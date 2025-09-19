Creșterea generală a prețurilor din România a determinat FRF să majoreze taxele pentru licențele antrenorilor.

Începând cu iulie 2025, Federația Română de Fotbal (FRF) a majorat semnificativ taxele pentru cursurile de licență organizate de Școala Federală de Antrenori.

FRF a majorat taxele pentru licențele antrenorilor

Costurile pentru licențele UEFA PRO, UEFA A și UEFA B au explodat, iar tehnicienii trebuie să fie pregătiți să scoată și mai mulți bani din buzunar.

Licența UEFA PRO , cea mai avansată, a sărit de la 23.000 lei (4.600 euro) la 33.000 lei (6.000 euro).

, cea mai avansată, a sărit de la 23.000 lei (4.600 euro) la 33.000 lei (6.000 euro). Licența UEFA A a urcat de la 5.000 lei (1.000 euro) la 8.000 lei (1.600 euro).

a urcat de la 5.000 lei (1.000 euro) la 8.000 lei (1.600 euro). Licența UEFA B a crescut de la 4.000 lei (800 euro) la 6.000 lei (1.200 euro).

Pentru cursurile combinate, UEFA B + A costă acum 12.000 lei (2.400 de euro), față de 7.000 lei (1.400 de euro) în 2024.

Specializările pentru portari au crescut la rândul lor: UEFA A-GK de la 4.500 lei (900 euro) la 7.000 lei (1.400 euro), iar UEFA B-GK de la 3.500 lei (700 euro) la 5.000 lei (1.000 euro).

Taxa de înscriere rămâne aceeași pentru toate cursurile: 400 lei (80 de euro).

Taxele majorate de FRF sunt mai mici decât în Moldova

Chiar dacă Federația Română de Fotbal a majorat semnificativ taxele pentru licențele UEFA în 2025, acestea rămân mai mici comparativ cu cele percepute în Moldova, acolo unde mulți antrenori români preferă să urmeze cursurile.

Licența UEFA PRO, cea mai avansată, costă acum 6.000 de euro în România, față de 7.500 de euro peste Prut;

Licența UEFA A ajunge la 1.600 de euro în România, în timp ce în Moldova taxa este de 2.500 de euro;

Licența UEFA B costă 1.200 euro la FRF, comparativ cu 1.800 euro în țara vecină.

Și pentru specializările portari se mențin diferențe semnificative: UEFA A-GK este mai scumpă în Moldova, ajungând la 1.800 de euro, față de 1.400 euro în România, în timp ce UEFA B-GK are același cost în ambele țări, de 1.000 de euro.

Surse GOLAZO.ro: „Au crescut costurile de organizare a cursurilor. Inclusiv onorariile lectorilor ”

„Majorarea taxelor pentru cursurile de licență este legată de creșterea generală a prețurilor în toate domeniile de activitate.

În mod automat, au crescut și costurile de organizare a cursurilor.

De exemplu, prețurile pentru închirierea terenurilor au devenit mai mari, iar lectorii și-au mărit și ei onorariile.

Generația actuală de la licența PRO s-a confruntat cu probleme mari din cauza tarifelor percepute de lectori. Nu mai vin pe bani puțini. Astfel, cursul s-a prelungit cu un an”, a explicat un reprezentant al federației pentru GOLAZO.ro.

Cât costă licența UEFA PRO în Occident

Comparativ, în marile campionate europene, costurile pentru obținerea licenței UEFA PRO sunt semnificativ mai mari decât cele percepute de FRF.

Franța - 27.100 de euro

Germania -19.000 de euro

Anglia - 16.000 de euro

Italia - 8.000 de euro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport