.

De-a lungul carierei de fotbalist, în care a adunat peste 400 de apariții, Hatem Ben Arfa a jucat pentru Lyon, Marseille, Newcastle, Hull City, Nice, PSG, Rennes, Valladolid, Bordeaux și Lille.

Citește și

lionel messi Diego Armando Maradona Hatem Ben Arfa fotbal padel
