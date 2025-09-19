„Lupți sau mori!” Înfricoșător! Un atlet kenyan susține că a fost trimis cu forța de ruși pe frontul ucrainean. A fost capturat!
Imagine de război, în liniile de apărare ucrainene Foto: Imago
Diverse

„Lupți sau mori!” Înfricoșător! Un atlet kenyan susține că a fost trimis cu forța de ruși pe frontul ucrainean. A fost capturat!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 15:34
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 15:35
  • Un kenyan prins de armata ucraineană povestește cum a fost păcălit la Sankt Petersburg, apoi trimis în război de ruși după doar o săptămână de pregătire într-o tabără militară. 
  • Afirmă că și-a dat jos uniforma și a fugit spre liniile din fața sa. Imploră plângând: „Nu mă trimiteți înapoi în Rusia. Voi fi ucis!”.

Războiul aflat atât de aproape de noi durează de trei ani și jumătate, din 24 februarie 2022, ziua când Rusia a invadat Ucraina.

A cerut să fie eutanasiată! Povestea răvășitoare a femeii care a căzut 30 de metri și a rămas paralizată. Apoi a devenit triplă campioană mondială
Citește și
A cerut să fie eutanasiată! Povestea răvășitoare a femeii care a căzut 30 de metri și a rămas paralizată. Apoi a devenit triplă campioană mondială
Citește mai mult
A cerut să fie eutanasiată! Povestea răvășitoare a femeii care a căzut 30 de metri și a rămas paralizată. Apoi a devenit triplă campioană mondială

Rusia recrutează și din Africa: mercenari sau obligați să lupte în război

Le Figaro prezintă povestea unui kenyan prins de armata ucraineană în regiunea Harkov, prizonier care susține că este atlet, a fost păcălit de ruși și obligat să lupte în armata Kremlinului. 

Cotidianul francez scrie că „recrutarea africanilor în Rusia nu e o noutate”, Kievul capturând deja mai mulți mercenari din această parte a lumii.

Unii, tentați de salariile foarte mari oferite, voluntari din Togo, Nigeria sau Camerun. Alții, victime ale dezinformării și folosirii forței. „Carne de tun”, fapt scos la lumină în iunie 2024, după o anchetă France 24.

Povestea spusă de kenyan. „Turist” păcălit și dus într-o tabără militară: „Ai semnat cu armata!”

Kenyanul capturat de Brigada 57 motorizată ucraineană a afirmat că este unul dintre cei manipulați de ruși, apoi trimis cu forța pe front.

Evans, așa cum s-a prezentat, sportiv de peste zece ani, a spus că drama lui a început la Sankt Petersburg. Era simplu turist.

Kenyanul care susține că e sportiv și a fost trimis cu forța în război Foto: Imago Kenyanul care susține că e sportiv și a fost trimis cu forța în război Foto: Imago
Kenyanul care susține că e sportiv și a fost trimis cu forța în război Foto: Imago

Acesta a povestit că, înainte să plece înapoi în Kenya, a fost abordat de un bărbat, care i-a promis prelungirea vizei și găsirea unui loc de muncă.

Contractul, scris numai în rusă, a apărut rapid, chiar în aceeași seară, și Evans a semnat. Afirmă că acea persoană i-a cerut pașaportul și telefonul. I-a zis că i le returnează în scurt timp, însă nu le-a mai văzut.

A fost luat cu mașina de alți bărbați și dus într-un loc necunoscut. „Mergi să te relaxezi”, i s-a transmis. A ajuns într-o tabără militară.

Când a refuzat, a primit acest mesaj: „Ai semnat un contract cu armata, nu te mai poți retrage. Lupți sau mori!”.

„Nu mă trimiteți înapoi în Rusia! Mă vor ucide!”

Evans a explicat că a fost pregătit doar o săptămână, învățat să folosească arme „într-o tabără în care erau majoritar ruși, dar și bieloruși și tadjici”.

Acea semnătură mi-a ruinat viața. Nu sunt dușman al Ucrainei, sunt doar o victimă. Kenyan capturat de armata Kievului

Chiar dacă nu vorbește rusa și nu înțelege instrucțiunile de război, a fost trimis pe front.

„Mi-am scos uniforma și am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene. În altă direcție, aș fi fost împușcat”, a spus el plângând, potrivit Le Figaro.

A fost descoperit de o patrulă ucraineană după două zile: „Soldații m-au legat și m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă și mâncare”.

Nu mă trimiteți înapoi în Rusia! Mă vor ucide! Am acasă o fiică de 16 ani, care locuiește cu mama. Are nevoie de mine! Kenyan capturat de armata ucraineană

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

„Asta se va întâmpla cu Blănuță!” Sursele GOLAZO.ro din Ucraina spun ce decizie se așteaptă să ia Dinamo Kiev: „A fost o prostie. Îi urăsc!”
Stranieri
15:54
„Asta se va întâmpla cu Blănuță!” Sursele GOLAZO.ro din Ucraina spun ce decizie se așteaptă să ia Dinamo Kiev: „A fost o prostie. Îi urăsc!”
Citește mai mult
„Asta se va întâmpla cu Blănuță!” Sursele GOLAZO.ro din Ucraina spun ce decizie se așteaptă să ia Dinamo Kiev: „A fost o prostie. Îi urăsc!”
Ce-i cer lui Blănuță ca să-l ierte! Ultrașii lui Dinamo Kiev nu-l cred după scuzele pentru postările pro-ruse. Vor ceva legat de război
Stranieri
11:33
Ce-i cer lui Blănuță ca să-l ierte! Ultrașii lui Dinamo Kiev nu-l cred după scuzele pentru postările pro-ruse. Vor ceva legat de război
Citește mai mult
Ce-i cer lui Blănuță ca să-l ierte! Ultrașii lui Dinamo Kiev nu-l cred după scuzele pentru postările pro-ruse. Vor ceva legat de război

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
rusia Sankt Petersburg ucraina razboi razboi ucraina kenyan atlet front
Știrile zilei din sport
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Superliga
19.09
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Citește mai mult
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Superliga
19.09
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Citește mai mult
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Campionate
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Citește mai mult
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Superliga
19.09
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Citește mai mult
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:16
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
10:06
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
23:34
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Superliga
00:06
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Citește mai mult
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
Superliga
19.09
„Bucurați-vă!” Gigi Becali, resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?”
Citește mai mult
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Superliga
19.09
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Citește mai mult
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Superliga
19.09
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Citește mai mult
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share