„Lupți sau mori!” Înfricoșător! Un atlet kenyan susține că a fost trimis cu forța de ruși pe frontul ucrainean. A fost capturat!

Un kenyan prins de armata ucraineană povestește cum a fost păcălit la Sankt Petersburg, apoi trimis în război de ruși după doar o săptămână de pregătire într-o tabără militară.

Afirmă că și-a dat jos uniforma și a fugit spre liniile din fața sa. Imploră plângând: „Nu mă trimiteți înapoi în Rusia. Voi fi ucis!”.

Războiul aflat atât de aproape de noi durează de trei ani și jumătate, din 24 februarie 2022, ziua când Rusia a invadat Ucraina.

Rusia recrutează și din Africa: mercenari sau obligați să lupte în război

Le Figaro prezintă povestea unui kenyan prins de armata ucraineană în regiunea Harkov, prizonier care susține că este atlet, a fost păcălit de ruși și obligat să lupte în armata Kremlinului.

Cotidianul francez scrie că „recrutarea africanilor în Rusia nu e o noutate”, Kievul capturând deja mai mulți mercenari din această parte a lumii.

Unii, tentați de salariile foarte mari oferite, voluntari din Togo, Nigeria sau Camerun. Alții, victime ale dezinformării și folosirii forței. „Carne de tun”, fapt scos la lumină în iunie 2024, după o anchetă France 24.

Povestea spusă de kenyan. „Turist” păcălit și dus într-o tabără militară: „Ai semnat cu armata!”

Kenyanul capturat de Brigada 57 motorizată ucraineană a afirmat că este unul dintre cei manipulați de ruși, apoi trimis cu forța pe front.

Evans, așa cum s-a prezentat, sportiv de peste zece ani, a spus că drama lui a început la Sankt Petersburg. Era simplu turist.

Kenyanul care susține că e sportiv și a fost trimis cu forța în război Foto: Imago

Acesta a povestit că, înainte să plece înapoi în Kenya, a fost abordat de un bărbat, care i-a promis prelungirea vizei și găsirea unui loc de muncă.

Contractul, scris numai în rusă, a apărut rapid, chiar în aceeași seară, și Evans a semnat. Afirmă că acea persoană i-a cerut pașaportul și telefonul. I-a zis că i le returnează în scurt timp, însă nu le-a mai văzut.

A fost luat cu mașina de alți bărbați și dus într-un loc necunoscut. „Mergi să te relaxezi”, i s-a transmis. A ajuns într-o tabără militară.

Când a refuzat, a primit acest mesaj: „Ai semnat un contract cu armata, nu te mai poți retrage. Lupți sau mori!”.

„Nu mă trimiteți înapoi în Rusia! Mă vor ucide!”

Evans a explicat că a fost pregătit doar o săptămână, învățat să folosească arme „într-o tabără în care erau majoritar ruși, dar și bieloruși și tadjici”.

Acea semnătură mi-a ruinat viața. Nu sunt dușman al Ucrainei, sunt doar o victimă. Kenyan capturat de armata Kievului

Chiar dacă nu vorbește rusa și nu înțelege instrucțiunile de război, a fost trimis pe front.

„Mi-am scos uniforma și am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene. În altă direcție, aș fi fost împușcat”, a spus el plângând, potrivit Le Figaro.

A fost descoperit de o patrulă ucraineană după două zile: „Soldații m-au legat și m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă și mâncare”.

Nu mă trimiteți înapoi în Rusia! Mă vor ucide! Am acasă o fiică de 16 ani, care locuiește cu mama. Are nevoie de mine! Kenyan capturat de armata ucraineană

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport