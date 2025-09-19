„Lupți sau mori!” Înfricoșător! Un atlet kenyan susține că a fost trimis cu forța de ruși pe frontul ucrainean. A fost capturat!

- Un kenyan prins de armata ucraineană povestește cum a fost păcălit la Sankt Petersburg, apoi trimis în război de ruși după doar o săptămână de pregătire într-o tabără militară.
- Afirmă că și-a dat jos uniforma și a fugit spre liniile din fața sa. Imploră plângând: „Nu mă trimiteți înapoi în Rusia. Voi fi ucis!”.
Războiul aflat atât de aproape de noi durează de trei ani și jumătate, din 24 februarie 2022, ziua când Rusia a invadat Ucraina.
Rusia recrutează și din Africa: mercenari sau obligați să lupte în război
Le Figaro prezintă povestea unui kenyan prins de armata ucraineană în regiunea Harkov, prizonier care susține că este atlet, a fost păcălit de ruși și obligat să lupte în armata Kremlinului.
Cotidianul francez scrie că „recrutarea africanilor în Rusia nu e o noutate”, Kievul capturând deja mai mulți mercenari din această parte a lumii.
Unii, tentați de salariile foarte mari oferite, voluntari din Togo, Nigeria sau Camerun. Alții, victime ale dezinformării și folosirii forței. „Carne de tun”, fapt scos la lumină în iunie 2024, după o anchetă France 24.
Povestea spusă de kenyan. „Turist” păcălit și dus într-o tabără militară: „Ai semnat cu armata!”
Kenyanul capturat de Brigada 57 motorizată ucraineană a afirmat că este unul dintre cei manipulați de ruși, apoi trimis cu forța pe front.
Evans, așa cum s-a prezentat, sportiv de peste zece ani, a spus că drama lui a început la Sankt Petersburg. Era simplu turist.
Acesta a povestit că, înainte să plece înapoi în Kenya, a fost abordat de un bărbat, care i-a promis prelungirea vizei și găsirea unui loc de muncă.
Contractul, scris numai în rusă, a apărut rapid, chiar în aceeași seară, și Evans a semnat. Afirmă că acea persoană i-a cerut pașaportul și telefonul. I-a zis că i le returnează în scurt timp, însă nu le-a mai văzut.
A fost luat cu mașina de alți bărbați și dus într-un loc necunoscut. „Mergi să te relaxezi”, i s-a transmis. A ajuns într-o tabără militară.
Când a refuzat, a primit acest mesaj: „Ai semnat un contract cu armata, nu te mai poți retrage. Lupți sau mori!”.
„Nu mă trimiteți înapoi în Rusia! Mă vor ucide!”
Evans a explicat că a fost pregătit doar o săptămână, învățat să folosească arme „într-o tabără în care erau majoritar ruși, dar și bieloruși și tadjici”.
Acea semnătură mi-a ruinat viața. Nu sunt dușman al Ucrainei, sunt doar o victimă. Kenyan capturat de armata Kievului
Chiar dacă nu vorbește rusa și nu înțelege instrucțiunile de război, a fost trimis pe front.
„Mi-am scos uniforma și am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene. În altă direcție, aș fi fost împușcat”, a spus el plângând, potrivit Le Figaro.
A fost descoperit de o patrulă ucraineană după două zile: „Soldații m-au legat și m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă și mâncare”.
Nu mă trimiteți înapoi în Rusia! Mă vor ucide! Am acasă o fiică de 16 ani, care locuiește cu mama. Are nevoie de mine! Kenyan capturat de armata ucraineană